Обзор МФУ Pantum BM2300AW: печать должна быть простой

Несмотря на то что китайская компания Pantum, специализирующаяся на разработке и производстве устройств с лазерной печатью, появилась на рынке существенно позже основных игроков этого достаточно консервативного сегмента, она сумела завоевать признание у пользователей в самых разных странах, включая Россию. Высокое качество продукции в сочетании с привлекательной ценой быстро сделало принтеры и многофункциональные устройства Pantum популярными во всём мире.

Ранее в нашей тестовой лаборатории уже побывали некоторые корпоративные модели МФУ и принтеров Pantum, а сегодня мы познакомимся с устройством, которое ориентировано на малый офис или даже на домашнего пользователя, часто работающего с бумажными носителями информации. С точки зрения своих возможностей это МФУ ничем революционным не отличается. Но компания прямо заявляет о том, что модель Pantum BM2300AW продолжает концепцию, в которой максимум внимания в первую очередь уделяется удобству и простоте использования базовых функций, а все «избыточные» возможности отодвигаются на задний план. «Печать должна быть простой!» заявляют в Pantum. Впрочем, не только сама печать. Акцент делается и на простоте подключения, вплоть до «установки драйвера в один клик».

⇡#Упаковка и комплект поставки

Устройство поставляется в картонной коробке с полноцветной печатью, имеющей боковые ручки для переноски. Учитывая относительно небольшую массу, такую коробку совсем несложно перемещать в одиночку. Само МФУ упаковано в толстые пенопластовые проставки, так что в процессе транспортировки с ним точно ничего плохого не произойдёт. Комплект аксессуаров внутри коробки вполне ожидаем:

кабель питания;

кабель USB A – USB B для прямого подключения к компьютеру;

компакт-диск с драйверами и ПО;

красочное руководство пользователя на русском и английском языках;

гарантийный талон.

Несмотря на наличие компакт-диска в комплекте поставки, всё необходимое программное обеспечение лучше скачать с официального сайта производителя. Там будет наиболее свежая версия драйвера, а также приложения OCR для распознавания текста.

Характеристика / Модель Pantum BM2300AW Принтер Разрешение печати, точек на дюйм Максимальное: 1200×1200 Технология печати Монохромная лазерная Скорость печати A4, стр. в мин 22 (первая страница: не более 7,8 с) Рекомендуемый объём, стр./месяц до 2 000 Максимальный объём, стр./месяц 20 000 Загрузка бумаги, лист. 150 Выходной лоток, лист. 100 Формат бумаги A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Конверты и др. Плотность бумаги, г/м2 от 60 до 163 Тип бумаги Обычная толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты Двусторонняя печать Ручная Мобильная печать Приложение под iOS/Android Сканер Тип Планшетный и протяжный (односторонний) Разрешение, точек на дюйм Максимальное, с интерполяцией по горизонтали: 1200×1200 Скорость сканирования А4, стр./мин 22 Цветное сканирование да Копирование Скорость копирования А4, стр./мин 22 Общие характеристики Экран ЖК, двухстрочный монохромный Интерфейсы 1 × USB 2.0 тип B Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth Частота процессора, МГц 800 Объём памяти, Мбайт 256 ОС Microsoft Windows Server 2016 и выше / XP и выше (32/64) Mac OS 10.13 и выше Linux Ubuntu 18.04 и выше (64) Astra Linux SE 1.6 и выше (64 бит) РЕД ОС; ROSA; Alter OS; Alt Linux 8/10 iOS 11.0 и выше Android 6.0 и выше Уровень шума, не более, дБ Печать: 52 В режиме готовности: 30 Энергопотребление, Вт Печать (среднее): 370 Ожидание (не более): 45 Режим сна (не более): 2,5 Выключен (не более): 0,5 Питание 220–240 В, 50/60 Гц, 3А Габариты, мм (Ш × Г × В) 415 × 328 × 294 Масса, кг 8,6 Гарантия, мес. 24 Рекомендуемая розничная цена, руб. 22 190

Судя по техническим характеристикам, модель Pantum BM2300AW является весьма достойным представителем своего класса. Скорость печати заявлена на уровне до 22 страниц в минуту, что соответствует типичным показателям лазерного принтера для малого офиса. Время выхода первой страницы даже лучше, чем у многих аналогичных моделей, что избавит вас от ожидания, когда срочно нужно распечатать всего одну страницу. Впрочем, эти показатели мы ещё обязательно проверим.

В официальных характеристиках производитель приводит лишь максимальное разрешение печати, которое составляет 1200×1200 точек на дюйм. Судя по всему, речь идёт об интерполированном разрешении, так как в одном из официальных буклетов, не предназначенных для российского рынка, всё-таки удалось найти информацию о фактическом разрешении. Оно составляет 600×600 точек на дюйм. В любом случае для печати офисных документов с графиками и даже изображениями этого должно быть более чем достаточно. Добавим к этому весьма приличный максимальный месячный объём печати и относительно ёмкие лотки подачи и выдачи бумаги. Но если для подачи 150 листов – это практически стандарт в данном классе, то 100 листов в лотке выдачи – это почти роскошь! Обычно этот показатель в два раза меньше.

Данная модель оснащена планшетным сканером с дополнительным автоподатчиком документов, рассчитанным на несколько десятков листов. Это позволяет работать с многостраничными документами без укладывания их по одному вручную. Жаль вот только, что автоматическая двусторонняя обработка у сканера не предусмотрена. Разрешение сканирования заявлено как максимальное: 1200×1200 точек на дюйм, но в некоторых официальных проспектах напрямую указывается, что это значение с интерполяцией. Следовательно, оптическое разрешение ниже и составляет, скорее всего, 600 точек на дюйм.

Для подключения у Pantum BM2300AW предусмотрены интерфейсы USB и Wi-Fi, причём беспроводной модуль дополнен Bluetooth для упрощённой первичной настройки и обнаружения устройства. Также реализована поддержка мобильной печати, что делает возможной работу со смартфонов и планшетов без необходимости подключения к компьютеру.

В данном МФУ используются фирменные картриджи TL-C2310H, совмещающие в себе и ёмкость с тонером, и фотобарабан с ресурсом тонера на 1600 страниц, но в комплекте с МФУ поставляется стартовый картридж TL-C2310E с ограниченным объёмом тонера, рассчитанным примерно на 700 страниц. (Устройства, произведённые после 1 сентября 2025 г., поставляются с полным стартовым картриджем на 1600 стр.). Однако интересно другое: производитель предлагает своим пользователям менять весь картридж только по мере износа фотобарабана, а в остальное время активно экономить, приобретая официальный комплект заправки с новым чипом, без которого принтер будет считать картридж пустым, даже если его заправили заново. Важно отметить, что комплект заправки совместим только с картриджами на 1600 страниц.

Экономия при этом получается существенная! Так рекомендованная цена картриджа Pantum TL-C2310H составляет 3 990 рублей, в то время как заправочный комплект с чипом стоит всего 990 рублей. При этом и новый картридж, и комплект заправки рассчитаны на одинаковый объём печати, то есть на 1600 страниц. Не каждый производитель принтеров может похвастаться такой щедростью.

В целом по характеристикам перед нами типичное современное МФУ начального уровня, но с достаточными для своего класса показателями, с полным набором необходимых функций для повседневной работы с документами и претендующее на звание одного из самых экономичных.

⇡#Внешний вид и эргономика

Модель Pantum BM2300AW внешне выглядит как обычное, хотя и компактное офисное МФУ, а совсем не как «домашний принтер». Как видно на фото, это в первую очередь связано с наличием автоподатчика документов, который заметно увеличивает габариты и делает устройство визуально ближе к более дорогим моделям для больших офисов. Впрочем, аппарат можно поставить даже на достаточно большой письменный стол, где он место займёт, но мешать не будет. Однако будет удобнее, если установить МФУ на отдельную тумбу.

Корпус выполнен из матового пластика с классической чёрно-серой (почти белой) гаммой. Такое устройство легко впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Визуально всё аккуратно, да и на ощупь пластик не кажется бюджетным. Немного смущают разве что достаточно тонкие подвижные поверхности и элементы: лотки, крышки, пластиковые рейки. Вряд ли они хрупкие, но аккуратность при работе с этой моделью не помешает.

Компоновка у МФУ классическая. Сверху размещён планшетный сканер со встроенным автоподатчиком листов. Это ключевое отличие от младшей модели Pantum BP2300W. Фактически именно сканер с автоподачей переводит это МФУ в категорию офисных устройств, так как он кардинально упрощает работу с пачками документов по 10-20 листов за раз. Не хватает только автоматической функции двустороннего сканирования, но за этим стоит обратиться уже к старшим, чисто офисным моделям.

Крышка сканера раскрывается примерно на 80 градусов, а при необходимости может приподниматься над стеклом для сканирования книг или многостраничных сшитых документов. Поднимается она сантиметра на три, чего будет вполне достаточно даже для относительно толстых книг.

Отдельно стоит отметить панель управления, которая, как видно на фото, заметно богаче, чем у базовых моделей Pantum, да и у аналогичных моделей других производителей. Здесь нашлось место для одиннадцати сенсорных кнопок с подсветкой и небольшого монохромного ЖК-дисплея на две строчки. При помощи такой многофункциональной панели управления пользоваться устройством можно без компьютера, автономно выполняя копирование документов, а также некоторые операции.

Принтер традиционно для такого типа устройств расположен под сканером. Для экономии пространства во время длительного простоя МФУ лоток подачи бумаги задвигается внутрь корпуса. Это отличает «полудомашнюю» модель Pantum BM2300AW от более дорогих сугубо офисных устройств, размещающих бумагу формата А4 полностью внутри корпуса. Но для дома открытый лоток подачи, как у нашего МФУ, – это возможность сэкономить рабочее пространство. Важно отметить, что входной лоток спроектирован таким образом, что сзади принтера бумага не выступает и не увеличивает его габариты с той стороны.

Выходной лоток располагается непосредственно под сканирующим модулем. Он всегда открыт, но для того, чтобы из него не выпадали распечатанные листы, необходимо вытянуть из корпуса и разложить язычок. Пожалуй, это самый уязвимый элемент конструкции, который не стоит лишний раз перегружать, хотя и рассчитан он на 100 листов формата А4. Вот именно его стоило бы сделать более прочным.

Для доступа внутрь выходного лотка сканирующий модуль можно поднять. Он имеет достаточно мощные петли сзади, а в раскрытом положении фиксируется при помощи защёлки на подпружиненной складной ноге. Чтобы извлечь застрявшую бумагу, производитель предусмотрел дополнительные дверцы к механизмам принтера, так что проблем с этим возникнуть не должно. Для замены картриджа необходимо поднять сканирующий модуль и открыть ещё одну горизонтальную крышку. Затем потянуть появившийся в глубине картридж за ручку на себя. Установка картриджа производится в обратной последовательности. Там же, за картриджем, можно увидеть и механизмы подачи бумаги.

У Pantum BM2300AW нет отдельной клавиши питания – только сенсорная кнопка на лицевой панели управления. На задней панели МФУ расположены лишь два разъёма: порт USB-B для прямого подключения к USB-порту компьютера, а также стандартный разъём для подключения кабеля питания. А сам адаптер питания, как и у больших офисных моделей, в данном случае спрятан внутрь корпуса.

Конструкция Pantum BM2300AW проста и будет интуитивно понятна как домашним пользователям, так и тем, кто хотя бы немного работал с более сложной офисной техникой. По сути, эта модель собрала воедино особенности классических вариантов обеих конструкций: без лишних усложнений, но и не со спартанской простотой. Единственное, что хотелось бы добавить, – это печать и сканирование документов с двух сторон в автоматическом режиме. Увы, эта функция доступна лишь у более дорогих моделей.

⇡#Работа с устройством

Подключение МФУ проходит максимально просто. Разработчики подготовили для него всего один установочный файл с драйверами, который можно запустить с прилагаемого к комплекту поставки компакт-диска или же (что правильнее) скачать свежую версию драйвера с сайта производителя. Никаких особых настроек или действий в процессе установки не требуется. Нужно лишь выбрать вариант сопряжения устройства с компьютером. Если вы хотите, чтобы Pantum BM2300AW работал через Wi-Fi, то сначала потребуется соединить его USB-кабелем непосредственно с ПК, а уже затем программа сама осуществит все необходимые настройки. Буквально пара минут – и готово! Никаких танцев с бубнами, ошибками типа «принтер не найден», без поиска сети, в которой МФУ случайно оказался. Всё так, как и обещал производитель.

Единственное, что стоит учесть, – Pantum BM2300AW работает в сетях 2,4 ГГц. Если у вас Wi-Fi только 5 ГГц, то придётся открывать дополнительный канал. Впрочем, ни для одного роутера это не должно быть проблемой. Зато этот нюанс может негативно отразиться на доступе к принтеру по «воздуху», если он всё-таки оказался не в домашней обстановке или малом офисе, а в большом помещении с железобетонными стенами, которые неизбежно будут глушить сигнал. Но на такой случай у Pantum есть другие, более профессиональные модели.

Подключение Pantum BM2300AW к смартфону, работающему под управлением ОС Android или iOS ещё проще. Кроме установки соответствующего приложения, требуется совершить ровно три действия: подключить телефон к желаемой сети Wi-Fi, на панели управления принтера соответствующую кнопку «Wi-Fi» и выполнить в установленном мобильном приложение поиск принтера. Даже с учётом установки нового ПО на смартфон весь процесс также занимает не более пары минут. И никаких ошибок, сложностей с установкой или проблем с поиском МФУ в сети. Если вдруг возникли трудности с поиском приложения, то достаточно нажать на кнопку «Wi-Fi» на панели управления устройства – и принтер сразу распечатает лист с QR-кодом для перехода на нужную страницу разработчика с подсказками. Честно говоря, мы не ожидали от китайского производителя комфорта в работе как у Apple, но делать выводы ещё рано. Продолжим знакомство…

В соответствующем разделе системы принтер определяется по названию модели, после чего пользователю становятся доступны стандартные операции: открыть очередь печати и свойства самого устройства, запустить пробную печать, а также изменить её параметры. Настройки принтера стандартные и требуют минимум дополнительных комментариев. Здесь можно ограничить доступ к МФУ по времени, а также провести ряд настроек с очередью печати, если значения по умолчанию не устраивают.

Работа с окном настроек печати также не вызывает затруднений. Их здесь немного, но всё, что необходимо, присутствует в полном объёме. Все параметры лежат буквально на поверхности: формат бумаги, ориентация, количество копий, качество печати. Никаких скрытых меню и дополнительных режимов нет, но такие возможности, как сортировка копий или водяные знаки, присутствуют. Свои параметры можно сохранить в отдельный профиль, что может быть важно. Из полезных вещей также стоит отметить регулировку плотности печати, а кроме того функции печати буклетов, нескольких страниц на одном листе и двусторонний ручной режим.

В повседневной работе Pantum BM2300AW ведёт себя ровно так, как ожидаешь от лазерного МФУ, и это прекрасно. Печать запускается без задержек, устройство действительно быстро, хоть и немного шумно, выходит из ожидания, не подвисает перед каждой задачей и не совершает лишних движений, создающих ощущение, что принтер живёт своей жизнью. Если отправил документ на печать, значит, быстро получил результат – в данном случае это правило работает.

Не вызывает вопросов и работа с бумагой. Входной лоток, который на первый взгляд кажется недостаточно прочным, идеально укладывает и сто листов, и один лист. Также ловко и без замятий бумага попадает в принтер, а на выходе пользователь получает желаемый отпечаток. Разве что обращаться с тонким пластиком элементов лотков желательно без применения грубой силы. Просто базовый уровень исполнения, который требует минимальной аккуратности.

Вторая функция модели Pantum BM2300AW – сканирование. Это одна из тех вещей, ради которых этот МФУ вообще имеет смысл брать. Как мы уже упоминали выше, наличие автоподатчика упрощает одновременное сканирование десятков документов в разы. Вместо укладки листов по одному на стекло, достаточно загрузить пачку документов и запустить процесс. И программная часть в данном случае не нарушает, а дополняет это ощущение комфорта.

Для сканирования с компьютера производитель предусмотрел отдельное приложение – помощник сканирования. Его дизайн вряд ли можно назвать стильным и современным, но самое главное здесь не внешность, а доступность и наглядность функций. Так же, как и с печатью, для сканирования документов открываешь приложение и сразу понимаешь, что делать. Выбор источника (стекло или автоподатчик), формат сохраняемого файла, разрешение (от 75 до 1200 точек на дюйм) – всё лежит на виду, без лишней навигации. Немного портят впечатление только многочисленные сокращения слов. Нужно привыкнуть к тому, что, например, «Инд.ска» – это индивидуальное сканирование, а сбивающее с толку «Ска.сли.» – это сканирование слиянием, то есть многостраничное слияние при сканировании на стекле, без использования автоподатчика. Это минус перевода, который разработчикам стоило бы исправить в последующих версиях приложения. Впрочем, здесь же можно открыть очень подробную русскоязычную инструкцию, в которой все возможности программы подробно описываются.

При работе с автоподатчиком сканирования есть возможность выбрать двусторонний режим с ручной укладкой. Это, конечно, создаёт некоторые трудности, но само по себе наличие такого полезного устройства у Pantum BM2300AW – это уже плюс. Настроек сканирования очень много. В приложении можно выбрать ориентацию страниц и границы сканирования, настроить автоматическое удаление фона для документов, выравнивание и различные режимы автоматической коррекции, включая цветовую. Параметры цвета и яркости можно настроить и вручную, для чего в настройках приложения есть соответствующие ползунки, гистограммы и кривые. Тип сканируемых документов также можно выбирать. Приятным бонусом можно считать возможность распознавания текста, для чего дополнительно нужно установить бесплатную OCR-утилиту с компакт-диска или официального сайта. Даже для большого офиса такого количества возможностей сканирования будет более чем достаточно, не говоря уже о домашних пользователях.

Не менее удобным в работе оказалось и фирменное мобильное приложение Pantum Mobile Print & Scan, доступное для ОС Android и iOS. Оно предназначено для всех базовых сценариев работы: печати, сканирования и управления устройством без участия ПК. Приложение позволяет:

автоматически находить устройства Pantum в сети;

отправлять на печать документы и изображения напрямую со смартфона;

сканировать документы с МФУ на мобильное устройство;

выполнять базовые операции, например копирование.

Кроме того, реализована интеграция с другими установленными на смартфоне приложениями. Файлы из популярных мессенджеров и облачных сервисов можно напрямую отправлять в печать. Отдельно стоит отметить сценарий, в котором приложение позволяет использовать камеру смартфона как импровизированный сканер – сфотографировать документ и сразу отправить его на печать. Приложение работает предсказуемо, а пользоваться им очень удобно: интерфейс простой, перегруженности настройками нет, основные функции доступны в несколько нажатий.

В Интернете можно встретить информацию о том, что сканер у Pantum BM2300AW работает с драйверами WIA и TWAIN, позволяющими, например, сканировать документы напрямую в Adobe Photoshop, хотя в официальных технических характеристиках об этом не сказано ни слова. На деле же в драйвере, установленном с сайта производителя, ничего подобного не обнаружилось. Без запуска фирменного помощника сканирования система вообще не видит подключённый к ней сканер. Ни при проводном, ни при беспроводном подключении. Впрочем, для МФУ данного класса, не предназначенного для работы с фотографиями, это не особо важно. Тем более что приложение для сканирования у Pantum реализовано на очень высоком уровне.

Основное тестирование МФУ заключалось в проверке скорости печати и в оценке качества получаемых отпечатков. Для проверки производительности было распечатано 30 листов из файла формата PDF с пятипроцентным заполнением текстом. При этом значение разрешения при печати составляло 600 точек на дюйм. Средняя скорость односторонней печати документа составила 22,1 стр./мин (2,7 с на страницу), что полностью соответствует заявленным производителем данным. Время выхода первой страницы у нас составило около семи секунд. Если же МФУ находится в спящем режиме, то после его прогрева первая страница выйдет примерно через семнадцать секунд. Для удобства чтения результаты тестов производительности сведены в таблицу ниже.

Тест Время печати, с (последующие стр. / первая стр.) Скорость, стр./мин Печать текстового документа А4 5%

(на одной стороне листа) 2,7 / 7,5 22,1 Печать пакета офисных документов А4 5% (на одной стороне листа) 6,3 / 9,0 9,5

Изменение разрешения на скорости печати не отражается. Печать графиков, таблиц и текстов с рисунками медленнее печати пятипроцентного эталона примерно в 2,3 раза, что можно считать стандартным показателем. Нужно иметь в виду, что этот параметр напрямую зависит от степени заполнения листа, так что полученное в нашем случае значение условное. Приятно, что производитель не завысил характеристики, и Pantum BM2300AW точно соответствует заявленным показателям производительности. Кстати, их будет вполне достаточно не только для дома, но и для большинства офисных задач.

Второй этап тестирования заключался в проверке качества печати. Тексты с любым размером шрифта, а также графики или даже изображения получаются без смазываний практически с идеальной точностью. Разницы между печатью с разрешением 600 и 1200 точек на дюйм не замечено даже на очень сложных изображениях со множеством мелких деталей. Не видно разницы и при сплошной заливке страницы чёрным цветом. Заливка получается не совсем равномерной (темнее к центру и светлее по краям), но для офисной печати это не критично. Даже на изображениях это будет очень сложно заметить.

Ниже вы можете оценить качество получаемых отпечатков с разным разрешением печати. Все они были сделаны на офисной бумаге формата А4 плотностью 80 г/м2, после чего были отсканированы с разрешением 1200 точек на дюйм и сохранены в программе Adobe Photoshop в формате JPG в максимальном качестве.

Пример печати текстовых документов с разрешением 600×600 (слева) и 1200×1200 (справа) точек на дюйм

Хотя данный принтер не предназначен для печати фотографий, последние получаются вполне пригодными для вставки в документы. Но не более того. Принтер не очень успешно справляется с цветовыми переходами, что хорошо видно на одном из фото ниже. Пожалуй, это единственный недостаток качества печати, который удалось заметить, но для офисного принтера он вряд ли критичен. Ниже вы можете посмотреть примеры печати фотографий, сделанных с разрешением 1200×1200 точек на дюйм.

Встроенный цветной сканер работает и с текстами, и с изображениями любой сложности. Конечно, это не сканер для фотографий с широкими возможностями, но отсканировать офисный документ с фото или книгу с высоким качеством он вполне в состоянии. Цветные и чёрно-белые документы с изображениями получаются чёткими и с естественными цветами, а тексты прекрасно читаемыми. Скорость сканирования одного цветного документа формата A4 с разрешением 600 точек на дюйм составляет не более 50 с, что не так уж и мало, но и не особо много. Ниже вы можете посмотреть примеры сканированных с максимальным качеством изображений, сохранённых в формате JPG, без редактирования.

Результаты тестирования качества печати и сканирования офисных документов не вызывают ни малейших нареканий. И то и другое МФУ делает быстро, качественно и без лишнего напряжения со стороны пользователя. Наверное, это важно и дома, и в офисе.

Подводя итоги нашего знакомства с МФУ Pantum BM2300AW, отметим, что за несколько лет качество продукции данной компании существенно выросло, а акцент на комфорте и простоте использования делает покупку МФУ или принтера этого производителя особенно интересной. Причём в данном случае речь идёт не о спартанском примитивизме, какой часто можно встретить у китайской продукции, а именно о комфортной простоте, когда не приходится думать над интерфейсом общения с устройством переделывать задачу из-за случайной ошибки, а нажимать на нужную кнопку. Да, именно так!

Если говорить про конкретное устройство, то среди его достоинств особенно хотелось бы выделить:

продуманный дизайн и привлекательную внешность;

сканер с автоподачей документов;

оригинальную и удобную в работе панель управления;

возможность официальной перезаправки картриджа;

возможность работы со смартфона (вообще без необходимости подключения к ПК);

достаточно высокую производительность;

хорошее качество печати и сканирования.

Без недостатков тоже не обошлось, но назвать их критичными нельзя:

непрочный на вид раскладной язычок выходного лотка;

многочисленные непонятные сокращения в названиях функций и операций в интерфейсе программы сканирования.

К этому списку можно было бы добавить ещё и отсутствие автоматической двусторонней печати и сканирования, но всё-таки это не недостаток – ведь при наличии этих функций устройство стоило бы дороже и позиционировалось уже в другой, более высокой категории. В целом МФУ Pantum BM2300AW можно смело рекомендовать к покупке и для дома, и для малого офиса.