Motorola представила смартфон Moto G Stylus (2026) с продвинутым стилусом

Компания Motorola представила новый смартфон Moto G Stylus (2026) среднего уровня и планшет Moto Pad (2026). Ключевой особенностью первого устройства является комплектное электронное перо, которое реагирует на наклон и давление «в поддерживаемых приложениях», согласно официальному пресс-релизу.

По словам компании, такая особенность электронного пера повышает его универсальность и продуктивность. Перо позволяет добиться «более широкого затенения, более тонких линий и более естественных штрихов, создавая ощущение письма ручкой по бумаге в повседневной работе». Стилус работает до 100 часов в режиме ожидания и почти четыре часа при письме. Он полностью заряжается за 15 минут и имеет сертификаты IP68 и IP69, подтверждающие защиту от пыли и воды. Смартфон имеет те же сертификаты защиты, а также сертификацию SGS, подтверждающую его прочность «военного класса».

Что касается технических характеристик Moto G Stylus (2026), устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей обладает пиковой яркостью 5000 кд/м2.

В основе смартфона используется процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, работающий в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. На выбор предлагаются 128 или 256 Гбайт постоянной памяти. Последнюю можно расширить до 1 Тбайт за счёт поддержки карт памяти microSD.

Основной набор камер устройства состоит из 50-Мп сенсора Sony Lytia 700C (оптика f/1,8) с оптической стабилизацией, 13-Мп сверхширокоугольного модуля Macro Vision, а также датчика освещённости 3-в-1, который оптимизирует экспозицию и цветопередачу. Фронтальная камера представлена 32-Мп сенсором. Фронтальная и основная задняя камеры могут снимать видео в 4K.

Автономность устройству обеспечивает батарея ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной — 15 Вт. По словам Motorola, аккумулятор выдержит 1600 циклов перезарядки, прежде чем его ёмкость снизится до 80 % от первоначальной. Moto G Stylus (2026) работает под управлением Android 16. Смартфон будет предлагаться в цветах Pantone Coal Smoke (чёрный) и Pantone Lavender Mist (фиолетовый). Стоимость смартфона составляет от $499. В продаже он появится с 16 апреля.

Планшет Moto Pad (2026) предлагает 11-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 90 Гц. В основе новинки используется процессор MediaTek Dimensity 6300. Устройство оснащено четырьмя динамиками с поддержкой технологии улучшения звука Dolby Atmos и получило батарею ёмкостью 7040 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт. В продаже Moto Pad (2026) будет предлагаться только в одном цвете — Pantone Bronze Green (зелёный).

Стоимость Moto Pad (2026) составляет $249,99. В продаже он появится с 30 апреля.