Анонсирован смартфон Realme C100 5G с батареей на 7000 мА·ч, 4 Гбайт RAM и ценой $215

Компания Realme представила в Таиланде бюджетный смартфон Realme C100 5G, отличающийся массивной батареей ёмкостью 7000 мА·ч, обеспечивающей до двух дней работы при обычном использовании. Новинка предлагается в онлайн-магазинах с доставкой 22–24 апреля.

Realme C100 5G базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 6300, изготовленном по 6-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Гбайт, объём флеш-памяти eMMC 5.1 — 128 Гбайт.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1570 × 720 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. В верхней части дисплея размещена фронтальная 5-мегапиксельная камера. Основная 50-мегапиксельная камера с 10-кратным цифровым зумом и диафрагмой f/1,8 дополнена датчиком, разрешение которого не указано. Обе камеры поддерживают видеосъёмку в формате Full HD со скоростью 30 кадров/с.

Батарея смартфона поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную зарядку мощностью 6,5 Вт. Согласно данным компании, аккумулятор обеспечивает почти 20 часов просмотра видео и более 18 часов работы GPS-навигации на одном заряде.

Смартфон получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. Для разблокировки устройства используется боковой сканер, а в качестве программной платформы применяется Realme UI 7.0 на базе Android 16.

Realme C100 5G доступен в фиолетовом (Blooming Purple) и зелёном (Sprouting Green) цветах. Цена модели с 4/128 Гбайт памяти составляет $215, версия с 6/128 Гбайт памяти обойдётся в $230.