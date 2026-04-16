Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... В продажу поступил 32-дюймовый монитор G...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В продажу поступил 32-дюймовый монитор Gigabyte MO32U24 с 4K, QD-OLED и 240 Гц

Gigabyte объявила о выходе в продажу 32-дюймового игрового монитора MO32U24, который может похвастаться панелью QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Плёнка Advanced ObsidianShield помогает повысить контрастность и глубину чёрного, обеспечивая насыщенные и яркие цвета. В наличии настройки качества изображения в форматах HDR и SDR, а также тактические функции для быстрого и точного управления в играх.

Источник изображений: gigabyte.com

Источник изображений: gigabyte.com

За счёт плёнки Advanced ObsidianShield на экране монитора Gigabyte MO32U24 на 40 % повысилась воспринимаемая глубина чёрного — без ущерба цветам, которые остаются насыщенными при ярком внешнем освещении. Покрытие с уровнем твёрдости 3H помогло повысить устойчивость экрана к царапинам в 2,5 раза. Высокое качество изображения подтверждают также соответствие стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 и охват цветового пространства DCI-P3 на 99 %.

Функции интеллектуальной настройки изображения помогают адаптировать монитор Gigabyte MO32U24 под различные сценарии. Для изображения в формате HDR предусмотрена технология HyperNits, способствующая повышению общей яркости в режиме Peak 1300 — на светлых участках картинка не утрачивает деталей; режимы High и Medium помогают адаптировать яркость в разных условиях внешнего освещения. Технология AI Picture Mode предназначена для формата SDR — в зависимости от потребностей пользователя выбирается оптимальный режим.

Геймерам окажутся полезными такие функции, как Tactical Switch 2.0 для быстрой смены размера экрана и соотношения сторон, Ultra Clear для сокращения эффектов размытия в движении и AI Black Equalizer для повышения видимости деталей в тёмных сценах. За охлаждение отвечает графеновая термоплёнка; от выгорания пикселей призвана защищать технология AI OLED Care. Сертификат TÜV Rheinland свидетельствует о комплексной защите глаз; функция OLED VRR Anti-Flicker снижает мерцание экрана, обращаясь к диапазону VRR.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6
Белоснежный монитор Gigabyte MO27Q2A ICE на матрице OLED поступил в продажу
Gigabyte анонсировала плату X870E Aero X3D Dark Wood с отделкой под тёмное дерево
Gigabyte выпустила аскетичную матплату Z890 D Plus на флагманском чипсете Intel Z890
Xiaomi выпустила Redmi G Pro 32U 2026 — 31,5-дюймовый игровой двухрежимный QD-Mini-LED-монитор за $470
«Яндекс» выпустила «ТВ Станцию miniLED» — «самый доступный» телевизор в премиум-сегменте
Теги: gigabyte, монитор, qd-oled
gigabyte, монитор, qd-oled
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.