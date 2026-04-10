Утилиты CPU-Z и HWMonitor подменили вредоносами на официальном сайте — разработчики уже всё исправили

В течение некоторого времени вместо файлов установщиков популярных утилит HWMonitor и CPU-Z с официального сайта разработчика CPUID загружались данные, которые антивирусные программы помечали как вредоносные. К настоящему моменту ошибку удалось исправить.

При попытке скачать обновление HWMonitor 1.63 с сайта CPUID загружался файл с именем «HwiNFO_Monitor_Setup.exe», который встроенный антивирус Windows Defender помечал как вредоносный. При этом на самом сайте последними версиями указывались HWMonitor 1.63 от 3 апреля 2026 года, а также CPU-Z 2.19. Ссылки на установочные файлы в обоих случаях вели на поддомен download.cpuid.com, а архив ZIP сайт предлагал скачивать с хоста Cloudflare R2.

Это поведение не соответствовало обычной схеме работы CPUID, что насторожило пользователей, и в сообществе рекомендовали не пытаться скачать популярные утилиты с сайта разработчика. Впоследствии разработчик опубликовал пояснение: «Расследование всё ещё продолжается, но, похоже, вторичная функция (то есть сторонний API) была скомпрометирована примерно в течение шести часов в период с 9 по 10 апреля, в результате чего основной сайт случайным образом выводил вредоносные ссылки (наши оригинальные подписанные файлы скомпрометированы не были). Взлом был обнаружен и уже устранён. Приносим извинения за неудобства».