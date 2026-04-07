LG оценила 39-дюймовый изогнутый 5K2K OLED-монитор UltraGear evo GX9 в $1799 — поставки начнутся в мае

Компания LG сообщила о подготовке к выпуску двух новых игровых мониторов серии UltraGear evo — 39-дюймового сверхширокоформатного 39GX950B-B (UltraGear evo GX9) и 27-дюймового 27GM950B-B (UltraGear evo AI GM9). Оба монитора были анонсированы на выставке CES 2026 в январе и теперь доступны для предварительного заказа.

Стоимость UltraGear evo 39GX950B-B составляет $1799,99. Монитор предлагает 39-дюймовый изогнутый OLED-экран (радиус кривизны 1500R) Tandem 4-го поколения с соотношением сторон 21:9, поддержкой двух режимов работы: с разрешением 5120 × 2160 пикселей и частотой обновления 165 Гц, а также с разрешением WFHD (2560 × 1080 пикселей) и частотой 330 Гц.

Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR True Black 500 и обладает 99,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Типичная яркость дисплея составляет 335 кд/м2 (пиковая 1500 кд/м2). В оснащение UltraGear evo 39GX950B-B входят разъём DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1, а также один USB-C с поддержкой функции зарядки на 90 Вт. Для UltraGear evo 39GX950B-B заявлена совместимость с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync и поддержка AMD FreeSync Premium Pro.

Модель UltraGear evo 27GM950B-B оценивается производителем в $1199,99. Монитор предлагает 27-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 и подсветкой Mini-LED с 2304 зонами локального затемнения. Данная модель тоже поддерживает два режима работы: при разрешении 5120 × 2880 пикселей с частотой обновления 165 Гц, а также QHD (2560 × 1440 пикселей) с частотой обновления 330 Гц. Экран обладает скоростью отклика 1 мс (GtG), яркостью 750 кд/м2 (пиковая 1250 кд/м2) и 99-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3. Для новинки заявлен сертификат VESA DisplayHDR 1000.

UltraGear evo 27GM950B-B предлагает такой же набор внешних разъёмов: один DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1 и один USB-C с зарядкой на 90 Вт. Монитор совместим с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync и поддерживает AMD FreeSync Premium.

Оба монитора оснащены эргономичными подставками. Новинки также предлагают технологии AI Sound и AI Scene Optimization. Первая разделяет голоса и звуковые эффекты, чтобы выделить шаги и игровые подсказки, вторая — автоматически распознаёт контент на экране и корректирует параметры изображения. Для 39-дюймовой OLED-модели заявлены два года гарантии от выгорания экрана.

Оба монитора поступят в открытую продажу с 4 мая.

