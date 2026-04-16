3DNews Новости Software Приложения для Android Nothing выпустила аналог AirDrop и почем...
реклама
Nothing выпустила аналог AirDrop и почему-то удалила его через несколько часов

На этой неделе компания Nothing выпустила приложение Warp, которое похоже на AirDrop и позволяет обмениваться файлами между устройствами, используя для этого учётную запись Google и пространство «Google Диска». Однако спустя всего несколько часов после этого программный продукт исчез из «Play Маркета» по неизвестным причинам.

Nothing Warp повторяет ключевую функцию AirDrop, т.е. позволяет обмениваться файлами между компьютером и смартфоном без необходимости использовать кабели или что-то иное. Всего несколько нажатий, и файл перемещается на другое устройство. Это не так бесшовно, как в случае с Quick Share или AirDrop, поскольку передача файлов происходит через пространство «Google Диска» пользователя. Дело в том, что Warp копирует передаваемые данные в облачное хранилище, а после завершения всех операций они оттуда автоматически удаляются.

Несмотря на то, что приложение Warp свои функции выполняло, оно исчезло из «Play Маркета» через несколько часов после публикации. Сообщение в блоге Nothing с анонсом продукта и расширение для браузера Chrome, также были удалены. Представители компании пока никак не комментируют данный вопрос.

Материалы по теме
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды
Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing
Обзор Nothing Phone (4a) Pro: не такой, как все, — и не для каждого
Магазин приложений Aptoide обвинил Google в создании монополии
Microsoft закроет приложение Outlook Lite уже в следующем месяце
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры
Теги: nothing warp, nothing, передача данных
nothing warp, nothing, передача данных
window-new
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.