В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice

Консорциум европейских компаний, в который входят Nextcloud, Ionos и Proton, создал пакет офисных приложений Euro-Office, основой которого стала открытая кодовая база OnlyOffice. Этот проект уже вызвал широкую дискуссию о программном суверенитете, лицензировании и доверии к экосистеме продуктов с открытым исходным кодом.

В состав Euro-Office входит текстовый редактор, приложение для работы с электронными таблицами, инструмент для создания презентаций и редактор PDF-файлов. Все эти приложения поддерживают работу с документами Microsoft Office (docx, xlsx, pptx) и открытыми стандартами, такими как ODF. Предварительная версия продукта уже доступна на GitHub, а стабильная версия Euro-Office 1.0 должна выйти летом.

Новый офисный пакет отражает стремление Европы снизить зависимость от американских поставщиков программного обеспечения. Он вписывается в более широкие усилия по обеспечению цифрового суверенитета, направленные на то, чтобы критически важная инфраструктура, чувствительные данные и основные инструменты для повышения производительности оставались под юрисдикцией Европы. Для многих госучреждений и предприятий контроль над программным кодом и процессом развития продукта становится таким же важным, как соответствие функциям, предлагаемым американскими поставщиками.

Появление Euro-Office также вызвало споры о лицензировании продуктов с открытым исходным кодом и соблюдении лицензионных требований. Разработчики OnlyOffice, являющегося основой Euro-Office, резко раскритиковали форк, заявив о нарушении условий лицензии GNU Affero General Public License v3 (AGPLv3).

«Любой аргумент в пользу того, что модифицированная или производная версия программного обеспечения может распространяться под «чистой» лицензией AGPLv3, исключая дополнительные условия, налагаемые в соответствии с «Разделом 7», является юридически необоснованным <…> Любая производная работа, основанная на оригинальном коде OnlyOffice, может быть создана и распространена только в соответствии со всеми применимыми условиями лицензии, включая дополнительные условия», — заявил представитель OnlyOffice.

Появление форка также поднимает вопросы доверия и прозрачности. Разработчики Euro-Office утверждают, что происхождение OnlyOffice и команда разработчиков из России делают сотрудничество сложным в условиях текущей геополитической напряженности. В репозитории Euro-Office на GitHub сказано, что OnlyOffice имеет российские корни, а большая часть разработчиков продукта находится в России, что делает взаимодействие проблематичным. По их мнению, проекты на базе открытого кода зависят от глобального сотрудничества и доверия, но соответствовать этому сложно в условиях высокой политической напряжённости. Они также утверждают, что отсутствие прозрачности в том, как разрабатывается проект, ещё больше подрывает доверие.

Ещё разработчики Euro-Office заявили, что вносить вклад в разработку OnlyOffice «невозможно или крайне не рекомендуется», а «инструкции по сборке ненадёжны, устарели или не работают». Разработчики OnlyOffice, которые перенесли свою деятельность в Латвию, оспаривают эти утверждения. Они также признают, что Euro-Office может повлиять на их бизнес, особенно с учётом его зависимости от корпоративных клиентов.

Этот спор обнажает центральное противоречие в разработке продуктов с открытым исходным кодом: право на форк кода против коммерческих и политических реалий, которые могут подталкивать к появлению таких проектов. Для разработчиков Euro-Office продукт является путём к программной независимости под лозунгом «Сделано в Европе». Для OnlyOffice — это напоминание о том, как недоверие на фоне геополитической обстановки и интерпретация условий лицензирования могут привести к спорам вокруг открытой кодовой базы.