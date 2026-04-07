Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз

Компания Cloudflare объявила об ускорении своей дорожной карты в области постквантовой безопасности. К 2029 году вся платформа компании, включая системы аутентификации, будет полностью защищена от угроз, связанных с развитием квантовых компьютеров.

Источник изображения: siliconangle.com

Пересмотр сроков связан с новыми исследованиями, которые указывают на то, что текущие стандарты шифрования могут быть взломаны гораздо раньше, чем ожидалось. В частности, недавние работы Google и исследователей из Oratomic продемонстрировали значительный прогресс в создании алгоритмов и оборудования, способных обойти широко используемые методы защиты, такие как RSA-2048. В связи с этим Cloudflare готовится к более скорому наступлению так называемого «Q-дня» — момента, когда квантовые системы смогут массово взламывать современные криптографические протоколы. По некоторым прогнозам, этот рубеж может быть пройден уже к концу текущего десятилетия.

Фокус отрасли смещается с долгосрочной защиты зашифрованных данных на обеспечение безопасности текущих систем аутентификации. Злоумышленники с доступом к квантовым мощностям смогут подделывать учётные данные для прямого проникновения в корпоративные сети. Однако внедрение постквантовой аутентификации технически сложнее обычного шифрования из-за зависимости от долгоживущих ключей и сторонних сертификатов и для надёжной защиты компаниям придётся не только внедрить новые стандарты, но и полностью отключить устаревшие криптографические системы.

На данный момент более половины пользовательского трафика в сети Cloudflare уже использует постквантовое согласование ключей. В 2026 году компания планирует расширить поддержку постквантовой аутентификации, а к 2028 году развернуть её в большинстве своих продуктов. К 2029 году все сервисы платформы станут постквантово-защищенными по умолчанию и без дополнительных затрат для клиентов. Новость об этих изменениях была опубликована изданием SiliconANGLE, у истоков которого стоят технологические предприниматели Джон Фарриер (John Furrier) и Дейв Велланте (Dave Vellante).

Теги: cloudflare, безопасность данных, квантовое шифрование
