Смартфон Huawei Mate 80 Pro с продвинутыми камерами и смарт-часы Watch GT Runner 2 для любителей бега поступили в продажу в России

В России стартовали продажи смартфона Huawei Mate 80 Pro с продвинутой системой камер с объективом для реалистичной съёмки Xmage второго поколения и умных часов Huawei Watch GT Runner 2 для мониторинга здоровья и занятий спортом.

Huawei Mate 80 Pro оснащён плоским 6,75-дюймовым LTPO OLED 2.5D-дисплеем с разрешением 2832 × 1280 пикселей и адаптивной частотой обновления в диапазоне 1–120 Гц, а также пиковой яркостью 3000 кд/м². Дисплей поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 1440 Гц и технологии HDR Vivid и X-True, обеспечивая плавную прокрутку и насыщенные цвета. Для его защиты от царапин используется прочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения. Задняя панель изготовлена из сверхпрочного эковолокна. Помимо повышенной прочности корпуса, устройство соответствует стандартам защиты от влаги и пыли IP68/IP69.

Расширенные фотографические возможности смартфона обеспечивает система камер, включающая 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма с объективом Xmage 2-го поколения с увеличенным на 96 % захватом света и технологией DCG HDR, повышающей динамический диапазон на 300 %, а также с диафрагмой f/1.4–4.0 и оптической стабилизацией изображения (OIS), дополненный 48-мегапиксельным телемакрообъективом с 4-кратным оптическим зумом, OIS и минимальным фокусным расстоянием 5 см, а также 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 мегапикселей (f/2,0). Для редактирования изображений в устройстве предусмотрен широкий выбор ИИ-функций.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 5750 мА·ч с поддержкой проводной быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт и беспроводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Смартфон Huawei Mate 80 Pro с объёмом памяти 16/512 Гбайт доступен в зелёном, чёрном и золотом цветах по цене 99 999 руб.

Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 были специально разработаны для начинающих бегунов и опытных марафонцев, отличаясь высокой точностью позиционирования, научным подходом к тренировкам и удобством использования.

Смарт-часы выполнены в лёгком корпусе из прочного титанового сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли. Диаметр корпуса составляет 43,5 мм, толщина — всего 10,7 мм, вес — 34,5 г. Цветной AMOLED-экран с диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466 × 466 пикселей защищён от царапин с помощью прочного стекла Kunlun Glass. Смарт-часы поставляются с плетёным ремешком AirDry, сочетающим воздухопроницаемость с защитой от пота. Также в комплекте идёт ремешок из фторэластомера.

Huawei Watch GT Runner 2 отличаются поддержкой алгоритма неинвазивного измерения лактатного порога и метрики мощности бега, позволяющих рассчитывать лактатный порог и предоставлять пользователям расширенное представление об интенсивности их тренировок и силе мышц. Также носимое устройство получило первый в отрасли интеллектуальный режим «Марафон», в котором можно найти список шоссейных забегов, маркированных Всемирной ассоциацией лёгкой атлетики. Этот режим позволяет определять эффективность бега, а также обеспечивает комплексное сопровождение в течение всего забега.

Благодаря системе TruSense умные часы обеспечивают точность измерения пульса и других параметров здоровья, предлагая научный подход к управлению тренировочной нагрузкой и своевременные уведомления о потенциальных рисках. Используя плавающую 3D-антенну с оптимизированным дизайном прокладки, устройство обеспечивает на 250 % более высокую точность геолокации, позволяя с высокой точностью определять местоположение и отслеживать траекторию движения даже в самых сложных условиях, например, в туннелях и в тенистых зонах. Также есть функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.

Стоимость Huawei Watch GT Runner 2 — 31 999 руб.