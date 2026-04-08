реклама
Asus внезапно подняла цены на ноутбуки со Snapdragon X2 Elite сразу после выхода обзоров

На этой неделе в продажу поступили ноутбуки на обновлённых процессорах Qualcomm Snapdragon X2 Elite, и с ценниками на них произошёл неприятный инцидент — они резко подскочили сразу после публикации первых обзоров. Установить, по чьей инициативе это произошло, пока не удалось.

Asus одна из первых указала ценники на ноутбуки с процессорами Snapdragon X2 Elite ещё до снятия эмбарго на обзоры, но вскоре после их публикации сам производитель и некоторые розничные продавцы без объяснений подняли цены на некоторые модели. Ещё одной странностью стало небывало скромное освещение события: обзоры на ноутбуки со Snapdragon X2 публиковали преимущественно крупные издания, и почти все они были посвящены моделям Asus, хотя некоторые материалы были посвящены компьютерам HP.

Один из опубликовавших обзор ресурсов сообщил, что привёл в материале озвученную ему цену, которая изменилась уже впоследствии. Разница достигала $350, и она возникла уже после публикации обзора. То есть указанные в материалах ценники перестали соответствовать розничным уже через несколько часов. Инцидент не лучшим образом характеризует вывод на рынок новых компьютеров, для которых важными являются цены и позиционирование. Если обозревателям озвучили одни ценники, которые в рознице стали другими, это может быть либо досадная оплошность, либо намеренное введение потребителей в заблуждение. Ни в Asus, ни в Qualcomm пояснений инциденту не дали.

Общественность уже дала понять, что ориентация преимущественно на Asus и небольшое число обзоров вызывают некоторые сомнения — и не менее сомнительная схема повышения цен лишь усиливает это впечатление. Особенно в свете того, что экосистема Qualcomm пытается противопоставить себя системам на архитектуре x86.

Материалы по теме
Ноутбучные процессоры Snapdragon X2 Elite ускорились в играх, но до звания геймерской платформы ещё далеко
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже
Asus сэкономила на упаковке, из-за чего OLED-мониторы за $1299 приходят покупателям треснувшими
Apple оказалась не готова к популярности MacBook Neo — наметился дефицит чипов A18 Pro
В России стали чаще покупать восстановленные ноутбуки — б/у дешевле, но часто не хуже новых
К MacBook Neo приделали жидкостный кулер — производительность в No Man’s Sky удвоилась
Теги: asus, qualcomm, ноутбук
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.