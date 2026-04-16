Nothing выпустила аналог AirDrop и почему-то удалила его через несколько часов

На этой неделе компания Nothing выпустила приложение Warp, которое похоже на AirDrop и позволяет обмениваться файлами между устройствами, используя для этого учётную запись Google и пространство «Google Диска». Однако спустя всего несколько часов после этого программный продукт исчез из «Play Маркета» по неизвестным причинам.

Nothing Warp повторяет ключевую функцию AirDrop, т.е. позволяет обмениваться файлами между компьютером и смартфоном без необходимости использовать кабели или что-то иное. Всего несколько нажатий, и файл перемещается на другое устройство. Это не так бесшовно, как в случае с Quick Share или AirDrop, поскольку передача файлов происходит через пространство «Google Диска» пользователя. Дело в том, что Warp копирует передаваемые данные в облачное хранилище, а после завершения всех операций они оттуда автоматически удаляются.

Несмотря на то, что приложение Warp свои функции выполняло, оно исчезло из «Play Маркета» через несколько часов после публикации. Сообщение в блоге Nothing с анонсом продукта и расширение для браузера Chrome, также были удалены. Представители компании пока никак не комментируют данный вопрос.