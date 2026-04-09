Смартфон Redmi A7 Pro с большим экраном поступил в продажу в России по цене от 9490 рублей

В России стартовали продажи доступного смартфона Redmi A7 Pro. Аппарат оснащён достаточно ёмким аккумулятором, поддерживает функции на базе искусственного интеллекта и доступен в двух конфигурациях с разным объёмом оперативной памяти и внутреннего накопителя.

Смартфон оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 кд/м². Используемая панель прошла сертификацию TUV Rheinland, которая подтверждает снижение нагрузки на глаза во время взаимодействия с устройством. Поддерживается технология DC-Dimming и Wet Touch Technology 2.0, благодаря которой взаимодействовать с экраном можно влажными, масляными или мыльными руками.

В Redmi A7 Pro используется двойная основная камера на базе сенсора на 13 Мп с поддержкой ИИ-алгоритмов. Поддерживается стандарт HDR+ для создания фотоснимков с хорошей цветопередачей при разном освещении. В дополнение к этому имеется фронтальная 8-мегапиксельная камера. Режим ночной съёмки поддерживается для основной и фронтальной камер. Имеется ИИ-функция «замена неба» для улучшения и редактирования неба на снимках. В режиме «Документы» камера превращается в портативный сканер для быстрой обработки чеков, заметок или документов с последующим их переводом в цифровой формат.

Аппаратной основой Redmi A7 Pro стал восьмиядерный микропроцессор Unisoc T7250. Для хранения данных предусмотрен накопитель формата UFS 2.2. Источником питания служит аккумулятор на 6000 мА·ч. По данным вендора, на одном заряде аппарат обеспечит до 49 часов телефонных разговоров, до 35 часов воспроизведения видео или до 77 часов прослушивания аудио. Отмечается, что аккумулятор сохранит не менее 80 % ёмкости после 1000 циклов зарядки.

Смартфон работает под управлением программной платформы Xiaomi HyperOS 3, которая открывает доступ к функциям интеллектуальной оптимизации работы. Отметим наличие сканера отпечатков пальцев на боковой стороне корпуса, 3,5-миллиметрового разъёма и NFC-чипа. Redmi A7 Pro доступен в чёрном, синем, зелёном и оранжевом цветовых вариантах. Версия с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ стоит в рознице 9 490 рублей, а модель с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ оценена в 10 990 рублей.