Обзор игрового OLED 4K-монитора MSI MAG 322UP QD-OLED E16: достаточный уровень

Кажется, что ещё совсем недавно мы тестировали первые игровые модели на базе OLED-матриц, а количество предлагаемых решений на рынке не превышало десятка вариантов. Но время стремительно бежит, и вот на дворе почти середина 2026 года, мониторы на базе «органики» планомерно забирают значительные доли рынка в среднем, высоком и топ- сегментах. Производители OLED-матриц громогласно заявляют о новых достижениях, с которыми нам предстоит познакомиться в ближайшие полгода, а количество предложений растёт как грибы после дождя.

Затрагивает эта ситуация и сегмент достаточно дорогих и продвинутых решений на базе крупных 4K UHD OLED-панелей с диагональю экрана 31,5 дюйма. На рынке РФ, где представлен далеко не весь мировой ассортимент доступных для покупки решений, можно приобрести свыше 20 подобных устройств, хотя ещё несколько лет назад речь шла буквально о 4-5 моделях. Причём подавляющая часть таких мониторов выполнена с использованием QD-OLED-матрицы третьего поколения от компании Samsung Display, представленной ещё в середине 2023 года.

Панель оказалась стабильной по качеству картинки, надёжной, с крайне достойными рабочими характеристиками. В максимальной «комплектации» представлена версия на 240 Гц, для более доступных дисплеев корейцы предлагают модификацию со сниженной нативной частотой 165 Гц – других различий между матрицами нет. Совсем нет. Мы проверяли не раз!

Ну а поскольку многие покупатели часто предпочитают решения «посвежее», а различные ИИ-алгоритмы развиваются порой сумасшедшими темпами (без их использования, похоже, не обходится ни одно современное устройство), то у производителей всегда есть повод представлять свои слегка обновлённые новинки.

Именно так поступила компания MSI, которая предложила рынку модель MAG 322UP QD-OLED E16, заменившую собой предшественника в лице MAG 321UP QD-OLED. А поскольку с последним дела мы не имели, то оценим новинку в качестве самостоятельного продукта в актуальной линейке производителя и проверим, что готов предложить современный представитель класса 31,5-дюймовых 4K QD-OLED перед ожидаемым появлением новинок с матрицами последнего поколения.

В отличие от многих других важных решений бренда MSI, анонсируемых на различных выставках, релиз модели MAG 322UP QD-OLED E16 прошёл практически незаметно, состоялся в сентябре 2025 года, а первые экземпляры добрались до розницы уже в декабре. Официальная рекомендованная стоимость новинки для рынка США в момент анонса озвучена не была, а на других рынках сбыта находилась на уровне 870-1 200$. В нашей стране модель сразу поступила в официальную розницу по цене от 85 тысяч рублей.

Решение относится к базовой линейке MAG и по состоянию на начало апреля 2026 года имеет порядка 12-15 конкурентов, обитающих в ценовом диапазоне от 80 до 100 тысяч рублей, среди которых представлены модели с частотой 240 Гц.

MSI MAG 322UP QD-OLED E16 Экран Диагональ, дюймы 31,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Полуглянцевая плёнка, антибликовое Стандартное разрешение, пикс. 3840 × 2160 PPI 140 Параметры изображения Тип матрицы QD-OLED 3nd Gen (Samsung Display) Пиксельная структура Triangle RGB Заявленный цветовой охват 98 % / 99 % / 138 % (AdobeRGB / DCI-P3 / sRGB по CIE1976) Макс. яркость, кд/м2 250 (в среднем)/ 450 (True Black 400 10% APL)/ 1000 (HDR Peak) Контрастность статическая 1500000 : 1 / Бесконечность Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (10 бит) Частота вертикальной развёртки, Гц 48-165 (активный диапазон) Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (оф.), AMD FreeSync Premium Pro (оф.), Adaptive-Sync Время отклика, мс 0,03 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178° Разъёмы Видеовходы 2 × HDMI 2.1 (до 165 Гц, 10 бит);

1 × DisplayPort 1.4a HBR3 (до 165 Гц, 10 бит);

1 × USB Type-C (DP Alternate Mode, PowerDelivery 15 Вт, до 165 Гц) Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-Out (3,5 мм); Встроенные колонки: число × мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (от -5 до 15°), изменение высоты (110 мм), поворот вправо/влево (от -30 до 30°), переворот в обе стороны (-10° ~ 10°) VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100×100 мм) Крепление для замка Kensington Да Блок питания Встроенный Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / НД / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д × В × Г, мм 719 × 483-593 × 242 Габаритные размеры

(без подставки), Д × В × Г, мм 719 × 418 × 69 Масса нетто (с подставкой), кг 12,3 Масса нетто (без подставки), кг 7,7 Ориентировочная цена от 85 000 рублей

В модели MSI установлена 31,5-дюймовая QD-OLED-панель третьего поколения от Samsung Display, с глянцевым покрытием и разрешением 3840×2160 пикселей. Классическое соотношение сторон 16:9 даёт плотность 140 ppi — этого достаточно, чтобы без масштабирования интерфейс оказался мелким. Поэтому включать хотя бы 125 % (а лучше 150 %) — необходимость.

Максимальная яркость в режиме SDR заявлена на уровне 250 нит при полном заполнении белым цветом. Для OLED это типичный показатель. При этом монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black и, по словам производителя способен продемонстрировать до 450 нит при 10 % APL.

Есть у героя обзора и специальный режим HDR Peak 1000, в котором монитор способен достигать 1000 нит на уровне заполнения 2-3% APL, а также уникальный режим EOTF Boost в котором MSI обещает более высокую яркость, чем в «тысячном пресете», на уровне заполнения ~25 % APL. Правда, никаких различий во встроенном блоке данных EDID между двумя последними режимами представления HDR операционная система не обнаружила.

Коэффициент контрастности в случае новинки MSI не вызывает никаких вопросов: благодаря особенностям технологии OLED и применению светопоглощающей подложки он фактически стремится к бесконечности. Однако, как и у ряда других OLED-устройств на рынке, у новинки официально заявлено значение 1 500 000:1, что, впрочем, больше номинальный ориентир для пользователей.

За последние 4 года у нас накопился большой опыт работы с OLED-мониторами и телевизорами разных производителей. Благодаря этому мы знаем, что в современных QD-OLED-решениях всех четырёх поколений поляризационный слой не применяется. Поверхность экрана – полуглянцевая, с характерным фиолетово-розовым оттенком на свету. Новый - улучшенный тип покрытия для QD-OLED был представлен в ходе выставки CES 2026, но до доступных решений в продаже на территории РФ обновлённые матрицы ещё не добрались – ожидаем ближе к середине лета.

На данный же момент, в условиях яркого внешнего освещения, когда свет попадает на экран, воспроизводимый чёрный цвет становится заметно светлее, чем чёрная нерабочая зона матрицы, которая обрамляет экран тонкой, в несколько миллиметров, полосой. Это действительно удивляет, особенно если сталкиваешься с таким эффектом впервые, ожидая увидеть «идеальный чёрный» при любых условиях. К сожалению, в данном случае это ожидание не оправдывается полностью. Чёрный на QD-OLED с первого по четвёртое поколение будет только в отсутствие внешнего освещения.

Для новинки производитель указывает широкий цветовой охват в 138, 98 и 99 процентов sRGB, AdobeRGB и DCI-P3 соответственно – данные переходят от одной QD-OLED-модели от MSI в другую (порой с разницей буквально в 1-2%), хотя фактические результаты часто выше.

Используемая QD-OLED-матрица Samsung выполнена в соответствии со многими стандартами безопасности, поэтому мы можем наблюдать смещение пика синего в спектре подсветки в безопасную область 453,5 нм. В MSI это называют «аппаратным фильтром синего» и относят к технологии Less Blue Light.

Благодаря использованию «квантовых точек» и точной заводской настройке производитель смело говорит о показателях точности на уровне DeltaE<2. Сама матрица заявлена как 10-битная, то есть она должна быть способной воспроизвести до 1,07 миллиарда цветовых оттенков. Отметим: компания Samsung Display утверждает, что все её QD-OLED являются настоящими 10-битными панелями, без использования метода подмешивания ближайших цветов (FRC) – смеем доверять.

Заявленное время отклика GtG составляет 0,03 мс, рейтинг VESA ClearMR официально не заявлен, но если ориентироваться на конкурентов, то у рассматриваемого MSI он не ниже ClearMR 9000 – в основном из-за ограничения частоты развёртки.

Будучи продвинутым игровым решением, новый монитор от MSI полноценно поддерживает стандарт VESA Adaptive-Sync и официально сертифицирован для работы с VRR-системами AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync в режиме Compatible. Рабочий диапазон составляет 48-165 Гц, но при включении технологии LFC (Low Framerate Compensation) он может быть существенно расширен по нижней границе для GPU от AMD.

Список доступных интерфейсов для подключения у монитора широк и более чем достаточен: два HDMI версии 2.1 с полной пропускной способностью 48 Гбит/с, один DP 1.4a с поддержкой DSC и расширением пропускной способности HBR3, USB Type-C с DP Alt Mode для подключения мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, телефоны) с мощностью зарядки PD в 15 Вт.

Встроенная акустическая система в новом мониторе MSI не применяется. Для подключения наушников может быть использован стандартный 3,5-мм аудиоразъём. Есть хорошо знакомые функции PiP и PbP с широким спектром настроек, но отсутствуют любимые некоторыми KVM и MST.

Несмотря на отсутствие USB-хаба, модель поддерживает обновление прошивки дисплея без посещения сервисного центра (СЦ). На момент написания этого материала последней версией являлась FW.009, установленная на попавшем на тест экземпляре.

Как и многие современные модели, изучаемый монитор выполнен в «безрамочном» дизайне с трёх сторон, с пластиковой накладкой в нижней части. Он комплектуется эргономичной подставкой и представлен в дизайне образца 2024 года – тогда такими выпускались OLED-решения из старшей линейки MPG. Теперь же «премиальный дизайн» добрался до MAG и используется практически во всех новинках бренда.

По игровым функциям в новом MAG ограничений на фоне топовой серии MPG не так много: есть программная функция Night Vision — эквалайзер тёмных участков изображения с возможностью активации «умного» A.I. Vision, «умный прицел» Smart Crosshair, меняющий свой цвет в зависимости от картинки на экране, Optix Scope для приближения выбранной зоны экрана и вывод таймеров и уровня fps на экран.

Из программных особенностей компания выделяет MSI OLED Care 2.0 с дополнительными функциями для снижения риска «выгорания» органических светодиодов. Среди новых, но уже знакомых по другим моделям бренда алгоритмов MSI отмечает обнаружение границ между несколькими объектами на экране, обнаружение панели задач, обнаружение логотипов, автоматический контроль яркости (медленное затемнение экрана). Каждая функция может быть активирована и настроена отдельно от других.

⇡#Комплектация и внешний вид

Монитор MSI MAG 322UP QD-OLED E16 поставляется в крупной и тяжёлой картонной коробке с простым визуальным оформлением и полиграфией.

Для удобства переноски присутствует только два специальных выреза-ручки на торцах упаковки, а вот пластиковая ручка сверху отсутствует.

На фасадах коробки представлены схематичные изображения монитора с двух сторон и его основные особенности в виде небольших пиктограмм с подписями.

Благодаря наклейке на боковине коробки можно более подробно узнать ряд технических характеристик модели, серийный номер и место выпуска (Китай, Micro-Star International).

Комплект поставки новинки включает в себя лишь самое необходимое:

кабель питания;

кабель DP 1.4a;

металлические элементы для фиксации экрана на VESA-совместимом креплении;

отчёт с результатами проведённой заводской калибровки (в конверте);

краткое руководство по установке;

буклет с информацией об условиях гарантии.

Дизайнеры компании MSI переняли принципы других производителей (похоже на всемирный заговор…) и всё меньше «колдуют» над внешним видом своих новинок, приводя многие модели из разных серий к фактически одному облику. В случае с рассматриваемым MAG 322UP QD-OLED E16 мы видим знакомую смесь из наработок серий MPG/MPG Artymis и некоторых модификаций MAG: много различных элементов отделки, выполненных из пластика с разным покрытием и цветом. Благодаря акцентам на некоторых из них всё ещё прослеживается игровая направленность в дизайне, но монитор будет смотреться уместно абсолютно в любом интерьере.

Дисплей - традиционно для современных решений - обладает узкими рамками с трёх сторон, а вот использование оригинального радиатора и необходимость в лучшем охлаждении OLED-матрицы заставили дизайнеров сделать некоторые части корпуса новинки довольно толстыми. В самых же тонких местах, в отсутствие дополнительных электронных компонентов, толщина корпуса не превышает 5 мм.

Крепление центральной колонны к монитору производится с помощью быстросъёмного механизма. На самом же корпусе устройства находится крепление стандарта VESA 100 × 100 мм для использования с подходящими кронштейнами, но требуется применение металлических стоек из комплекта поставки.

Подставка традиционно собирается из двух частей, которые можно соединить без помощи отвертки: на крепёжном винте в основании имеется откидной барашек.

Для своей 31,5-дюймовой новинки в MSI выбрали достаточно простую цельную подставку – без разнонаправленных ножек. Можно отметить её основательность и мягкие переходы форм и некоторое подобие жабр сзади – мелочь, но эффектная мелочь.

Для прокладки кабелей предусмотрен средний по размерам прямоугольный вырез в центральной колонне. Вариант точно не самый эффективный, да и никаких дополнительных аксессуаров для скрытия и укладки кабелей производитель не предлагает.

Благодаря достаточно эргономичной подставке пользователь может с максимальным удобством регулировать положение экрана в пространстве: наклонять его (от -5° до 20°), поворачивать влево/вправо (на 30°) и изменять его высоту над столом (110 мм).

Дополнительно предусмотрен лёгкий разворот экрана на 10 градусов в обе стороны – видимо, для более простого подключения кабелей. Из-за такой особенности центровка корпуса не идеальная – придётся выравнивать каждый раз «на глаз». Полноценного же режима Pivot (портретная ориентация) у монитора нет – это странно.

Все крепёжные элементы дисплея от MSI, в том числе внутренности подставки и основания, выполнены из металла. На основании снизу имеется семь крупных резиновых ножек для предотвращения скольжения.

Декорированию монитора уделено немало внимания — одного только пластика тут четыре варианта с разной фактурой: основной матовый, оформленные под фрезерованный алюминий наклонные секции, вставки «под карбон» а также глянцевые элементы.

Очень эффектно смотрятся вентиляционные решётки и выглядывающий из угла чёрный дракон.

Обработка элементов выполнена на высшем уровне, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков. На задней стороне защитной пленкой закрыты все важные декоративные элементы, но, скорее всего, вы снимете её сразу после покупки. В дальнейшем не используйте агрессивные химические средства для очистки и тряпки из неподходящих материалов, если не хотите испортить внешний вид отдельных деталей.

Монитор не скрипит и не хрустит при скручивании и изменении положения. Элементы управления обходятся без люфтов. За уровень исполнения дисплей MSI заслуживает максимальной оценки, да и визуально он выглядит очень интересно, с акцентом на игровой тематике, но при этом сдержанно.

Матрица монитора оснащена полуглянцевым покрытием, что типично для большинства QD-OLED-решений (кроме выпускаемых самой Samsung). Оно имеет нечто вроде антибликового фильтра, но без использования поляризационного слоя. Такое решение исключает появление кристаллического эффекта, характерного для некоторых матовых дисплеев, и обеспечивает чистое, контрастное изображение. Визуально картинка выглядит более яркой и насыщенной по сравнению с «блеклым» изображением на матовых или полуматовых экранах.

По наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, номер партии и так далее) и наконец-то узнать примерную дату производства. Попавший к нам экземпляр был выпущен в августе 2025 года.

Все интерфейсы для подключения у монитора находятся в задней части корпуса, на одной колодке, и направлены вниз. Подключать кабели легко, в том числе благодаря возможности небольшого поворота корпуса вправо/влево.

⇡#Меню и управление

Основа системы управления монитором — удобный 5-позиционный джойстик, кнопка питания и дополнительная клавиша запуска одной из функций быстрого доступа, расположенные в задней части устройства, строго по центру.

Полупрозрачный индикатор состояния с белым светодиодом находится на нижней грани корпуса, ровно под логотипом MSI на передней пластиковой накладке. Во время работы индикатор не мешает и не отвлекает. При необходимости его можно перевести в режим, когда он светится желтым цветом только в состоянии Standby.

В MSI для своих новых игровых мониторов около двух лет назад сильно перерисовали дизайн меню: здесь стали преобладать холодные тёмные полутона с плавными переходами, но по структуре меню монитор схож со многими другими игровыми OLED-моделями бренда.

Сама система управления достаточно быстрая, OSD-меню шустро откликается на все действия со стороны пользователя. Никаких отличий от ранее рассмотренных OLED-новинок MSI замечено не было.

При настройках по умолчанию при смещении джойстика в одну из четырёх сторон производитель установил быстрый доступ к выбору наэкранного прицела, активации Night Vision, переключению источника сигнала и выбору предустановленного режима изображения из раздела Game Mode. При необходимости функции можно переопределить в соответствующем разделе меню.

Основное меню состоит из девяти разделов. Есть русифицированный вариант OSD, но перевод не полный и не самый точный. Поэтому для знакомства и последующей работы с монитором мы предпочли использовать английскую локализацию – что и вам советуем.

Первый раздел, G.I., встречает нас выбором наэкранного прицела и параметрами функции Optix Scope, позволяющей приблизить выбранную зону экрана – к примеру, для лучшего прицеливания в игре.

Второй раздел, Gaming, позволяет выбрать один из шести предустановленных игровых режимов изображения, включить Night Vision (поднимает различимость глубоких тёмных оттенков) и A.I. Vision (умный Night Vision), активировать счётчик частоты развёртки или таймер и включить поддержку систем адаптивной синхронизации, после чего станут недоступны несколько функций, среди которых важные для некоторых PiP/PbP. Здесь же находится функция «вставки чёрного кадра» MPRT первого поколения (без поддержки VRR), работающая только при выставленной частоте развёртки 165 Гц.

Дополнительные режимы изображения, которые производитель отнёс к профессиональным (среди них есть три режима эмуляции различных цветовых стандартов), представлены в третьем разделе с соответствующим названием. Здесь же можно обнаружить включение программного фильтра Low Blue Light (он активируется автоматически при выборе режима Anti-Blue) и дополнительную регулировку контурной резкости Image Enhancement, которую мы советуем не трогать и оставить в выключенном положении.

Отрегулировать яркость и контрастность, резкость, цветовую температуру, выбрать режим работы встроенного скалера монитора и определить, в каком режиме HDR будет работать QD-OLED-панель, – всё это можно сделать в четвёртом разделе, Image.

Выбрать источник сигнала и дезактивировать автоматический его поиск можно в следующем за ним разделе Input.

Еще один раздел отведён под глубокие настройки функций PiP/PbP. В нём также указаны ограничения, которые вносятся после активации любой из двух функций. А их, прямо скажем, оказалось немало. Доступ к разделу появляется при подключении нескольких источников сигнала.

Выбрать функции быстрого доступа для четырёх положений 5-позиционного джойстика управления предлагается в разделе Navi Key. Здесь же можно запрограммировать одну из функциональных клавиш.

В разделе Setting можно выбрать язык локализации меню, отрегулировать прозрачность OSD-экрана, изменить время до его исчезновения при отсутствии действий со стороны пользователя, изменить источник аудио, а также поведение светодиода питания. Можно включить защиту HDMI CEC и поддержку быстрой зарядки PD мощностью 15 Вт.

Здесь же предлагается вывести подраздел с основной рабочей информацией по монитору. Функция реализована странно – блок выводится до момента, пока пользователь не деактивирует данный пункт в меню. В противном случае он будет постоянно появляться в правой части экрана.

Для своей OLED-новинки в MSI слегка обновили комплекс защиты OLED Care 2.0, который, с нашей точки зрения, можно было бы причислить к OLED Care 2.5 из-за добавленной функции Auto DIM Control.

В нём сосредоточены такие технологии «сохранения и продления жизни OLED», как Pixel Shift (сдвиг картинки на пару пикселей в определённом временном промежутке), Panel Protect (режим «обновления панели»), Protect Notice (выбор частоты появления уведомлений о необходимости проведения «чистки»), Static Screen Detection (определение статичных объектов и принудительное снижение яркости всего экрана).

Обновлённая версия комплекса защиты получила такие отдельные функции, как Multi Logo Detection (определение и затемнение логотипов), Taskbar Detection (определение и затемнение панели задач ОС), Boundary Detection (определение границ между несколькими объектами и их затемнение) и Auto DIM Control (плавное затемнение экрана при отсутствии активности). Каждая функция поддаётся некоторой настройке, с различными вариациями степени влияния на яркость.

Отдельно отметим, что в ходе нашего тестирования увидеть явную работу большинства представленных функций защиты автору так и не удалось. Самой заметной так и остаётся сдвиг картинки (стандартный Pixel Shift).

Сбором всей информации по работе подобных систем занят подраздел OLED Panel Info. В нём можно посмотреть информацию по работающим алгоритмам, но почему-то даже в английской локализации часть элементов «съехала» – всё как и на моделях из 2024 года.

Монитор MSI MAG 322UP QD-OLED E16 был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 25H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 165 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

Заявленные производителем 10 бит оказываются доступны при установке максимальной частоты вертикальной развёртки вплоть до 165 Гц, как при использовании DP 1.4a с HBR3, так и по HDMI 2.1. Производитель заявляет возможность достижения максимальной частоты и при подключении по USB Type-C с DP Alt Mode, но в данном случае ограничения может вносить используемое графическое ядро (в случае с ноутбуком или ультрабуком).

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

В мониторе MSI MAG 322UP QD-OLED E16 производитель предлагает 5 игровых режимов, 7 «профессиональных» и один пользовательский с заводскими установками цвета, готовый к полностью ручной настройке.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4a, как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

игровой режим – «Эко» (мы сразу переключили в «Пользователь»);

яркость – 80;

контрастность – 70;

резкость – 0;

Night Vision – «Откл.»;

цветовая температура – «Обычное»;

DisplayHDR – True Black 500.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

профессиональный режим – «Пользователь»;

яркость – 29;

контрастность – 70;

резкость – 0;

Night Vision – «Откл.»;

цветовая температура – «Пользователь» (96/100/99);

DisplayHDR – True Black 400.

В этом режиме доступен полный спектр настроек, но изменению подверглись только яркость и цветовая температура. Возможности регулировки скорости разгона матрицы у монитора отсутствуют — это норма для OLED-дисплеев. А вот получить доступ к регулировке гаммы хотелось бы, но его нет, что является нормой уже для игровых моделей самой MSI.

В который раз отметим и ошибку в виде неверно выставленных значений RGB при переходе к режиму пользовательской установки ЦТ (Customization) – производитель на протяжении многих лет почему-то использует 50/50/50, «роняющие» яркость почти в два раза (а в случае с LCD-моделями ещё и коэффициент контрастности). Поэтому перед последующей настройкой требуется выставить 100/100/100 и отталкиваться именно от этих значений. Верим, что когда-нибудь инженеры MSI нас услышат и не будут «наступать на одни и те же грабли».

⇡#Яркость белого в SDR и HDR, стабильность ЦТ

Изначальная проверка осуществлялась в режиме «Пользователь» при заводских настройках цветовой температуры (режим ЦТ «Нормально»).

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Точка белого (К) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 245 6211 0 ∞ 90 233 6217 0 ∞ 80 222 6221 0 ∞ 70 212 6231 0 ∞ 60 186 6250 0 ∞ 50 160 6256 0 ∞ 40 133 6280 0 ∞ 30 106 6286 0 ∞ 20 80 6290 0 ∞ 10 52 6291 0 ∞ 0 26 6294 0 ∞

В режиме SDR с 100 %-м заполнением экрана максимальная яркость оказалась на уровне 245 кд/м2, а нижнее значение составило 26 кд/м2 – отличный результат. Коэффициент контрастности, как очевидно, приближён к бесконечности из-за фактического полного отключения OLED-пикселей.

При снижении уровня заполнения до 2 % рабочий диапазон яркости изменился несущественно: 27-251 кд/м2. В целом, это типичный результат для современного OLED-монитора, полностью соответствующий заявленным производителем значениям. Стабильность цветовой температуры в ходе регулировки яркости – в разы выше, чем у почти любого LCD: разброс значений не превышает 100К, что будет незаметно без использования измерительного оборудования.

В вопросах яркости в HDR ситуация обстоит следующим образом: для достижения максимально возможных цифр мы проверили поведение MSI MAG 322UP QD-OLED E16 в трёх доступных режимах представления HDR: DisplayHDR Peak 1000, DisplayHDR True Black 400 и новом EOTF Boost.

В первом варианте при небольшом заполнении экрана (APL 1-10%) новинка смогла продемонстрировать значения в диапазоне 463-985 нит, что близко к заявленному производителем уровню. Последующее увеличение заполнения экрана провоцирует плавное снижение яркости, а на 100 % APL монитор показал порядка 254 нит.

Переключение режима HDR в True Black 400 (выставлен по умолчанию) приводит к ограничению максимальной яркости экрана на уровне 451-455 нит при 2-10%-м заполнении экрана, что полностью вписывается в требования стандарта и соответствует заявлению производителя. При 50-100%-м заполнении данный режим и вовсе вышел победителем – были достигнуты стабильные значения в 310 и 261 нит соответственно.

В свою очередь достаточно новый режим EOTF Boost провоцирует подъём яркости части светлых полутонов (меняет ту самую кривую коррекции EOTF), но фактические значения максимальной яркости оказываются несколько ниже, чем в режиме HDR Peak 1000 (хотя больше это похоже на погрешность измерений). В некоторых случаях такой вариант представления картинки может быть интересен, но, в целом, визуальный ряд будет отличаться ненамного, тем более что наиболее корректную картинку можно получить в режиме HDR True Black 400 – с более точной проработкой теней.

⇡#Результаты в режиме User и после калибровки

При заводских настройках изучаемый монитор работает в режиме User («Пользователь») с широким цветовым охватом, близким к максимальному для используемой матрицы.

Как мы и ожидали, монитору MSI покорились все три цветовых пространства, что свойственно всем решениям, где используется QD-OLED. Модель добралась до заявленных производителем покрытий пространств DCI-P3 и AdobeRGB, а в случае с sRGB цветовой объём оказался гораздо шире, чем указано в ТХ, хотя мы определяем значения в схеме представления CIE1931, а MSI по CIE1976 – отсюда и возникает разница. В любом же случае – результаты просто великолепные, в том числе и после калибровки.

При заводских установках точка белого выставлена на уровне выше среднего, а баланс ЦТ серого клина стремится к идеалу. После ручных настроек и калибровки все точки серого на CIE-диаграмме меняют свои позиции и оказываются в зоне с DeltaE<3, а стабильность ЦТ снижается не сильно и остаётся на высоком уровне.

По умолчанию у MSI MAG 322UP QD-OLED E16 недостаточно хорошо различимы глубокие тени (крайние тёмные полутона), что приводит к повышению общей контрастности изображения – так проще впечатлить пользователя выводимым изображением. В целом же гамма-кривые выставлены достаточно верно – производитель не зря указал точную заводскую калибровку.

После нашей же калибровки с правками гаммы через LUT видеокарты были подняты лишь самые тёмные участки – других значимых коррекций монитору не потребовалось.

В качестве референса при первоначальной проверке монитора через ArgyllCMS мы использовали Display P3, как наиболее подходящий для новинки от MSI. Именно с ним мы получили наименьшие отклонения DeltaE. Но и это его не спасло, поскольку монитор рассчитан и на цветовое пространство AdobeRGB, которое шире Display P3 (DCI-P3) на паре участков CIE-диаграммы.

После проведения всех коррекций и использования созданного цветового профиля операционная система лучше поняла, с чем она имеет дело. Монитор MSI смог продемонстрировать низкие отклонения DeltaE94 и удержать их через несколько дней после первой проверки. Такие положительные изменения стабильности QD-OLED последних версий, безусловно, радуют.

⇡#Результаты в режимах эмуляции (sRGB, AdobeRGB, Display P3)

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом, неудивительно встретить в нём режимы эмуляции sRGB, Display P3 (он же DCI-P3, но с классической гаммой 2.2) и даже AdobeRGB, в которых происходит подмешивание компонент в чистые цвета, приводящее к сужению ЦО в соответствии с требованиями конкретного пользователя.

Отметим, что переход в любой из этих трёх режимов эмуляции приводит к блокировке большинства настроек, связанных с цветопередачей. Единственным параметром, который остаётся доступным для изменения, является регулировка яркости. Хотя это ограничение может вызывать неудобства, возможность управлять яркостью уже помогает адаптировать изображение к различным рабочим условиям и точно лучше, чем совсем ничего.

Все сужения цветового охвата происходят достаточно точно, но не идеально. В трёх случаях выявлено превышение цветовых объёмов на 1,4-7,2 % в зависимости от выбранного режима. В вопросе точности эмуляции лучший результат показал пресет AdobeRGB, а вот два оставшихся продемонстрировали уровень пониже.

Учитывая прогрев монитора и погрешности измерений, следует отметить, что точность установки цветовой температуры в трёх исследуемых режимах соответствует уровню заводских установок. То же самое мы можем сказать про стабильность ЦТ серого клина – она идеальна в каждом из режимов эмуляции.

По результатам замера гамма-кривых стало ясно, что режим sRGB демонстрирует значительно лучшую различимость в тенях, чем все остальные режимы, хотя по среднему значению гаммы сказать об этом не просто – разница буквально в 0,01-0,02. А вот Display P3 и AdobeRGB по общей контрастности картинки ненамного отличаются от заводских установок – с глубокими тенями есть очевидные проблемы, что типично для подавляющей части игровых OLED.

Все особенности изученных режимов были зафиксированы в отчётах Argyll CMS, где их результаты сравнивались с референсными стандартами. Основные претензии у программы возникли к точкам белого (но, если учесть уровень DeltaE – можно пережить) и низкой различимости тёмных полутонов в Display P3 и AdobeRGB (но для него это больше в пределах нормы из-за гаммы 2,2).

Лучшие же результаты получил пресет sRGB – его можно смело использовать, а вот два других желательно только после дополнительной калибровки. Правда, смысла в этом большого нет – проще и эффективней настроить и откалибровать монитор MSI в режиме User, где есть все необходимые параметры с открытым доступом, цветовой охват максимально возможный, а все приведения к базовым пространствам сделает сама операционная система (или профессиональное ПО со своим цветовым «движком») по данным из созданного цветового профиля.

⇡#Результаты в режиме Anti-Blue

Будучи аналогом технологии Low Blue Light, режим, который в MSI назвали Anti-Blue, должен снижать нагрузку на глаза, особенно в условиях работы со слабым внешним освещением.

При переходе в него стандартная яркость находится на высоком уровне 159-160 нит, но проблем с её дальнейшей ручной регулировкой не возникает.

Цветовой охват в Anti-Blue чуть ниже, чем при базовых настройках монитора. Можете смело считать, что продолжаете работать в очень широком цветовом пространстве.

Кроме того, мы хотели бы отметить вновь увеличенный до значения в 3 единицы уровень резкости (против 0 по умолчанию в User). Чтобы привести изображение к нативной резкости матрицы, следует выставить 0 и для рассматриваемого режима Anti-Blue, что мы и сделали.

Точка белого совместно с оттенками серого перебирается к ~5100-5200 К с еле различимым зеленоватым паразитным оттенком, но крайне высоким балансом ЦТ оттенков серого. Подобный результат действительно может привести к снижению нагрузки на глаза, о чём свидетельствует и оценка спектра свечения, представленного на картинке в начале раздела.

При этом гамма-кривые в режиме Anti-Blue настроены примерно так же, как и в режиме User, за исключением небольшого провала синего канала в центральной части диапазона. Контрастность изображения не снижена, а даже слегка повышена – это не совсем то, чего ждёшь от подобного пресета, призванного снизить нагрузку на глаза в ходе долгой работы за монитором.

На выходе же мы имеем не самый корректно настроенный режим. В теории пресет Anti-Blue может существенно снизить нагрузку на глаза (за счёт изменения спектра свечения и цветовой температуры), но, учитывая, что перед вами OLED-решение, работающее при не очень высокой яркости, – особо рассчитывать на подобный режим мы бы не стали.

⇡#Режимы Night Vision и Night Vision A.I

Теперь рассмотрим одну из важных для игроков функцию, контролирующую уровень различимости деталей в тенях (в тёмных сценах). Давайте подробнее разберём, как Night Vision влияют на итоговую картинку:

По умолчанию функция дезактивирована, а пользователю предоставляется выбор среди четырёх степеней воздействия: Normal, Strong, Strongest и A.I (с использованием искусственного интеллекта). Отметим, что активировать режим A.I можно и через выделенную функцию с соответствующим названием – без перехода к настройкам Night Vision.

В трёх первых режимах хорошо видно, что функция затрагивает абсолютно весь диапазон, тем самым резко снижая контрастность картинки и увеличивая различимость деталей на тёмных и очень тёмных участках. Это не самый здравый подход – так должна работать коррекция гаммы (но она у игровых MSI отсутствует) на предельных значениях, а не некое подобие «эквалайзера чёрного».

Гораздо корректней отрабатывает на тестовых сценариях Night Vision в положении A.I: поднимается различимость крайних теней до уровня sRGB-гаммы и дополнительно сильно высветляется диапазон 10-70 %, что, безусловно, – явный перебор, но лучше того, что творится в других доступных режимах Night Vision. Впрочем, игрокам может понравиться любой режим, а для всех остальных задач Night Vision должен быть под строгим запретом – испортите всю «магию OLED».

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность рабочего поля (слово «подсветка» здесь неуместно — каждый пиксель в OLED светится самостоятельно) дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин. Большая часть систем из раздела OLED Care 2.0 была дезактивирована для получения наилучших – стабильных – результатов.

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом поле проблемы равномерности отсутствуют. Монитор продемонстрировал феноменально низкие отклонения в 1 % в среднем и 3 % в максимуме. Это не рекорд среди протестированных нами OLED, но результат, безусловно, выдающийся – гораздо выше, чем сможет продемонстрировать даже самый лучший профессиональный LCD-дисплей.

Высочайшая стабильность сохраняется и при выводе светлых и тёмных серых полей, что не может не радовать.

С равномерностью цветовой температуры на светлых полях у монитора MSI MAG 322UP QD-OLED E16 проблем тоже нет: отклонения в 1,6 % в среднем и 3,1 % в максимуме – более чем достойный результат для современного QD-OLED.

С равномерностью чёрного, как вы знаете, проблем у OLED быть просто не может. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого курсора мышки, индикатора питания (если вы оставили его включённым) и надписи на картинке. Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой», как у LCD.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

10-битная QD-OLED-матрица третьего поколения смогла продемонстрировать равномерные градиенты в большинстве проверенных режимов.

После снижения яркости до низкого/среднего уровня качество градиентов слегка падает, проявляется минимальное количество более резких переходов, картинка становится немного «грязной» — с мелким динамичным шумом в глубоких тенях, который будет заметен, только если сильно вглядываться в экран на близком расстоянии.

Между тем QD-OLED-панели четырёх последних поколений демонстрируют гораздо более высокие результаты в тесте на качество тональных переходов, чем их конкуренты на W-OLED, в том числе последние 480-Гц модели и решения Primary RGB W-OLED (Gen4). Относительно высокие результаты сохраняются во всём диапазоне регулировки яркости, чего не скажешь о W-OLED, которые резко снижают качество и динамический диапазон даже после уменьшения яркости на 20-30 % от возможного максимума (особенно первые игровые модели на их базе).

В ходе настройки монитора мы воспользовались созданным профилем с правками в LUT видеокарты. При его использовании качество тоновых переходов несколько падает, появляются области с паразитными оттенками и грубыми переходами. Явление обычное – ничего нового.

Без профиля проблему различимости глубоких полутонов можно быстро решить переходом в режим эмуляции sRGB или с помощью регулировки параметра Night Vision в игровом подразделе меню модели, но абсолютно при всех значениях параметра вы окажетесь в ситуации, когда способность монитора MSI к воспроизведению глубоких теней попросту исчезнет. Как лучше – решать только вам.

Эта особенность также повлияла на проявление бандинг-эффекта. Монитор продемонстрировал достаточно низкие результаты по сравнению с большинством игровых решений на базе TN+Film и *VA, не говоря уже об IPS-матрицах. Особенности работы органики со сложными тёмными переходами только усиливают любые дефекты картинок с высоким уровнем сжатия, артефакты проявляются сильнее.

Следует ещё раз подчеркнуть, что любые домашние OLED-устройства, особенно игровые модели вроде героя этого обзора, пока ещё ориентированы преимущественно на потребление мультимедийного контента и игры. Для точной работы с цветом, с точки зрения автора, стоит подождать хотя бы ещё одно поколение QD-OLED. Но если вы любитель и вам не важна 100%-я точность, то герой обзора вполне подойдёт для работы с фото, видео и графикой. Пользователей, выбравших современный QD-OLED в качестве универсального монитора, всё больше и больше, а полностью довольных среди них (в том числе профессионалов по работе с цветом) – немало.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

Для продуктов на основе современных панелей QD-OLED от Samsung Display базовой величиной выступает значение скорости отклика в 0,03 мс GtG вне зависимости от частоты развёртки – 120, 144, 175-180 или 360-540 Гц.

Используемая в мониторе MSI матрица предлагает более достаточный на данный момент уровень для стандарта 4K UHD в виде 165 Гц как при DP-, так и при HDMI 2.1- и Type-C-подключении.

При этом варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive (OD) в новинке отсутствуют (для OLED это нормально), но есть знакомая функция «вставки чёрного кадра» MPRT первого поколения (без возможности одновременной работы с VRR-системами). Её активация доступна только для 165 Гц. На других частотах соответствующий пункт в меню становится заблокирован.

Проверка MSI MAG 322UP QD-OLED E16 показала, что чёткость движущегося изображения на OLED-новинке полностью соответствует уровню быстрого 4К-дисплея, повторяет результаты всех своих прямых конкурентов, а визуально ощутимо превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS- и тем более *VA-представители в сопоставимом формате.

Герой обзора демонстрирует минимальное смазывание для своей нативной частоты и отсутствие визуально заметных артефактов (хотя если присмотреться, то синие контуры на некоторых участках имеют место быть). Повышение частоты со стандартных 60 Гц влечёт за собой значительное улучшение плавности и чёткости картинки, что мы постарались показать на сравнительном изображении выше.

А вот желание добиться ещё большей чёткости через функцию MPRT оказалось разбито об реальность – функция работает не совсем так, как должна. Визуальный эффект надо искать с лупой. Мы его не прочувствовали, а вот падение яркости от максимума почти вдвое – легко и сразу.

Для анализа времени отклика в случае с 165-Гц QD-OLED-новинкой, учитывая особенности её работы, мы сразу выбрали стандарт измерений VESA с оценкой фактического времени отклика (Initial Response Time) и фиксацией результатов на 10-90 % яркости любого цветового перехода.

В ходе тестирования аппаратно-программным комплексом OSRTT мы проверили работу монитора лишь на максимальной частоте в 165 Гц. В этом случае среднее время отклика не превысило 0,63 мс, а самый быстрый переход GtG произошёл за 0,1 мс.

Фактически же все OLED-мониторы на одинаковых матрицах дают идентичные результаты скорости, но некоторые из них демонстрируют разный подход производителей к защите органических светодиодов и отработке полноэкранных цветовых переходов. К тому же используемое оборудование не позволяет с 100%-й точностью проверить скорость столь быстрых OLED. Фактически подобные мониторы способны на куда большие подвиги и время отклика на части переходов точно ниже, чем 0,1 мс. В этом нет никаких сомнений – проблемы скорости отклика игровым OLED не свойственны, а производители заявляют вполне достижимые значения.

Что касается задержки вывода, то на частоте 165 Гц она составила всего 4,2 мс в среднем – такую величину в реальных задачах и играх вы никогда не почувствуете.

Монитор MSI официально поддерживает все необходимые стандарты адаптивной синхронизации без использования какого-либо аппаратного модуля. Системы прекрасно работают в заявленном диапазоне частот (48-165 Гц на GPU от «зелёных»), позволяя добиться отсутствия микролагов и разрывов картинки при сильно плавающем уровне fps.

При этом возможно визуально различимое мерцание изображения в играх (особенно тёмных участков) при использовании любой из систем, но такова особенность работы всех OLED-дисплеев. Встроенных функций для борьбы с этой особенностью у новинки MSI нет, а поэтому самый простой вариант – отказаться от использования адаптивной синхронизации.

Говоря про стабильность максимальной частоты развёртки, можно отметить, что и тут всё хорошо. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает – 165 Гц стабильны во времени.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – это то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. И с этим у новинки от MSI проблем действительно нет.

На приведённом выше изображении отлично видно, что при изменении угла просмотра в широком диапазоне цветопередача и яркость изображения на экране практически не изменяются. Картинка сохраняет высокую насыщенность и контрастность, что является явным преимуществом используемой QD-OLED-матрицы. Дополнить тут действительно нечем — результат говорит сам за себя.

Что касается многими не любимого Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки.

Углы не выцветают, а чёрный никогда не становится светло-серым с паразитными оттенками, как это случается на IPS- и *VA-дисплеях. С белым тоже всё в порядке – немного снижается лишь его яркость, и не более того.

⇡#Кристаллический эффект, резкость, масштабирование, ШИМ

В мониторе MSI MAG 322UP QD-OLED E16 применена QD-OLED-панель третьего поколения с диагональю 31,5 дюйма, полуглянцевой поверхностью и особой, но уже хорошо знакомой нам структурой пикселей. Рассмотрим полученные макроснимки:

Три субпикселя собраны в треугольник, но, в отличие от QD-OLED первого поколения они представлены в виде прямоугольников и квадратов и занимают большее пространство подложки матрицы.

Это приводит к увеличению эффективности работы панели: улучшается качество прорисовки мелких деталей, снижается различимость визуальных артефактов, да и паразитные контуры (зелёные и розовые полосы на границах объектов) стали заметны гораздо меньше, хотя полностью не исчезли. Но чем выше ppi, тем эффект заметен слабее – это проверенный факт. Поэтому 140 ppi у MAG 322UP здесь имеют решающее значение.

При том что по структуре это по-прежнему RGB, по форме пикселя такая панель далека от большинства знакомых нам LCD-панелей, поэтому ни Windows, ни MacOS, ни Linux не способны работать с ней полноценно. Проблемы с прорисовкой могут встречаться повсеместно. А вот как сильно они будут бросаться в глаза — зависит от расстояния до экрана и остроты вашего зрения. Ждём реальных моделей с новыми QD-OLED пятого поколения со структурой RGB V-Stripe.

Полуглянцевая поверхность экрана c заметным розово-фиолетовым отливом (особенно хорошо заметным при ярком внешнем свете) не оставляет кристаллическому эффекту никакого шанса: изображение чистое – как с обложки качественного глянцевого журнала.

Вместе с тем антибликовые свойства у матрицы (по мнению производителя) есть, но в реальности выражены они довольно слабо, а при попадании света на экран «глубокий чёрный цвет» быстро выцветает и становится более ярким, чем на обычных LCD-экранах с матовой или полуматовой защитной поверхностью. Так что QD-OLED может обеспечить действительно глубокий чёрный только при хорошей световой изоляции – об этом не стоит забывать.

Наконец, в рекламных проспектах к своему монитору компания MSI упомянула «опцию» Anti-Flicker, видимо, подразумевая отсутствие мерцания, но без каких-либо уточнений по пульсациям. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что всё в полном порядке, но есть нюансы, ставшие уже традиционными для OLED.

При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до 0-50 % сделать это становится сложнее. На двух графиках чётко видны пульсации. Но это не полноценная ШИ-модуляция, и общий уровень пульсаций находится в норме (не превышает 4 % на светлых полях).

За свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

Что же касается ранее отмеченной функции «вставки чёрного кадра» MPRT, то она действительно работает странно – полноценная синхронизация с частотой развёртки не происходит. В случае работы монитора на 165 Гц (а для других частот функция MPRT у 322UP недоступна) «мерцание» происходит на частоте порядка 80-85 Гц. В этом случае, когда на каждый готовый кадр приходится по ~6 мс, каждый второй кадр «выключается» из демонстрации. Визуально эффективность работы функции нами не выявлена, но нагрузка на глаза из-за постоянного мерцания в обязательном порядке, становится намного выше. К тому же яркость снижается почти вдвое, и в этом случае её может не хватать для многих рабочих условий.

⇡#Нагрев, энергопотребление и уровень шума

В мониторе MSI MAG 322UP QD-OLED E16 используется матрица с органическими светодиодами. Однако из-за сосредоточения основной элементной базы в центральной части корпуса сзади наибольший нагрев с лицевой стороны происходит именно в этой области.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 кв.м составляла ~25 градусов. Монитор продолжительное время работал с установленной на 100 нит яркостью в центральной точке экрана. Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила 30,7 градуса Цельсия, максимальное значение не превысило 34 градусов. Модель нагревается не сильно, ощутимого тепла от поверхности матрицы пользователь не почувствует – сказывается довольно толстый корпус, большое количество вентиляционных решёток и использование графеновой плёнки совместно с «кастомным» радиатором (чтобы это ни значило…).

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора MSI на разных уровнях яркости, с последующим выводом белого и чёрного полей, а также цветного изображения, используемого для проверки углов обзора.

Герой обзора от MSI показал вполне ожидаемые результаты: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 68 Вт, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось до 108 Вт. В случае с максимальной яркостью следует рассчитывать на 129-130 Вт в пике.

При выводе цветного изображения потребление снижается на 30-40% от указанных значений, а вывод чёрного поля не снижает его до нуля, а всего лишь подводит к 27 Вт вне зависимости от уровня яркости, установленного в меню устройства.

Что же касается различных паразитных звуков, то в мониторе от MSI используется встроенный блок питания и полностью пассивная система охлаждения. Никаких паразитных звуков в ходе работы MAG 322UP QD-OLED E16 при любых настройках мы для себя не отметили.

В сегменте игровых OLED-решений компания MSI прочно стоит на пьедестале, предлагая покупателям крайне широкий ассортимент решений с проверенным временем подходом. Так и новый MSI MAG 322UP QD-OLED E16 не сплоховал, ведь он выполнен на базе известной рынку OLED-матрицы от компании Samsung Display, используемой производителем ещё с самого начала 2024 года.

За прошедшее время инженеры MSI научились «выжимать из неё все соки» и занялись улучшениями по части воспроизведения HDR (добавив редкую функцию EOTF Boost, с которой, впрочем, не всё очевидно) и продолжительности жизни органических светодиодов – с помощью всё большего количества алгоритмов безопасности и их дополнительной настройки. А желание покупателей видеть на полках магазинов максимально свежие модели только усилило необходимость выпуска данной новинки. Так и родился герой этого материала.

MAG 322UP QD-OLED E16 предлагает более чем достаточный уровень скорости и плавности для «4К-гейминга» с очевидным запасом на будущее, а набор встроенных функций – это не меньше чем «базовый минимум» среди продвинутых OLED. Реальных проблем у монитора – немного, а почти все особенности – типичны для решений подобного рода, с точно такой же QD-OLED-панелью на борту. Будущая же популярность новинки зависит от отпускной цены (сейчас она всё же великовата на фоне прямых конкурентов, порой с чуть большими возможностями) и скорости появления в продаже обновлённых решений с QD-OLED четвёртого поколения с новым рабочим покрытием. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

продуманный, типичный для современных MAG дизайн и отличное качество материалов и сборки;

эргономичная подставка и наличие VESA-совместимого крепления (требуется использование стоек из комплекта поставки);

широкий выбор интерфейсов подключения (DP 1.4a с DSC и HBR3, USB Type-C с DP Alt Mode и 15 Вт PD, 2×HDMI 2.1 c полной пропускной способностью);

использование графеновой плёнки и оригинального радиатора для снижения нагрева панели и соответствующего улучшения эффективности её работы (как минимум стабильней яркость);

набор игровых функций (прицел, счёт FPS, таймеры);

наличие настраиваемых функций PiP/PbP;

возможность обновления прошивки монитора без посещения СЦ – даже в отсутствие USB-хаба на борту;

обновлённая система защиты MSI OLED Care 2.0 с дополнительной функцией;

беспроблемная система управления на базе пятипозиционного джойстика и пары физических клавиш;

повышенная безопасность для глаз благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область 453,5 нм, без влияния на цветовую температуру;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента – одно из важнейших достоинств почти любого OLED – на фоне предшественника выделяется опция EOTF Boost;

крайне широкий цветовой охват, захватывающий все три основных цветовых пространства (AdobeRGB, Display P3, sRGB);

хорошая заводская настройка режима эмуляции sRGB – режим может быть полноценно использован для любительского уровня работы с цветом (фото, видео, графика);

достаточно высокая яркость в SDR при 100 % APL и стабильно высокие результаты по яркости в любом из доступных режимов представления HDR – монитор полностью подтверждает заявленные характеристики и выдерживает стабильную ЦТ при регулировках яркости в широком диапазоне;

крайне высокая стабильность цветовой температуры во всех проверенных заводских режимах;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне (особенно при использовании функции LFC на AMD) с официальной сертификацией;

высочайшая скорость и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive – 165 Гц и инпут-лаг на уровне 4,2 мс;

идеальная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровням яркости и цветовой температуре;

отличные углы обзора и стабильность картинки;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальная равномерность чёрного;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching.

Недостатки:

предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов – особенность почти всех OLED – решается регулировкой параметра Night Vision, с которой вы сможете полностью отказаться от глубоких теней и резко снизить контрастность картинки – не лучший вариант.

Может не устроить: