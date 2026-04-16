В продажу поступил 32-дюймовый монитор Gigabyte MO32U24 с 4K, QD-OLED и 240 Гц

Gigabyte объявила о выходе в продажу 32-дюймового игрового монитора MO32U24, который может похвастаться панелью QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Плёнка Advanced ObsidianShield помогает повысить контрастность и глубину чёрного, обеспечивая насыщенные и яркие цвета. В наличии настройки качества изображения в форматах HDR и SDR, а также тактические функции для быстрого и точного управления в играх.

За счёт плёнки Advanced ObsidianShield на экране монитора Gigabyte MO32U24 на 40 % повысилась воспринимаемая глубина чёрного — без ущерба цветам, которые остаются насыщенными при ярком внешнем освещении. Покрытие с уровнем твёрдости 3H помогло повысить устойчивость экрана к царапинам в 2,5 раза. Высокое качество изображения подтверждают также соответствие стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 и охват цветового пространства DCI-P3 на 99 %.

Функции интеллектуальной настройки изображения помогают адаптировать монитор Gigabyte MO32U24 под различные сценарии. Для изображения в формате HDR предусмотрена технология HyperNits, способствующая повышению общей яркости в режиме Peak 1300 — на светлых участках картинка не утрачивает деталей; режимы High и Medium помогают адаптировать яркость в разных условиях внешнего освещения. Технология AI Picture Mode предназначена для формата SDR — в зависимости от потребностей пользователя выбирается оптимальный режим.

Геймерам окажутся полезными такие функции, как Tactical Switch 2.0 для быстрой смены размера экрана и соотношения сторон, Ultra Clear для сокращения эффектов размытия в движении и AI Black Equalizer для повышения видимости деталей в тёмных сценах. За охлаждение отвечает графеновая термоплёнка; от выгорания пикселей призвана защищать технология AI OLED Care. Сертификат TÜV Rheinland свидетельствует о комплексной защите глаз; функция OLED VRR Anti-Flicker снижает мерцание экрана, обращаясь к диапазону VRR.