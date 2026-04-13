Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows

Компания Microsoft приступила к тестированию собственного виртуального курсора мыши для режима Xbox на портативных устройствах, работающих под управлением Windows. Новая опция Gamepad Cursor позволит быстро превратить левый стик портативной консоли с Windows, такой как Xbox Ally X, в виртуальную мышь.

У Asus есть собственный курсор в составе набора программных продуктов Armory Crate, но решение Microsoft интегрировано непосредственно в режим Xbox в Windows 11. Виртуальный курсор Gamepad Cursor легко активировать с помощью панели Game Bar без необходимости использовать Armory Crate. После активации соответствующей опции левый стик консоли будет отвечать за перемещения курсора мыши, что может оказаться полезным при взаимодействии с разными приложениями.

Левый стик устройства позволит перемещать курсор мыши по экрану, тогда как с помощью правого стика можно прокручивать страницу вверх и вниз. Если требуется имитировать нажатие кнопки мыши, нужно задействовать кнопку «A». Такое решение очень полезно для приложений, интерфейс которых не предназначен для управления с помощью контроллера, а также для тех фрагментов игр, где, например, нужно войти в аккаунт.

В настоящее время Microsoft тестирует Gamepad Cursor в рамках программы предварительной оценки Windows Insider. Когда эта опция может появиться в стабильных версиях программной платформы, не уточняется.