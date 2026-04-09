Samsung Display похвалилась, что поставки мониторов QD-OLED достигли 5 миллионов

Компания Samsung Display сообщила, что в марте 2026 года совокупный объём поставок её мониторов с технологией матрицы QD-OLED превысил 5 млн единиц. Производитель достиг этого показателя чуть более чем через четыре года после начала массового производства в конце 2021 года. По данным компании, в период с 2021 по 2025 год среднегодовой темп роста поставок мониторов с технологией QD-OLED составил более 320 %.

Samsung Display отмечает, что после выпуска первого миллиона единиц QD-OLED-мониторов спрос быстро вырос. В мае 2024 года компания достигла совокупного объёма поставок в 1 млн единиц, а это значит, что следующие 4 млн единиц были выпущены менее чем за два года. В заявлении речь идёт именно о панелях для мониторов, а не для телевизоров.

Samsung Display также поделилась информацией о новых продуктах в своей линейке мониторов. Компания теперь поставляет 34-дюймовую панель QD-OLED с частотой обновления 360 Гц и пиксельной структурой V-Stripe, разработанной для улучшения читаемости текста. Кроме того, в новых мониторах, которые появятся в продаже в этом году, будет использоваться плёнка QuantumBlack, которая, по словам компании, снижает отражение света на 20 % по сравнению с предыдущими плёнками и повышает твёрдость панели до 3H.

По данным исследовательской компании Omdia, на которые ссылается Samsung Display, ожидается, что в 2026 году на долю самоизлучающих панелей будет приходиться 41 % рынка мониторов премиум-класса стоимостью более $500, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 22 %. Samsung Display заявляет, что сотрудничает с 20 клиентами по всему миру и выпустила на рынок более 150 моделей мониторов с технологией QD-OLED. Среди них — Acer, AOC, Philips, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Samsung Electronics.

Samsung также продвигает собственную линейку игровых мониторов Odyssey. Компания выпустила Odyssey OLED G8 — свой первый игровой OLED-монитор, а затем Odyssey OLED G9, а позже расширила ассортимент новыми моделями Odyssey OLED G6 и Odyssey OLED G8. Таким образом, Samsung Display не только поставляет QD-OLED-панели своим партнёрам среди производителей мониторов, но и использует их в своих продуктах под брендом Samsung.