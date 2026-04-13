Philips представила монитор Evnia 27M2G5800 с поддержкой 5K при 165 Гц или QHD при 330 Гц

Компания Philips представила Evnia 27M2G5800 — 27-дюймовый игровой монитор, который оснащён матрицей Fast IPS и поддерживает два режима работы. Пользователи могут переключаться между разрешением 5120 × 2880 пикселей при частоте обновления 165 Гц или 2560 × 1440 пикселей при частоте 330 Гц.

Оба режима поддерживаются при подключении через HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. На странице поддержки продукта также указана возможность увеличения частоты обновления экрана в режиме 5K до 180 Гц. Основой монитора стала 27-дюймовая панель с плотностью пикселей 217,57 PPI, яркостью 500 кд/м², контрастностью 1000:1 и временем отклика 1 мс (GtG) и 0,5 мс (Smart MBR). В описании указано наличие сертификата VESA DisplayHDR 400, поддержка Adaptive Sync и совместимость с технологией Nvidia G-Sync Compatible.

Что касается цветопередачи, то Philips заявила охват 98 % пространства DCI-P3, 95 % Adobe RGB, 137 % sRGB и 111 % NTSC. Используется матрица 8 бит + FRC, которая обеспечивает 8-битное изображение при 5K 180 Гц или QHD 330 Гц, а также 10-битное видео при 5K 144 Гц или QHD 288 Гц. Монитор оснащён парой интерфейсов HDMI 2.1, одним DisplayPort 2.1, двумя USB Type-A со встроенным KVM-переключателем, а также 3,5-миллиметровым разъёмом для гарнитуры. Реализована поддержка фирменных функций для геймеров, включая Smart Crosshair, Smart Sniper, Stark ShadowBoost и др.

Evnia 27M2G5800 — не первый монитор с поддержкой двух режимов, но он развивает эту концепцию, предлагая формат 5K, а не только изменение частоты обновления экрана. Philips позиционирует новинку как универсальное устройство, подходящее для создания контента в режиме 5K, а также для киберспорта при использовании режима QHD с частотой 330 Гц. Розничная стоимость новинки и сроки начала продаж пока не озвучены.