Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались

Компания Microsoft, как и обещала, начала сокращать присутствие ИИ-помощника Copilot в Windows 11. С последним обновлением «Блокнота», которое недавно стало доступно участникам программы предварительной оценки, из приложения исчезли все ярлыки и упоминания Copilot. Теперь меню с ИИ-опциями называется «Инструменты для написания», но его функциональность при этом не была нарушена.

Источник изображений: windowscentral.com

Источник изображений: windowscentral.com

В дополнение к этому Microsoft удалила упоминания искусственного интеллекта в меню настроек «Блокнота». Теперь опции включения и отключения ИИ-инструментов для помощи в написании находятся в разделе «Дополнительные функции». Упомянутые изменения присутствуют в предварительной версии «Блокнота» 11.25.12.28.0, распространение которой началось в рамках программы Windows Insider.

В начале года стало известно, что Microsoft планирует существенно сократить количество упоминаний Copilot в приложениях, которые поставляются вместе с Windows 11. На тот момент сообщалось, что разработчики намерены в целом оптимизировать работу ИИ в операционной системе, а многие ярлыки Copilot исчезнут или будут заменены чем-то другим.

Что касается «Блокнота», то Microsoft, вероятно, решила заменить меню Copilot на что-то более общее. С точки зрения функциональности оно осталось прежним, но больше не опирается на бренд фирменного ИИ-помощника компании. При этом пользователь по-прежнему может отключить все ИИ-функции в «Блокноте» с помощью меню настроек, если в этом есть необходимость. Вероятно, «Блокнот» стал первым в череде приложений, которые ждут подобные изменения, включая Paint и панель задач.

Теги: windows 11, copilot, блокнот, microsoft
windows 11, copilot, блокнот, microsoft
window-new
