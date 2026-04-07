Анонсирован смартфон Realme C100 5G с батареей на 7000 мА·ч, 4 Гбайт RAM и ценой $215

Компания Realme представила в Таиланде бюджетный смартфон Realme C100 5G, отличающийся массивной батареей ёмкостью 7000 мА·ч, обеспечивающей до двух дней работы при обычном использовании. Новинка предлагается в онлайн-магазинах с доставкой 22–24 апреля.

Realme C100 5G базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 6300, изготовленном по 6-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Гбайт, объём флеш-памяти eMMC 5.1 — 128 Гбайт.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1570 × 720 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. В верхней части дисплея размещена фронтальная 5-мегапиксельная камера. Основная 50-мегапиксельная камера с 10-кратным цифровым зумом и диафрагмой f/1,8 дополнена датчиком, разрешение которого не указано. Обе камеры поддерживают видеосъёмку в формате Full HD со скоростью 30 кадров/с.

Батарея смартфона поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную зарядку мощностью 6,5 Вт. Согласно данным компании, аккумулятор обеспечивает почти 20 часов просмотра видео и более 18 часов работы GPS-навигации на одном заряде.

Смартфон получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. Для разблокировки устройства используется боковой сканер, а в качестве программной платформы применяется Realme UI 7.0 на базе Android 16.

Realme C100 5G доступен в фиолетовом (Blooming Purple) и зелёном (Sprouting Green) цветах. Цена модели с 4/128 Гбайт памяти составляет $215, версия с 6/128 Гбайт памяти обойдётся в $230.

Материалы по теме
Смартфон Realme P4 Power с батареей на 10 001 мА·ч поступил в продажу в России
Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше
Анонсирован защищённый смартфон Realme 16 5G с чипом Dimensity 6400 Turbo и батареей на 7000 мА·ч
Несостоявшийся смартфон LG Rollable с «растягивающимся» экраном показали изнутри
Смартфон Huawei Mate 80 Pro и умные часы Watch GT Runner 2 стали доступны для предзаказа в России
Разработка складного Apple iPhone упёрлась в технические проблемы, осенний дебют под угрозой задержки
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
15 российских провайдеров оштрафовали на 4 млн рублей за неправильную фильтрацию трафика
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 3 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 38 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 4 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 5 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.