Кинотеатр дома: TCL X11L — огромный флагманский телевизор с передовой подсветкой SQD-Mini LED

Телевизоры с диагональю под 100 дюймов сложно воспринимать как обычную домашнюю технику — это скорее домашний кинотеатральный экран. TCL 98X11L Premium SQD-Mini LED как раз из таких, но предлагает нечто большее, чем просто большой экран. Это модель, в которой производитель собрал максимум своих актуальных технологий и раскрыл все возможности формата.

В основе TCL X11L — фирменная технология подсветки SQD-Mini LED. По сути, это развитие классической Mini LED-подсветки, но с куда более точным управлением светом. Если раньше речь шла о работе с зонами подсветки, то теперь TCL стремится приблизиться к уровню точности, близкому к пиксельному, что положительно сказалось на детализации в сложных сценах с контрастным освещением.

На практике это выражается в очень большом количестве зон локального затемнения — 20 736 в случае 98-дюймовой модели 98X11L Premium SQD-Mini LED. Чем их больше, тем точнее телевизор управляет светом и тем глубже получается чёрный цвет без потери деталей. Дополняет картину высокая пиковая яркость — до 10 000 кд/м², что выводит модель в число самых ярких телевизоров на рынке.

TCL X11L получил 98-дюймовую панель с разрешением 4K UHD (3840 × 2160 пикселей) и традиционным соотношением сторон 16:9. В основу телевизора положена панель WHVA 2.0 Ultra с технологией квантовых точек (QLED) и фильтром UltraColor. Охват цветового пространства BT.2020 достигает 100 % — показатель, который не всегда встречается даже у флагманских решений.

На практике это означает более насыщенные и естественные цвета, особенно в HDR-контенте. Широкий цветовой охват позволяет точнее передавать сложные градации оттенков, делая изображение более объемным и приближенным к оригинальному источнику. Поддерживаются сразу несколько форматов расширенного динамического диапазона: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG. Экран также получил антибликовое покрытие и широкие углы обзора, поэтому изображение остаётся стабильно качественным даже при просмотре не по центру.

Базовая частота обновления составляет 144 Гц, при этом в игровых сценариях она может достигать 288 Гц при снижении разрешения благодаря технологии Game Accelerator. Есть поддержка VRR и ALLM, а также технология MEMC для вставки промежуточных кадров. В итоге телевизор одинаково хорошо подходит и для фильмов, и для динамичного контента вроде спортивных состязаний, и для видеоигр.

Для геймеров, помимо высокой частоты обновления и VRR, здесь есть поддержка AMD FreeSync Premium Pro, автоматический игровой режим (ALLM) и отдельная игровая панель с быстрым доступом к настройкам. А поддержка HDMI 2.1 на четырёх портах с поддержкой 4K@144 Гц и eARC позволяет использовать телевизор с современными консолями без ограничений по пропускной способности и, соответственно, разрешению и частоте обновления.

Не лишён X11L Premium SQD-Mini LED и всевозможных ИИ-функций. За обработку изображения отвечает процессор TSR AiPQ. Он анализирует картинку в реальном времени и подстраивает параметры изображения — контраст, цвет, резкость и движение. Причём делает это не «в целом», а по отдельным участкам кадра. ИИ здесь используется шире, чем обычно: он задействован не только в обработке изображения, но и в звуке, интерфейсе и даже визуальном оформлении. В частности, упоминается возможность отображения художественных изображений, созданных с помощью ИИ, что превращает телевизор в элемент интерьера.

В роли программной смарт-платформы выступает Google TV с привычным набором сервисов и приложений. Есть поддержка Chromecast и AirPlay 2, а также голосовое управление — как через пульт, так и без него.

Аудиосистема X11L Premium SQD-Mini LED разработана совместно с Bang & Olufsen — это означает, что настройка звука выполнена с прицелом на более сбалансированное и детализированное звучание. Поддерживаются Dolby Atmos и DTS:X, а также технология FlexConnect для расширения акустической системы с помощью внешних колонок.

Несмотря на огромную диагональ в 98 дюймов и габариты 2168 × 1267 × 21 мм (без подставки), телевизор выглядит весьма элегантно. Тонкий корпус, очень тонкие рамки и металлическая отделка делают эту модель скорее элементом интерьера, чем просто крупным экраном. Продумана и практическая часть — есть система укладки кабелей и регулируемая подставка. Предусмотрено крепление VESA 600 × 400 для установки на кронштейн — только он должен отличаться повышенной надёжностью, ведь телевизор весит внушительные 66 кг.

TCL X11L Premium SQD-Mini LED выглядит как демонстрация возможностей компании в сегменте премиальных телевизоров. Здесь объединены сразу несколько ключевых направлений развития: Mini LED с экстремальным количеством зон затемнения, высокая яркость, широкий цветовой охват и активное использование ИИ. В результате модель ориентирована не столько на массовый рынок, сколько на тех, кто рассматривает телевизор как полноценный домашний экран большого формата — с универсальным сценарием использования от кино до игр.

Теги: tcl, телевизор, mini-led
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

