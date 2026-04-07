Сегодня 07 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... OnePlus представила смартфон Nord 6 с чи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420

Компания OnePlus представила смартфон Nord 6. Новинка ориентирована на мобильных геймеров и продвинутых пользователей. Устройство оснащено дисплеем с высокой частотой обновления, ёмким аккумулятором и набором программных инструментов на основе искусственного интеллекта.

В основе OnePlus Nord 6 используется платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Основное внимание уделяется игровым возможностям устройства: OnePlus подчеркивает поддержку 165 кадров в секунду (FPS) в популярных мобильных играх, таких как BGMI, Call of Duty: Mobile и Free Fire MAX. Для поддержки соревновательных игр OnePlus интегрировала набор аппаратных средств, которые она называет «Edge Tech». В их число входят:

  • частота дискретизации касания 3200 Гц для более быстрой регистрации ввода;
  • сверхточный 6-осевой гироскоп, откалиброванный для высокочувствительного прицеливания (±4000°/с);
  • специально разработанный чип Touch Reflex и усилитель пространственного звука для улучшения аудиовизуальной обратной связи;

По данным производителя, Nord 6 набрал 2 503 854 балла в тесте AnTuTu, что, как отмечает компания, значительно выше, чем у конкурирующих устройств в аналогичных условиях тестирования.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном Sunburst HDR с разрешением 2772 × 1272 пикселей и частотой обновления до 165 Гц. Яркость дисплея в режиме HDR составляет 1800 кд/м2 (пиковая 3600 кд/м2). Экран поддерживает ШИМ-затемнение 3840 Гц и минимальную яркость 2 кд/м2 для условий низкой освещённости. Для дисплея также применяется технология Aqua Touch 2.0, позволяющая пользоваться им мокрыми пальцами. Экран защищает покрытие Gorilla Glass Victus+. Сам смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Он также соответствует военным стандартам MIL-STD-810H по устойчивости к падениям и воздействию окружающей среды.

Беспроводные возможности смартфону обеспечивает эксклюзивный чип Wi-Fi G2, предназначенный для поддержания стабильности сигнала в зонах с высокой загрузкой сети, а также обеспечивающий поддержку 5G-Advanced для более высоких пиковых скоростей передачи данных в сетях.

Отличительной особенностью Nord 6 является его кремниево-углеродный (SiCarbon) аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч, в котором используется до 15 % кремния для максимальной плотности без существенного увеличения толщины устройства. OnePlus заявляет, что аккумулятор может обеспечить более 2,5 дня умеренного использования или приблизительно 11,1 часа непрерывной игры в BGMI. Смартфон поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт, способную полностью зарядить устройство примерно за 70 минут. Есть поддержка обратной зарядки мощностью 27 Вт — смартфон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для других устройств. Для новинки также заявлена функция обходной зарядки. Она направляет питание непосредственно на материнскую плату во время ресурсоёмких задач (например, игр или записи видео в 4K) для управления тепловыделением и поддержания стабильной производительности.

В основной набор камер устройства входит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA-600 (размер 1/1,95″, оптика f/1,8) с двухосевой оптической стабилизацией изображения (OIS) и многофокусными сенсорами для улучшения качества съёмки в условиях низкой освещённости. Вспомогательная 8-Мп камера для сверхширокоугольной съёмки построена на базе сенсора OmniVision OV08F с оптикой f/2,2. Основная задняя камера может снимать видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера представлена 32-Мп сенсором с оптикой f/2,0. Она может снимать видео в 4K при 30 кадрах в секунду.

Смартфон предлагает ряд ИИ-функций для редактирования фотографий, таких как AI Portrait Glow, AI Eraser, AI Unblur, AI Perfect Shot, AI Reflection Remover и AI Reframe. Функция 4K Motion Photo Clipper позволяет извлекать высококачественные кадры из трёхсекундных видеороликов.

Устройство также оснащено функциями AI Mind Space и Google Gemini. Первая представляет собой единую базу знаний, активируемую с помощью специальной клавиши «Плюс» или жеста на экране. Благодаря глубокой интеграции с Google Gemini ИИ может получать доступ к этим сохранённым пользователем данным для предоставления высоко персонализированных предложений, таких как пользовательские маршруты путешествий. Также есть ИИ-переводчик в реальном времени для звонков и функции AI Writer и AI Scanner, встроенные в операционную систему.

OnePlus Nord 6 работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16. OnePlus обещает четыре года обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности. В продаже смартфон будет доступен в цветах Quick Silver (серебряный), Fresh Mint (зелёный) и Pitch Black (чёрный). Вес устройства составляет 217 г, размеры — 162,5 × 77,5 × 8,5 мм.

Смартфон представлен в Индии, где он предлагается в двух конфигурациях: с 8/256 Гбайт памяти (около $420) и с 12/256 Гбайт памяти (около $452). По данным Android Authority, новинка в перспективе также появится на ряде европейских рынков.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: oneplus, snapdragon 8 gen 4, смартфон
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
