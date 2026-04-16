Vivo подготовила международные версии смартфонов X300 Ultra и X300 FE

Компания Vivo объявила о выходе флагманских смартфонов X300 Ultra и X300 FE на международный рынок — компания, правда, пока не уточнила, в каких конкретно странах они появятся, и когда это произойдёт.

В испанском разделе интернет-магазина Vivo сообщается, что X300 Ultra поступит в продажу 24 апреля — возможно, эта дата актуальна и для остальных стран Евросоюза. На международный рынок выйдет и модель Vivo X300 FE, которая несколько отличается от варианта, представленного на российском рынке в марте.

Смартфон Vivo X300 Ultra выступает в линейке производителя флагманским камерофоном. Он работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, комплектуется 12 или 16 Гбайт оперативной памяти, накопителем на 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт, 6,82-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED разрешения 1440 × 3168 пикселей с частотой обновления 144 Гц, а аккумулятор ёмкостью 6600 мА·ч поддерживает проводную зарядку на 100 и беспроводную на 40 Вт. Блок камер на задней панели включает 200-мегапиксельную основную с 1/1,2-дюймовым сенсором с оптической стабилизацией; 200-мегапиксельную с 1/1,4-дюймовым сенсором, оптическим стабилизатором и телеобъективом с 3,7-кратным оптическим зумом; а также 50-мегапиксельную широкоугольную с 1/1,28-дюймовым сенсором, автофокусом и оптическим стабилизатором изображения; для автопортретов имеется также 50-мегапиксельная фронтальная, тоже с автофокусом.

Более скромный Vivo X300 FE комплектуется 6,31-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м². Высокую производительность смартфону обеспечивают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 Гбайт оперативной памяти и 256 или 512 Гбайт на встроенном накопителе. Трио камер на задней панели представлено 50-мегапиксельной основной с оптическим стабилизатором; 50-мегапиксельной с перископическим объективом, 3-кратным оптическим зумом и оптическим стабилизатором; и 8-мегапиксельной широкоугольной; в наличии также 50-мегапиксельная фронтальная с автофокусом. Батарея на 6500 мА·ч поддерживает проводную зарядку на 90 и беспроводную на 40 Вт. Оба смартфона работают под управлением Google Android 16 с интерфейсной надстройкой Vivo OriginOS.