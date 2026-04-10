Сегодня 10 апреля 2026
Базовая модель Galaxy S26 оказалась популярнее, чем ожидала Samsung

Спрос на серию смартфонов Galaxy S26 оказался значительно выше собственных прогнозов компании, в связи с чем она наращивает их производство, сообщил ZDNet Korea. Согласно данным ресурса, Samsung только в апреле увеличила производство базовой модели Galaxy S26 на 500 тыс. единиц — с 800 тыс. до 1,3 млн штук.

Всего Samsung увеличила свой ежемесячный производственный план до 3 млн единиц смартфонов серии, что на 25 % больше первоначального объёма в 2,4 млн штук. При этом компания сократила производство Galaxy S26 Plus на 100 тыс. единиц.

Наибольшей популярностью пользуется смартфон Galaxy S26 Ultra, на который приходится от 60 до 70 % спроса на серию S26. Samsung увеличила производство S26 Ultra на 200 тыс. единиц до 1,5 млн штук в апреле. Другими словами, из каждых трёх выпущенных смартфонов S26 два — S26 Ultra.

Как сообщается, базовая модель S26 привлекает тех, кто хотел бы получить максимальную производительность, не переплачивая и не получая огромный экран. В свою очередь, Ultra предлагает уникальную функцию Privacy Display, которая размывает изображение на экране, делая его неразличимым для посторонних. Samsung впервые встроила технологию защиты конфиденциальности непосредственно в экран.

Между тем, увеличив производство моделей Galaxy S26, компания сократила производство бюджетных телефонов серии A. Выпуск Galaxy A57 сократился с 1,8 млн до 1,6 млн единиц, а A17 — с 4,4 млн до 3,9 млн штук. По всей видимости, более высокие цены на микросхемы памяти затрудняют поддержание доступной цены на эти недорогие устройства, отметил ресурс Android Authority.

