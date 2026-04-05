реклама
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice

Консорциум европейских компаний, в который входят Nextcloud, Ionos и Proton, создал пакет офисных приложений Euro-Office, основой которого стала открытая кодовая база OnlyOffice. Этот проект уже вызвал широкую дискуссию о программном суверенитете, лицензировании и доверии к экосистеме продуктов с открытым исходным кодом.

Источник изображений: techspot.com

В состав Euro-Office входит текстовый редактор, приложение для работы с электронными таблицами, инструмент для создания презентаций и редактор PDF-файлов. Все эти приложения поддерживают работу с документами Microsoft Office (docx, xlsx, pptx) и открытыми стандартами, такими как ODF. Предварительная версия продукта уже доступна на GitHub, а стабильная версия Euro-Office 1.0 должна выйти летом.

Новый офисный пакет отражает стремление Европы снизить зависимость от американских поставщиков программного обеспечения. Он вписывается в более широкие усилия по обеспечению цифрового суверенитета, направленные на то, чтобы критически важная инфраструктура, чувствительные данные и основные инструменты для повышения производительности оставались под юрисдикцией Европы. Для многих госучреждений и предприятий контроль над программным кодом и процессом развития продукта становится таким же важным, как соответствие функциям, предлагаемым американскими поставщиками.

Появление Euro-Office также вызвало споры о лицензировании продуктов с открытым исходным кодом и соблюдении лицензионных требований. Разработчики OnlyOffice, являющегося основой Euro-Office, резко раскритиковали форк, заявив о нарушении условий лицензии GNU Affero General Public License v3 (AGPLv3).

«Любой аргумент в пользу того, что модифицированная или производная версия программного обеспечения может распространяться под «чистой» лицензией AGPLv3, исключая дополнительные условия, налагаемые в соответствии с «Разделом 7», является юридически необоснованным <…> Любая производная работа, основанная на оригинальном коде OnlyOffice, может быть создана и распространена только в соответствии со всеми применимыми условиями лицензии, включая дополнительные условия», — заявил представитель OnlyOffice.

Появление форка также поднимает вопросы доверия и прозрачности. Разработчики Euro-Office утверждают, что происхождение OnlyOffice и команда разработчиков из России делают сотрудничество сложным в условиях текущей геополитической напряженности. В репозитории Euro-Office на GitHub сказано, что OnlyOffice имеет российские корни, а большая часть разработчиков продукта находится в России, что делает взаимодействие проблематичным. По их мнению, проекты на базе открытого кода зависят от глобального сотрудничества и доверия, но соответствовать этому сложно в условиях высокой политической напряжённости. Они также утверждают, что отсутствие прозрачности в том, как разрабатывается проект, ещё больше подрывает доверие.

Ещё разработчики Euro-Office заявили, что вносить вклад в разработку OnlyOffice «невозможно или крайне не рекомендуется», а «инструкции по сборке ненадёжны, устарели или не работают». Разработчики OnlyOffice, которые перенесли свою деятельность в Латвию, оспаривают эти утверждения. Они также признают, что Euro-Office может повлиять на их бизнес, особенно с учётом его зависимости от корпоративных клиентов.

Этот спор обнажает центральное противоречие в разработке продуктов с открытым исходным кодом: право на форк кода против коммерческих и политических реалий, которые могут подталкивать к появлению таких проектов. Для разработчиков Euro-Office продукт является путём к программной независимости под лозунгом «Сделано в Европе». Для OnlyOffice — это напоминание о том, как недоверие на фоне геополитической обстановки и интерпретация условий лицензирования могут привести к спорам вокруг открытой кодовой базы.

Материалы по теме
ИИ победил офисы: в США строят больше дата-центров, чем офисных зданий
В японских офисах Microsoft прошли обыски — Azure подозревают в антиконкурентных практиках
Правоохранители нагрянули с обыском в парижский офис соцсети X и вызвали Илона Маска на допрос
Telegram стал помечать пользователей сторонних клиентов, предупреждая о снижении защищённости переписки
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети
Теги: euro-office, onlyoffice, открытое по
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 18 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 46 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 17 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 18 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.