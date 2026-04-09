В Steam вышла «печатная» королевская битва Final Sentence — в России купить игру можно, но из-за Роскомнадзора она может не работать

Издатель Polden Publishing и разработчики из литовской студии Button Mash на презентации The Triple-i Initiative 2026 неожиданно объявили о выходе своей необычной королевской битвы Final Sentence.

Источник изображений: Polden Publishing

Final Sentence поступила в продажу эксклюзивно для Steam — в российском сегменте игру оценили в 465 рублей, но в рамках релизной скидки (действует до 23 апреля) на покупке можно сэкономить 10 % (418 рублей).

Из-за блокировки иностранных сервисов со стороны Роскомнадзора в России игра «может работать некорректно или не работать вовсе». Столкнувшимся с такой проблемой пользователям команда советует оформить возврат средств.

Серверы Final Sentence базируются на платформе Amazon Web Services

Игрокам Final Sentence предстоит соревноваться в скорости и точности печати с другими пользователями под дулом револьвера. События королевской битвы разворачиваются в мрачном ангаре со зловещими надзирателями в масках.

Среди режимов доступны классическая королевская битва на 40 игроков, «Нокдаун», «Дуэль» (один на один) и тренировочные матчи против ИИ. Можно настраивать приватные лобби со своими типами текстов и лимитами ошибок.

Релиз Final Sentence сопровождался насыщенным геймплейным трейлером (прикреплён выше). Минутный ролик демонстрирует основные особенности игры и напряжённую атмосферу печатных матчей.

Как подчеркнули разработчики, в продажу поступила не релизная версия Final Sentence — в ближайшие недели команда планирует выпустить «много нового контента и улучшений». Имеется текстовый перевод на русский язык.

Теги: final sentence, button mash, polden publishing, королевская битва, the triple-i initiative
