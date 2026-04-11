I-O Data и Verbatim пообещали не бросать производство приводов и дисков Blu-ray

Технология Blu-ray становится всё менее востребованной: японские производители Elecom, Buffalo и даже Sony решили от неё отойти, зато I-O Data и Verbatim объявили об укреплении своего партнёрства и намерении продолжать выпуск как приводов, так и дисков Blu-ray для внутреннего рынка.

I-O Data и Verbatim обязались скорректировать производственные системы и обеспечить свои ресурсы необходимыми компонентами, чтобы продолжать непрерывные поставки продукции Blu-ray, вести разработку новых продуктов и удовлетворять потребности клиентов. Спрос на приводы и диски Blu-ray всё ещё существует, отметили две компании — технология востребована в задачах резервного копирования, хранения данных и в прочих коммерческих целях. 4 февраля I-O Data выпустила внешний привод BD Reco, который вызвал большой отклик — совместно с Verbatim компания продолжит совершенствовать эту модель и всю остальную линейку приводов Blu-ray.

Диски формата Blu-ray в обозримом будущем точно никуда не денутся — они используются в качестве физических носителей при продаже игр для Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S. Хотя рост потоковых сервисов и популярность облачных хранилищ и привёл к тому, что в других сферах спрос на них сейчас рухнул. Однако в Японии, например, поклонники аниме продолжают пользоваться рекордерами Blu-ray для создания собственных библиотек — и для них приверженность производителей данному формату, очевидно, стала положительным сигналом.