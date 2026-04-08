Цены на российское ПО взлетели на 10–30 % с начала года

В первом квартале 2026 года цены на российское программное обеспечение (ПО) в среднем выросли год к году на 10–20 %, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос IT-компаний и интеграторов. Как отметили эксперты, значительного роста цен не произошло благодаря сохранению льготы на НДС для софта из реестра Минцифры.

В числе причин роста цен участники рынка назвали общую инфляцию, всё ещё высокую ключевую ставку ЦБ, изменения в налогообложении, рост спроса на отечественное ПО и одновременно с этим зарплат разработчиков, а также низкую конкуренцию в отдельных нишах. Также у заказчиков ужесточились требования и значительно сократились бюджеты.

По оценкам IТ-директора компании «СКБ Контур» Артёма Прескарьяна, в отдельных сегментах (нишевые IT-решения, ИБ, инфраструктурное ПО) цены выросли до 30 %, особенно там, где ограниченная конкуренция. У базового ПО добавилось 10–15 % к стоимости лицензий и поддержки, сложные и дефицитные решения прибавили к стоимости 15–25 %. С его мнением совпали оценки в «К2Тех »и ряде других организаций.

Как полагает директор департамента e-commerce ГК «Корус консалтинг» Мария Бар-Бирюкова, ряд вендоров повысил цены превентивно. «Осенняя дискуссия об отмене части льгот создала некую “инфляцию ожиданий”, и часть поставщиков ПО заранее заложили эти риски в ценообразование», — сообщила она.

В Минцифры заявили «Коммерсанту», что выступают за саморегулирование рынка, объясняя свой подход тем, что рынок ПО высококонкурентный в большинстве классов, и разработчики также прикладывают усилия для этого. При этом в ведомстве не исключают возможности, в случае необходимости, использования дополнительных инструментов регулирования.