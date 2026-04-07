Смартфон Huawei Mate 80 Pro и умные часы Watch GT Runner 2 стали доступны для предзаказа в России

В России начали принимать предварительные заказы на смартфон Huawei Mate 80 Pro с объективом для реалистичной съёмки Xmage второго поколения, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2 с широким выбором интеллектуальных режимов для интенсивных тренировок.
Huawei Mate 80 Pro создан на базе девятиядерного процессора Kirin 9030 Pro, за вывод изображения отвечает графический контроллер Maleoon 935. 6,75-дюймовый LTPO OLED дисплей устройства имеет разрешение 2832 × 1280 точек при пиковой яркости 3000 кд/м² и поддерживает адаптивную частоту обновления в диапазоне 1–120 Гц. Экран закрыт стеклом Kunlun Glass второго поколения. Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP68 и IP69 при воздействии струй воды под высоким давлением и при высокой температуре.
Производитель позиционирует Huawei Mate 80 Pro как смартфон с расширенными фотографическими возможностями. По словам Huawei, основной 50-мегапиксельный объектив с сенсором 1/1,28 дюйма максимально достоверно передаёт цвета и детали, как их видит человеческий глаз. Согласно данным производителя, точность передачи цветов повысилась по сравнению с предыдущим поколением на 43 %. Объектив также получил увеличенный на 96 % захват света для получения детализированных изображений в условиях слабого освещения. Динамический диапазон сенсора повышен на 300 % по сравнению с предыдущим поколением, камера без искажений передаёт мельчайшие детали и оттенки теней при контровом свете или ярком освещении.
Телемакрообъектив с разрешением 48 Мп поддерживает 4-кратный оптический зум и минимальное фокусное расстояние 5 см, позволяя делать чёткие снимки близких и далёких объектов. Ультраширокоугольная камера имеет разрешение 40 Мп. Huawei Mate 80 Pro получил аккумулятор ёмкостью 5750 мА·ч и поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт, а также беспроводную быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 80 Вт.
Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 созданы с учётом требований бегунов и отличаются небольшим весом, сочетающимся с надёжной конструкцией. Корпус весом 34,5 г. выполнен из титанового сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли, а экран защищён стеклом Kunlun Glass.
Диаметр новинки составляет 43,5 мм при толщине 10,7 мм, что на 11 % меньше, чем у устройства предыдущего поколения. Обновлённый плетёный ремешок AirDry сочетает воздухопроницаемость с защитой от пота, обеспечивая сухость и комфорт во время интенсивных тренировок. В комплект также входит дополнительный ремешок из фторэластомера.
Huawei Watch GT Runner 2 обладают интеллектуальным режимом «Марафон», в котором есть список шоссейных забегов, маркированных Всемирной ассоциацией лёгкой атлетики. Этом режим не только позволяет определять эффективность бега, но и предлагает комплексное сопровождение забега от старта до финиша. В основе устройства лежат алгоритм неинвазивного измерения лактатного порога и метрика мощности бега. Этот алгоритм предоставляет пользователям расширенное представление об интенсивности их тренировок.
По данным производителя, Huawei Watch GT Runner 2 обеспечивают на 250 % более высокую точность геолокации по сравнению с устройством предыдущего поколения благодаря плавающей 3D-антенне с оптимизированным дизайном. Такая конструкция позволяет с точностью определять местоположение и отслеживать траекторию движения даже в самых сложных условиях, например, в туннелях и в тенистых зонах. На умных часах также доступна функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.
Смартфон доступен в золотом, зелёном и чёрном цветах. Умные часы представлены с градиентным ремешком в темно-оранжевом, темно-синем и полночном чёрном цветах. В период предзаказа, который продлится с 7 по 16 апреля, при покупке Huawei Mate 80 Pro пользователи получат скидку 5 тысяч ₽, а при покупке Huawei Watch GT Runner 2 скидка составит 2 тысячи ₽. Также с 7 апреля по 18 мая 2026 года пользователям будут доступны сервисные привилегии — 2 года Huawei Care+ бесплатно и 3 месяца специальной подписки в магазине циферблатов.
Стоимость Huawei Mate 80 Pro с оперативной памятью объёмом 16 Гбайт и накопителем ёмкостью 512 Гбайт с учётом скидок при предварительном заказе составит 84 990 ₽, а умных часов Huawei Watch GT Runner 2 — 29 990 ₽.
