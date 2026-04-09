Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software 3D-графика Nvidia вывела из беты динамический генер...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5

Компания Nvidia завершила тестирование новых функций динамического мультикадрового генератора и режима MFG 6X в составе DLSS 4.5, включив их в стабильную версию приложения Nvidia App для управления графикой GeForce. Ранее данные функции были доступны только в составе бета-версий.

Новые функции доступны в разделе «Графика» > «Настройка программы» > «Настройки драйвера» > DLSS Override > «Режим генерации кадров». Компания сообщает, что в настоящий момент динамический режим генерации кадров несовместим с функциями ограничения частоты кадров и вертикальной синхронизации (V-Sync).

В настройки Nvidia App также добавлены режимы генерации кадров 5X и 6X. По данным компании, в совместимых играх масштабирование может достигать шестикратного увеличения, а видеокарты серии GeForce RTX 50 могут повысить производительность в 4K-играх с трассировкой лучей на 35 % при переходе с четырёхкратного на шестикратный мультикадровый рендеринг.

Обновление также включает новую модель Frame Generation для видеокарт GeForce RTX 40-й и 50-й серий. По данным Nvidia, новая модель использует дополнительные данные движка в поддерживаемых играх для повышения чёткости мини-карт, статических элементов интерфейса и других компонентов пользовательского интерфейса при включённой функции Frame Generation.

Nvidia также продолжает внедрять обновления DLSS на уровне приложений, не дожидаясь выхода патчей для самих игр. В новый список игр, получивших поддержку функции DLSS Override, вошли: Arknights: Endfield, Black One Blood Brothers, Carmageddon: Rogue Shift, Code Vein II, Corsairs Legacy, Crimson Desert, Death Stranding 2: On the Beach, Demonologist, For Honor, Grounded 2, Half Sword, High On Life 2, John Carpenter’s Toxic Commando, Let It Die: Inferno, Lort, Marathon, Monster Hunter Stories 3, Nightmare Frontier, Nioh 3, Norse: Oath of Blood, Of Ash and Steel, Quarantine Zone: The Last Check, Reanimal, Resident Evil Requiem, Star Trek: Voyager — Across the Unknown, StarRupture, Styx: Blades of Greed, The Gold River Project, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, Vampires: Bloodlord Rising и Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Новая версия приложения Nvidia App также добавляет оптимальные игровые настройки для Arknights: Endfield, Ashes of Creation, Highguard, StarRupture и The Last Caretaker. Кроме того, в приложении исправлен ряд проблем и ошибок. С их списком можно ознакомиться выше.

Скачать приложение Nvidia App можно с официального сайта Nvidia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia app, генератор кадров, генерация кадров, nvidia, dlss 4.5
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
