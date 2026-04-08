Apple и Lenovo получили самые низкие оценки в отчёте о ремонтопригодности ноутбуков и смартфонов, опубликованном группой защиты прав потребителей Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund. При оценке ремонтопригодности PIRG также учитывает ряд факторов, которые напрямую не связаны со сложностью ремонта устройств.

В отчёте Failing the Fix (2026): Grading laptop and cell phone companies on the fixability of their product («Неудачный ремонт (2026): оценка ремонтопригодности продукции компаний, производящих ноутбуки и мобильные телефоны») PIRG были проанализированы 10 новейших ноутбуков и смартфонов, доступных на французских веб-сайтах производителей в январе этого года. PIRG оценивала устройства, доступные во Франции, поскольку большая часть её критериев основана на французском индексе ремонтопригодности — системе оценки, которая должна отображаться на товарах, продаваемых в стране.

PIRG также придаёт большее значение «лёгкости разборки изделия», поскольку считает, что именно это «потребители обычно ожидают увидеть в “оценке ремонтопригодности”».

Французский индекс ремонтопригодности также учитывает:

Наличие ремонтной документации (руководств и сервисных инструкций).

Наличие запасных частей.

Доступность запасных частей по цене («рассчитывается как процент от стоимости всего изделия», согласно отчету).

Критерии, специфичные для продукта.

«Оценка каждой компании рассчитывается как среднее значение общей оценки по французскому индексу и оценки разборки каждого устройства, а затем вычитается 0,5 балла за каждый случай членства в TechNet или [Consumer Technology Association]», — указано в отчёте. Речь идёт о двух отраслевых группах, выступающих против законодательства о праве на ремонт в США. Кроме того, производители получают 0,25 балла «за каждый пункт законодательства о праве на ремонт, поддержанный показаниями производителя за последний год».

Apple возглавила список худших компаний по ремонтопригодности ноутбуков, в основном из-за низких оценок разборки. Также она, наряду с Dell и Samsung, потеряла 1 балл за членство в TechNet и CTA.

За ней следует Lenovo с оценкой C–. Как и Apple, китайская компания получила низкие оценки за разборку. Кроме того, Lenovo потеряла 0,5 балла за ненадлежащее размещение PDF-файлов с объяснением французских оценок ремонтопригодности для некоторых своих новейших ноутбуков, продаваемых в регионе, как того требует законодательство Франции.

Натан Проктор (Nathan Proctor) из US PIRG Education Fund отметил в интервью Ars Technica улучшение доступа потребителей к запчастям, инструментам и информации, предоставляемым производителями, однако улучшения в плане простоты разборки «требуют больше времени для реализации». Он также высоко оценил усилия производителей по выпуску более ремонтопригодных моделей, таких как MacBook Neo от Apple.

В этом году PIRG проводила оценку ремонтопригодности телефонов на базе Европейского реестра энергетической маркировки продукции (EPREL), системы оценки, созданной Европейской комиссией в июне 2025 года для оценки ремонтопригодности смартфонов и планшетов. Она основана на шести факторах:

Степень разборки.

Крепёжные элементы.

Инструменты.

Наличие запасных частей.

Обновления программного обеспечения.

Информация о ремонте.

В отчёте PIRG указано, что Apple и Samsung получили низкие оценки по критериям EPREL отчасти потому, что всем оцениваемым смартфонам гарантировано получение обновлений в течение пяти лет, а не более длительного срока.