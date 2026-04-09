Белоснежный монитор Gigabyte MO27Q2A ICE на матрице OLED поступил в продажу

Компания Gigabyte выпустила в продажу 27-дюймовый монитор MO27Q2A ICE в белом корпусе. Для производителя это первая модель с панелью QD-OLED разрешения QHD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 280 Гц и временем отклика 0,03 мс. Минимальное размытие изображений в динамичных сценах подтверждает сертификат VESA ClearMR 15000.

Модель Gigabyte MO27Q2A ICE охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3, имеет точность цветопередачи Delta E < 2 и соответствует стандарту DisplayHDR True Black 400. В режиме HDR Peak 1000 максимальная яркость составляет 1000 кд/м² с высоким контрастом и глубоким чёрным цветом. Поддерживаются технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, отвечающие за оптимизацию изображения в игровом процессе.

Монитор предназначен для геймеров; чтобы сократить смазывание изображения при движении есть функция вставки чёрного кадра; при подключении к игровой приставке Gigabyte MO27Q2A ICE с частотой 120 Гц он обеспечивает высокую чёткость в движении, соответствующую качеству с двойной частотой обновления. В наличии также функция Tactical Switch 2.0, позволяющая быстро переключаться между форматами кадра 16:9, 4:3 и 5:4 или уменьшать картинку до размера 24 дюйма, чтобы повысить качество прицеливания в боевиках. Функция VRR Anti-Flicker помогает варьировать частоту обновления, повышая комфорт при просмотре динамичных сцен и сокращая мерцание.

Для защиты от выгорания панели Gigabyte MO27Q2A ICE предусмотрена функция AI OLED Care, контролирующая обновления пикселей. За бесшумный отвод тепла отвечают графеновая термоплёнка и пассивная система охлаждения без вентиляторов.