Назад в будущее: кассетный плеер Maxell с Bluetooth и USB-С теперь доступен не только в Японии

В июне прошлого года уважаемый японский бренд в мире электроники — компания Maxell — выпустил на местный рынок кассетный ретро-плеер MXCP-P100. Идея выпустить кассетный плеер стала продолжением эксплуатации ностальгии по «винилу», «тёплому ламповому звуку» и тому подобным вещам. И это сработало! У кассетного плеера нашлась масса поклонников всех возрастов, которые буквально смели новинку с прилавков. Теперь этот плеер можно купить почти везде через сайт Amazon.

Отметим, что ряд подобных устройств продвигается через систему сайтов по сбору средств на интересные проекты. Но Maxell в рекламе не нуждается. Это первый бренд такого уровня, который рискнул пойти «назад в будущее». На рынке США и в системе сайтов Amazon плеер предлагается по $70, тогда как для японского потребителя он стоил в районе $100.

Кстати, некоторые популярные исполнители не чураются выпускать новинки на кассетах, что также продолжает традицию выпуска грампластинок. Кассета остаётся недорогим способом прослушать запись, а эффект от тактильного ощущения при нажатии на клавиши не сравнится с бездушным сенсорным переключением.

Плеер Maxell сохраняет классический дизайн с возможностью перемотки и ускоренной прокрутки для поиска любимых записей, а также оснащён встроенной клипсой для крепления на пояс. Устройство поддерживает как Bluetooth для беспроводного подключения к наушникам, колонкам, а также аудиосистеме автомобиля, так и обычный 3,5-мм аудио-разъём для проводных наушников (приобретаются отдельно). Полная зарядка через USB-C занимает всего 2 часа и обеспечивает до 11 часов непрерывного воспроизведения. Плеер доступен в чёрном и белом цветах. Делать записи он не может.