Назад в будущее: кассетный плеер Maxell с Bluetooth и USB-С теперь доступен не только в Японии

В июне прошлого года уважаемый японский бренд в мире электроники — компания Maxell — выпустил на местный рынок кассетный ретро-плеер MXCP-P100. Идея выпустить кассетный плеер стала продолжением эксплуатации ностальгии по «винилу», «тёплому ламповому звуку» и тому подобным вещам. И это сработало! У кассетного плеера нашлась масса поклонников всех возрастов, которые буквально смели новинку с прилавков. Теперь этот плеер можно купить почти везде через сайт Amazon.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Отметим, что ряд подобных устройств продвигается через систему сайтов по сбору средств на интересные проекты. Но Maxell в рекламе не нуждается. Это первый бренд такого уровня, который рискнул пойти «назад в будущее». На рынке США и в системе сайтов Amazon плеер предлагается по $70, тогда как для японского потребителя он стоил в районе $100.
Кстати, некоторые популярные исполнители не чураются выпускать новинки на кассетах, что также продолжает традицию выпуска грампластинок. Кассета остаётся недорогим способом прослушать запись, а эффект от тактильного ощущения при нажатии на клавиши не сравнится с бездушным сенсорным переключением.
Плеер Maxell сохраняет классический дизайн с возможностью перемотки и ускоренной прокрутки для поиска любимых записей, а также оснащён встроенной клипсой для крепления на пояс. Устройство поддерживает как Bluetooth для беспроводного подключения к наушникам, колонкам, а также аудиосистеме автомобиля, так и обычный 3,5-мм аудио-разъём для проводных наушников (приобретаются отдельно). Полная зарядка через USB-C занимает всего 2 часа и обеспечивает до 11 часов непрерывного воспроизведения. Плеер доступен в чёрном и белом цветах. Делать записи он не может.
