Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Ноутбуки Apple и Lenovo признали самыми ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ноутбуки Apple и Lenovo признали самыми неремонтопригодными — Apple также в антилидерах среди смартфонов

Apple и Lenovo получили самые низкие оценки в отчёте о ремонтопригодности ноутбуков и смартфонов, опубликованном группой защиты прав потребителей Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund. При оценке ремонтопригодности PIRG также учитывает ряд факторов, которые напрямую не связаны со сложностью ремонта устройств.

В отчёте Failing the Fix (2026): Grading laptop and cell phone companies on the fixability of their product («Неудачный ремонт (2026): оценка ремонтопригодности продукции компаний, производящих ноутбуки и мобильные телефоны») PIRG были проанализированы 10 новейших ноутбуков и смартфонов, доступных на французских веб-сайтах производителей в январе этого года. PIRG оценивала устройства, доступные во Франции, поскольку большая часть её критериев основана на французском индексе ремонтопригодности — системе оценки, которая должна отображаться на товарах, продаваемых в стране.

PIRG также придаёт большее значение «лёгкости разборки изделия», поскольку считает, что именно это «потребители обычно ожидают увидеть в “оценке ремонтопригодности”».

Французский индекс ремонтопригодности также учитывает:

  • Наличие ремонтной документации (руководств и сервисных инструкций).
  • Наличие запасных частей.
  • Доступность запасных частей по цене («рассчитывается как процент от стоимости всего изделия», согласно отчету).
  • Критерии, специфичные для продукта.

«Оценка каждой компании рассчитывается как среднее значение общей оценки по французскому индексу и оценки разборки каждого устройства, а затем вычитается 0,5 балла за каждый случай членства в TechNet или [Consumer Technology Association]», — указано в отчёте. Речь идёт о двух отраслевых группах, выступающих против законодательства о праве на ремонт в США. Кроме того, производители получают 0,25 балла «за каждый пункт законодательства о праве на ремонт, поддержанный показаниями производителя за последний год».

Apple возглавила список худших компаний по ремонтопригодности ноутбуков, в основном из-за низких оценок разборки. Также она, наряду с Dell и Samsung, потеряла 1 балл за членство в TechNet и CTA.

За ней следует Lenovo с оценкой C–. Как и Apple, китайская компания получила низкие оценки за разборку. Кроме того, Lenovo потеряла 0,5 балла за ненадлежащее размещение PDF-файлов с объяснением французских оценок ремонтопригодности для некоторых своих новейших ноутбуков, продаваемых в регионе, как того требует законодательство Франции.

Натан Проктор (Nathan Proctor) из US PIRG Education Fund отметил в интервью Ars Technica улучшение доступа потребителей к запчастям, инструментам и информации, предоставляемым производителями, однако улучшения в плане простоты разборки «требуют больше времени для реализации». Он также высоко оценил усилия производителей по выпуску более ремонтопригодных моделей, таких как MacBook Neo от Apple.

В этом году PIRG проводила оценку ремонтопригодности телефонов на базе Европейского реестра энергетической маркировки продукции (EPREL), системы оценки, созданной Европейской комиссией в июне 2025 года для оценки ремонтопригодности смартфонов и планшетов. Она основана на шести факторах:

  • Степень разборки.
  • Крепёжные элементы.
  • Инструменты.
  • Наличие запасных частей.
  • Обновления программного обеспечения.
  • Информация о ремонте.

В отчёте PIRG указано, что Apple и Samsung получили низкие оценки по критериям EPREL отчасти потому, что всем оцениваемым смартфонам гарантировано получение обновлений в течение пяти лет, а не более длительного срока.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В iFixit разобрали Samsung Galaxy S26 Ultra: аккумулятор заменить легко, а камеры и экран — нет
iFixit разобрали MacBook Neo и назвали его самым ремонтопригодным ноутбуком Apple
Apple упростила замену клавиатуры в MacBook Neo — больше не нужно менять половину ноутбука
Asus внезапно подняла цены на ноутбуки со Snapdragon X2 Elite сразу после выхода обзоров
На выставке «Связь-2026» представлен защищённый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro со съёмной камерой
Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.