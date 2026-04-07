MSI выпустила беспроводные геймерские мыши VERSA 300 WIRELESS и VERSA 300 ELITE WIRELESS

Компания MSI расширила ассортимент игровой периферии, представив сразу две беспроводные мыши серии VERSA — модели VERSA 300 WIRELESS и VERSA 300 ELITE WIRELESS. Новинки выполнены в едином дизайне и ориентированы на универсальное применение, сочетая лёгкую конструкцию, эргономичную форму и поддержку сразу нескольких способов подключения, однако различаются уровнем оснащения и позиционированием.

Обе мыши используют симметричный корпус, благодаря чему подходят как правшам, так и левшам. Производитель отдельно подчёркивает универсальность формы: устройства рассчитаны на ладонный, пальцевый и «когтевой» хват, а геометрия корпуса адаптирована под разные размеры руки. Такой подход делает новинки удобными не только в динамичных игровых сценариях, но и при длительной работе за компьютером. Немаловажную роль играет и малый вес: около 60 г у VERSA 300 WIRELESS и порядка 65 г у версии ELITE, что снижает нагрузку на кисть и повышает точность быстрых движений, особенно в шутерах и соревновательных играх. Габариты мышей при этом одинаковы: 125 × 64 × 41 мм.

Базовая модель VERSA 300 WIRELESS получила оптический сенсор PixArt PAW3104DB с максимальным разрешением до 8000 DPI и частотой опроса 1000 Гц. Это решение относится к среднему уровню и обеспечивает достаточную точность позиционирования в большинстве игровых жанров, включая шутеры, стратегии и MOBA. Пользователю доступны несколько предустановленных уровней чувствительности — от 400 до 8000 DPI, которые можно оперативно переключать во время игры, адаптируя поведение курсора под конкретные задачи и стиль управления.

В новинке использованы механические переключатели Kailh, которые рассчитаны на 30 млн нажатий — довольно приличный ресурс. Мышь оснащена шестью кнопками, чего достаточно для большинства сценариев использования без перегрузки конструкции лишними элементами. Также предусмотрены тефлоновые ножки, снижающие трение при перемещении по поверхности, и противоскользящее покрытие корпуса, обеспечивающее стабильный хват даже при резких движениях. Время автономной работы достигает 50 часов, что позволяет использовать устройство несколько дней активного гейминга без подзарядки.

В свою очередь, VERSA 300 ELITE WIRELESS относится к устройствам более продвинутого уровня и ориентирована на требовательных пользователей. Здесь используется один из флагманских сенсоров PixArt — PAW3395DM, обеспечивающий разрешение до 26 000 DPI (с настройкой через фирменное программное обеспечение) при той же частоте опроса 1000 Гц. Такой сенсор рассчитан на высокоточные сценарии, включая соревновательные игры и киберспорт, где критичны минимальные задержки и предсказуемое отслеживание движения.

Старшая модель также получила более долговечные переключатели OMRON с ресурсом до 60 млн нажатий, что вдвое превышает показатель базовой модели и делает устройство более надёжным при интенсивной эксплуатации. В конструкции применяются фирменные боковины MSI Diamond LightGrips с текстурированной поверхностью, которые улучшают контроль и позволяют увереннее удерживать мышь при быстрых рывках. Эти элементы также интегрированы в систему RGB-подсветки, поддерживающую настройку и синхронизацию через MSI Mystic Light, что позволяет вписать устройство в общую экосистему компонентов MSI.

Отдельного внимания заслуживает автономность старшей модели. Для VERSA 300 ELITE WIRELESS заявлено до 80 часов работы от одного заряда, однако в презентационных материалах также упоминается возможность достижения вплоть до 200 часов в отдельных режимах использования. Это делает устройство универсальным не только для игр, но и для повседневной работы, где важны редкая подзарядка и стабильность соединения.

Обе новинки поддерживают три режима подключения: радиоканал 2,4 ГГц с фирменной технологией MSI SwiftSpeed, Bluetooth 5.3 и проводное соединение по USB. Такой подход позволяет использовать мыши как с игровыми ПК, так и с ноутбуками или мобильными устройствами без необходимости переподключения. При этом радиоканал ориентирован на минимальные задержки, что особенно важно в игровых сценариях, тогда как Bluetooth подойдёт для повседневной работы и экономии заряда аккумулятора.

Дополнительно заявлена поддержка программного обеспечения MSI Center, которое позволяет гибко настраивать параметры устройств. Пользователь может изменять уровни DPI, переназначать кнопки, управлять подсветкой и синхронизировать её с другими компонентами системы. Это расширяет возможности персонализации и позволяет адаптировать мышь под конкретные сценарии использования — от работы до киберспорта.

В итоге с помощью мышей VERSA 300 компания MSI охватывает сразу два сегмента рынка: базовая модель подойдёт пользователям, которым нужна лёгкая универсальная беспроводная мышь с хорошей автономностью, тогда как версия ELITE ориентирована на более продвинутую аудиторию и предлагает заметно более высокий уровень сенсора, увеличенный ресурс переключателей и расширенные возможности.

MSI VERSA 300 WIRELESS уже продаётся в России по цене около 2000–2500 рублей, тогда как старшая VERSA 300 ELITE WIRELESS оценивается в 4000 рублей.

Реклама | ООО «ЭмЭсАй Компьютер» ИНН 7715777310 erid: F7NfYUJCUneTVTcJtos6