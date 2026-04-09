«Ждал чего-то подобного 20 лет»: первый геймплейный трейлер ролевого боевика Alkahest порадовал фанатов Dark Messiah of Might and Magic

Издатель HypeTrain Digital и разработчики из кипрской студии Push On на презентации The Triple-i Initiative 2026 представили первый геймплейный трейлер Alkahest — приключенческого ролевого экшена в мире средневекового фэнтези.

Напомним, события Alkahest развернутся в королевстве Каданор, погрязшем в феодальных раздорах. Игрокам в роли младшего сына мелкого лорда выпадает шанс проявить себя — на окраинах участились набеги гоблинов.

Геймплейный трейлер Alkahest демонстрирует боевую систему на основе физики с пинками и добиваниями, разрушаемое окружение и механику алхимии, которая пригодится как в сражении, так и при исследовании мира.

В сопровождавшем премьеру сообщении разработчики Alkahest подчеркнули, что показанный ролик — «лишь ранний взгляд на игру». Команда планирует более обстоятельный показ геймплея позже в 2026 году.

Несмотря на сырость игрового процесса, зрители оценили дебютный геймплейный трейлер Alkahest по достоинству. «Ну здравствуй, Dark Messiah 2. Я ждал чего-то подобного 20 лет», — поделился AlinV1987.

Обещают вариативный игровой процесс, обширный арсенал, множество гаджетов, сюжет с личной историей героя и политическими интригами, проработанных персонажей, а также текстовый перевод на русский.

Alkahest создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S — сроков выхода до сих пор нет. Игра была вдохновлена не только Dark Messiah of Might and Magic, но также Dishonored и Kingdom Come: Deliverance.