Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6

Компания Gigabyte представила новую серию блоков питания Gaming. Новинки выделяются наличием защиты T-Guard, которая, согласно заявлению компании, предотвращает вероятность плавления или возгорания разъёмов питания 12V-2x6 для видеокарт.

По словам Gigabyte, технология T-Guard представляет собой тройную защиту. В составе разъёма 12V-2x6 используются высокоточные термисторы, обеспечивающие мониторинг перегрева. Встроенные датчики отслеживают температуру разъёма в режиме реального времени и немедленно оповещают о перегреве, вызванном ослаблением крепления кабелей или аномальными нагрузками. При обнаружении опасной температуры технология T-Guard автоматически снижает мощность, подаваемую на видеокарту, чтобы предотвратить перегорание разъёма. При этом другие компоненты системы продолжают работать, предотвращая внезапное отключение питания, которое может привести к повреждению жестких дисков или SSD. Gigabyte отмечает, что пользователи могут использовать встроенную графику центрального процессора (при наличии) для вывода изображения на экран и возможности сохранения файлов и данных перед выключением компьютера для проверки.

В дополнение к интеллектуальному мониторингу компания Gigabyte использует в составе БП Gaming двухцветный коннектор 12V-2x6. Чёткая цветовая маркировка на коннекторе позволяет пользователям интуитивно понять, надёжно ли подключен кабель.

Компания заявляет, что блоки питания Gaming получили двойную сертификацию Cybenetics. За свою высокую эффективность они получили сертификат Cybenetics ETA Platinum и статус 80 Plus Gold, а благодаря низкому уровню шума при работе — сертификат Cybenetics LAMBDA A+ (средний уровень шума ниже 20 дБА). Новинки оснащены 135-мм вентиляторами на базе гидродинамического подшипника и поддержкой технологии HybridCool, позволяющей вентилятору останавливаться при низких нагрузках, тем самым обеспечивая практически бесшумную работу.

Блоки питания Gigabyte Gaming соответствуют стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.1. В серию вошли модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт. Они будут доступны в белом (GM Ice) и чёрном (GM) исполнении. В составе новинок применяются высококачественные японские конденсаторы. Gigabyte предоставляет на блоки питания Gaming 10-летнюю гарантию.

Теги: gigabyte, блоки питания, atx 3.1, pci express 5.1
