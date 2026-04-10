Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing

В конце текущего или начале будущего месяца компания Nothing может выпустить смартфон CMF Phone 3 Pro. По сравнению с прошлогодним предшественником он получит более мощный процессор, более ёмкий аккумулятор с поддержкой большей мощности и корпус с металлической рамкой, сообщил ресурс Android Headlines со ссылкой на собственный источник.

Прошлогодний CMF Phone 2 Pro дебютировал 28 апреля, и его преемник может появиться примерно в тот же срок. Обновлённый CMF Phone 3 Pro будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 — у прошлогоднего был процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro. Ёмкость аккумулятора нового смартфона составит 5400–5500 мА·ч, и это больше, чем ровно 5000 мА·ч у предшественника; кроме того, обещана поддержка зарядки мощностью 45 Вт — было 33 Вт. Прошлогодняя модель поддерживала обратную зарядку на 5 Вт, поэтому её стоит ожидать и у свежей. Диагональ AMOLED-дисплея не уточняется, но известно, что его разрешение составит 2392 × 1080 пикселей, а по центру верхней части будет сквозной вырез камеры.

Источник изображения: androidheadlines.com

Ещё одним положительным изменением станет появление металлической рамки у CMF Phone 3 Pro, и это радует, потому что CMF Phone 2 Pro имел пластиковый корпус. Источник издания от руки набросал схемы расположения камер на задней крышке: положение вспышки изменилось, а третья камера немного отдалилась от двух основных.

Теги: nothing, cmf by nothing, смартфон
