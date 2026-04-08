Asus внезапно подняла цены на ноутбуки со Snapdragon X2 Elite сразу после выхода обзоров

На этой неделе в продажу поступили ноутбуки на обновлённых процессорах Qualcomm Snapdragon X2 Elite, и с ценниками на них произошёл неприятный инцидент — они резко подскочили сразу после публикации первых обзоров. Установить, по чьей инициативе это произошло, пока не удалось.

Asus одна из первых указала ценники на ноутбуки с процессорами Snapdragon X2 Elite ещё до снятия эмбарго на обзоры, но вскоре после их публикации сам производитель и некоторые розничные продавцы без объяснений подняли цены на некоторые модели. Ещё одной странностью стало небывало скромное освещение события: обзоры на ноутбуки со Snapdragon X2 публиковали преимущественно крупные издания, и почти все они были посвящены моделям Asus, хотя некоторые материалы были посвящены компьютерам HP.

Один из опубликовавших обзор ресурсов сообщил, что привёл в материале озвученную ему цену, которая изменилась уже впоследствии. Разница достигала $350, и она возникла уже после публикации обзора. То есть указанные в материалах ценники перестали соответствовать розничным уже через несколько часов. Инцидент не лучшим образом характеризует вывод на рынок новых компьютеров, для которых важными являются цены и позиционирование. Если обозревателям озвучили одни ценники, которые в рознице стали другими, это может быть либо досадная оплошность, либо намеренное введение потребителей в заблуждение. Ни в Asus, ни в Qualcomm пояснений инциденту не дали.

Общественность уже дала понять, что ориентация преимущественно на Asus и небольшое число обзоров вызывают некоторые сомнения — и не менее сомнительная схема повышения цен лишь усиливает это впечатление. Особенно в свете того, что экосистема Qualcomm пытается противопоставить себя системам на архитектуре x86.