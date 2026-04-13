реклама
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows

Компания Microsoft приступила к тестированию собственного виртуального курсора мыши для режима Xbox на портативных устройствах, работающих под управлением Windows. Новая опция Gamepad Cursor позволит быстро превратить левый стик портативной консоли с Windows, такой как Xbox Ally X, в виртуальную мышь.

У Asus есть собственный курсор в составе набора программных продуктов Armory Crate, но решение Microsoft интегрировано непосредственно в режим Xbox в Windows 11. Виртуальный курсор Gamepad Cursor легко активировать с помощью панели Game Bar без необходимости использовать Armory Crate. После активации соответствующей опции левый стик консоли будет отвечать за перемещения курсора мыши, что может оказаться полезным при взаимодействии с разными приложениями.

Левый стик устройства позволит перемещать курсор мыши по экрану, тогда как с помощью правого стика можно прокручивать страницу вверх и вниз. Если требуется имитировать нажатие кнопки мыши, нужно задействовать кнопку «A». Такое решение очень полезно для приложений, интерфейс которых не предназначен для управления с помощью контроллера, а также для тех фрагментов игр, где, например, нужно войти в аккаунт.

В настоящее время Microsoft тестирует Gamepad Cursor в рамках программы предварительной оценки Windows Insider. Когда эта опция может появиться в стабильных версиях программной платформы, не уточняется.

Материалы по теме
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году
Бывший топ-менеджер Microsoft рассказал, почему Xbox появилась на свет несмотря на все противоречия
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз
Японский энтузиаст исхитрился подключить M.2 SSD к консоли Switch 2 через слот microSD Express
Энтузиаст собрал компактную PlayStation с microSD, HDMI и потреблением менее 2 Вт
Теги: windows 11, gamepad cursor, портативная консоль
Китайские учёные и инженеры массово возвращаются на родину из США
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры
GIF с танцем Рейчел из «Друзей» разросся до сотен гигабайт и сломал бэкапы Discourse 15 мин.
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров 42 мин.
Большинство австралийских подростков продолжило сидеть в соцсетях, несмотря на запрет 56 мин.
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039 2 ч.
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям 3 ч.
Бойкот рекламодателями соцсети X проверят на сговор — FTC запустило расследование 4 ч.
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него 6 ч.
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры 7 ч.
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ 7 ч.
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order 8 ч.
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows 2 ч.
570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году 2 ч.
Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~ 3 ч.
Учёные научились извлекать до 90 % лития из отработанных аккумуляторов 3 ч.
EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки 3 ч.
Утечка раскрыла характеристики настольных Intel Nova Lake-S: до 52 ядер, DDR5-8000 и до 175 Вт 5 ч.
Хранилище Backblaze Storage Pod стало экспонатом Музея компьютерной истории 5 ч.
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды 6 ч.
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем 6 ч.
Aria Networks представила «думающую» сетевую платформу Deep Networking для высокоэффективных ИИ-инфраструктур 6 ч.