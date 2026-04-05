В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик

Google Chrome и другие браузеры на основе Chromium, включая Edge и Vivaldi, в ближайшее время получат поддержку отложенной или, так называемой ленивой загрузки (lazy loading), для видео и аудио. Это позволит экономить пользователям свой сетевой трафик и быстро загружать даже самые ресурсоёмкие веб-страницы.

Функция отложенной загрузки присутствует в Chrome несколько лет, но до текущего момента она ограничивалась изображениями и фреймами (iframe). Суть новой идеи, которую предложил независимый разработчик Chromium Хельмут Янушка (Helmut Januschka), состоит в том, что при открытии сайта браузер не сразу загружает медиафайлы (видео, аудио), а только тогда, когда пользователь прокрутит страницу до их места расположения.

В настоящее время большинство сайтов использует JavaScript (в частности, Intersection Observer) для определения видимости видео и аудио на экране. Однако этот метод считается подверженным ошибкам, усложняет архитектуру страницы и не может корректно взаимодействовать со встроенным в браузер сканером предварительной загрузки.

Нативная отложенная загрузка lazy loading полностью решает проблему оптимизации ресурсов, позволяя браузеру также учитывать качество сетевого соединения. Кроме того, технология корректно работает с функциями автовоспроизведения и не блокирует полную отрисовку страницы для тех медиафайлов, которые находятся вне поля зрения пользователя.

По данным издания Windows Latest, первые этапы внедрения этой функции в Chromium начались ещё в январе, а к концу марта процесс перешёл в стадию подготовки к релизу. Сейчас технология уже включена по умолчанию для стабильных сборок и, вероятнее всего, станет общедоступной в версии браузера Chrome 148.