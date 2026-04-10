Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки

Компания Ulefone привезла на московскую выставку «Связь-2026» сразу несколько свежих защищённых смартфонов, в том числе модели с тепловизорами, сверхъёмкими аккумуляторами и расширенными возможностями для работы в сложных условиях. Главными новинками стали модели Armor 28 Ultra Thermal, Armor 29 Pro Thermal и Armor 34 Pro+, каждая из которых ориентирована на профессиональное использование.

Флагманский Ulefone Armor 28 Ultra Thermal выделяется наличием интегрированного тепловизора нового поколения ThermoVue T2 с разрешением 640 × 512 пикселей, что позволяет детально фиксировать температурные аномалии даже на значительном расстоянии. Помимо тепловизора, на тыльной панели устройства расположен мощный набор камер: основной модуль на 50 Мп дополнен камерой ночного видения на 64 Мп и широкоугольным модулем на 50 Мп. Отдельного внимания заслуживает фронтальная камера на 50 Мп.

Armor 28 Ultra Thermal оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2460 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В основе лежит производительная платформа MediaTek Dimensity 9300+, обеспечивающая высокий уровень вычислительной мощности. Дополняют её 16 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 1 Тбайт, что делает устройство полноценным инструментом для работы с тяжёлыми данными.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и реверсивной зарядки. Устройство защищено по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H, а в качестве операционной системы используется Android 15.

Модель Ulefone Armor 29 Pro Thermal также оснащена тепловизором ThermoVue T2, однако отличается ещё более внушительной автономностью. В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 21 200 мА·ч — один из самых крупных в классе. При этом поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью 120 Вт.

Экран устройства — 6,7-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Аппаратная платформа представлена менее мощным, но всё же довольно производительным чипом MediaTek Dimensity 7300. Объём оперативной памяти достигает 16 Гбайт, а встроенной — 512 Гбайт. Основная камера на 50 Мп дополнена модулем ночного видения, также реализованы функции биометрической защиты — сканер отпечатков пальцев и распознавание лица. Смартфон соответствует стандартам повышенной защиты и ориентирован на эксплуатацию в экстремальных условиях.

Третья новинка — Ulefone Armor 34 Pro+ — выделяется не только высокой прочностью, но и расширенным набором мультимедийных и рабочих возможностей. Главная особенность — встроенный проектор, что превращает смартфон в универсальный инструмент для презентаций в полевых условиях и развлечений на природе.

Устройство оснащено 6,95-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, а также мощной батареей ёмкостью 25 500 мА·ч. В основе Armor 34 Pro+ используется процессор MediaTek Dimensity 7300X, а объём памяти достигает 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ. Камерный блок включает 50-мегапиксельный основной сенсор, камеру ночного видения на 64 Мп и широкоугольный модуль на 50 Мп. Также реализованы функции инфракрасной съёмки и мощная светодиодная подсветка, что делает устройство универсальным решением для работы в темноте.

Отдельно стоит отметить, что все три модели поддерживают современные стандарты связи, включая 5G, а также оснащаются слотами для нескольких SIM-карт и карт памяти. Производитель делает акцент на профессиональном применении устройств, подчёркивая их устойчивость к воде, пыли, ударам и экстремальным температурам.

В рамках экспозиции также были представлены другие устройства компании. В частности, Ulefone RugKing 5 Pro позиционируется как довольно доступный защищённый смартфон с акцентом на выносливость и автономность, предлагая прочный корпус, батарею на 20 000 мА·ч и сбалансированные характеристики для повседневной работы.

Планшет Ulefone Armor Pad 5 Ultra, в свою очередь, ориентирован на корпоративный и промышленный сегменты: он сочетает крупный 11-дюймовый дисплей, встроенный проектор, усиленную конструкцию и расширенные возможности подключения периферии, что делает его удобным инструментом для использования на производстве и в логистике. Здесь имеется батарея на 24 200 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, двойная 64-Мп камера и внушительные 512 Гбайт памяти.

Таким образом, Ulefone показала на выставке «Связь-2026» комплексный подход к разработке защищённых устройств, предлагая решения как для узкоспециализированных задач, так и для широкого спектра профессионального применения. Новые модели серии Armor подтверждают стремление компании укрепить позиции в сегменте неубиваемых устройств, делая ставку на сочетание высокой производительности, автономности и функциональности.