Представлены смартфоны Honor 600 и 600 Pro с тончайшими рамками, дизайном iPhone 17 Pro и 200-Мп камерами

Компания Honor представила смартфоны Honor 600 и Honor 600 Pro. Оба устройства оснащены 200-Мп основными камерами. Старшая модель получила флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Оба устройства получили одинаковые экраны — 6,57-дюймовые AMOLED с разрешением 2728 × 1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 кд/м2 в режиме HDR. Honor отдельно подчёркивает тончайшие среди всех смартфонов рамки экранов — 0,9 мм.

В основе базовой модели Honor 600 используется процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (одно ядро Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц, четыре Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц, три Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц; графика Adreno 722). Смартфон предлагается в конфигурациях с 8 или 12 Гбайт оперативной, а также 256 или 512 Гбайт постоянной памяти.

Основной набор камер устройства состоит из 200-Мп сенсора размером 1/1,4 дюйма с оптикой f/1.9 и оптической стабилизацией с рейтингом CIPA 6.0, а также 12-Мп широкоугольной камеры, выполняющей функцию макрокамеры. Она поддерживает автофокус и оснащена оптикой f/2.2. Фронтальная камера смартфона представлена 50-Мп датчиком с оптикой f/2.0 и фиксированным фокусом.

Honor 600 оснащён аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и реверсивной зарядки на 27 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы MagicOS 10 на базе Android 16, предлагающей как обычные ИИ-функции Android, такие как Gemini, Google Lens, AI Translate, AI Writing, AI Summary, AI Notes, AI Recorder и Circle to Search, так и ИИ-инструменты для редактирования фотографий и отснятых видеоматериалов, такие как AI Image to Video 2.0, AI Photos Agent, Moving Photo Eraser & Breakout Collage, AI Eraser, AI Outpainting, AI Face Tune / AI Beaut и другие.

В продаже Honor 600 будет доступен в чёрном, белом и оранжевом цветах. Вес устройства составляет 185 граммов, толщина — 7,8 мм.

Старшая модель Honor 600 Pro оснащена флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite (два Prime-ядра с частотой 4,32 ГГц, шесть производительных ядер с частотой 3,53 ГГц; графика Adreno 830). Смартфон предлагает 12 Гбайт оперативной памяти и 256 или 512 Гбайт постоянной памяти. Также будет доступна версия с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти.

В набор основных камер Honor 600 Pro добавлена 50-Мп перископическая телефотокамера с оптикой f/2.8, 3,5-кратным увеличением и оптической стабилизацией и с рейтингом CIPA 6.5. Остальные камеры прежние: основная камера имеет разрешение 200 Мп (размер 1/1.4 дюйма, оптика f/1.9, оптическая стабилизация с рейтингом CIPA 6.0) и 12-Мп широкоугольная камера с функцией макро (оптика f/2.2, автофокус). Фронтальная камера — на базе 50-Мп сенсора с оптикой f/2.0 и фиксированным фокусом.

Все остальные характеристики Honor 600 Pro такие же, как у Honor 600. Дополнительной особенность Honor 600 Pro является поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Вес смартфона составляет 195 граммов, толщина — 7,8 мм. Оба смартфона получили пятизвёздочные сертификаты выносливости SGS на падение, а также имеют защиту IP68, IP69 и IP69K от воды и пыли.

Оба смартфона представлены в Малайзии. Модель Honor 600 в конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти оценивается на местном рынке в 2599 малайзийских ринггитов (около $657). Модель Honor 600 Pro в конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти получила ценник 3099 малайзийских ринггитов (около $784), а вариант с 512 Гбайт постоянной памяти оценивается в 3299 малайзийских ринггитов (около $835). Продажа устройств стартует 30 апреля.