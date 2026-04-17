Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфон Huawei Mate 80 Pro с продвинутыми камерами и смарт-часы Watch GT Runner 2 для любителей бега поступили в продажу в России

В России стартовали продажи смартфона Huawei Mate 80 Pro с продвинутой системой камер с объективом для реалистичной съёмки Xmage второго поколения и умных часов Huawei Watch GT Runner 2 для мониторинга здоровья и занятий спортом.

Huawei Mate 80 Pro оснащён плоским 6,75-дюймовым LTPO OLED 2.5D-дисплеем с разрешением 2832 × 1280 пикселей и адаптивной частотой обновления в диапазоне 1–120 Гц, а также пиковой яркостью 3000 кд/м². Дисплей поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 1440 Гц и технологии HDR Vivid и X-True, обеспечивая плавную прокрутку и насыщенные цвета. Для его защиты от царапин используется прочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения. Задняя панель изготовлена из сверхпрочного эковолокна. Помимо повышенной прочности корпуса, устройство соответствует стандартам защиты от влаги и пыли IP68/IP69.

Расширенные фотографические возможности смартфона обеспечивает система камер, включающая 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма с объективом Xmage 2-го поколения с увеличенным на 96 % захватом света и технологией DCG HDR, повышающей динамический диапазон на 300 %, а также с диафрагмой f/1.4–4.0 и оптической стабилизацией изображения (OIS), дополненный 48-мегапиксельным телемакрообъективом с 4-кратным оптическим зумом, OIS и минимальным фокусным расстоянием 5 см, а также 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 мегапикселей (f/2,0). Для редактирования изображений в устройстве предусмотрен широкий выбор ИИ-функций.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 5750 мА·ч с поддержкой проводной быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт и беспроводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Смартфон Huawei Mate 80 Pro с объёмом памяти 16/512 Гбайт доступен в зелёном, чёрном и золотом цветах по цене 99 999 руб.

Умные часы Huawei Watch GT Runner 2 были специально разработаны для начинающих бегунов и опытных марафонцев, отличаясь высокой точностью позиционирования, научным подходом к тренировкам и удобством использования.

Смарт-часы выполнены в лёгком корпусе из прочного титанового сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли. Диаметр корпуса составляет 43,5 мм, толщина — всего 10,7 мм, вес — 34,5 г. Цветной AMOLED-экран с диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466 × 466 пикселей защищён от царапин с помощью прочного стекла Kunlun Glass. Смарт-часы поставляются с плетёным ремешком AirDry, сочетающим воздухопроницаемость с защитой от пота. Также в комплекте идёт ремешок из фторэластомера.

Huawei Watch GT Runner 2 отличаются поддержкой алгоритма неинвазивного измерения лактатного порога и метрики мощности бега, позволяющих рассчитывать лактатный порог и предоставлять пользователям расширенное представление об интенсивности их тренировок и силе мышц. Также носимое устройство получило первый в отрасли интеллектуальный режим «Марафон», в котором можно найти список шоссейных забегов, маркированных Всемирной ассоциацией лёгкой атлетики. Этот режим позволяет определять эффективность бега, а также обеспечивает комплексное сопровождение в течение всего забега.

Благодаря системе TruSense умные часы обеспечивают точность измерения пульса и других параметров здоровья, предлагая научный подход к управлению тренировочной нагрузкой и своевременные уведомления о потенциальных рисках. Используя плавающую 3D-антенну с оптимизированным дизайном прокладки, устройство обеспечивает на 250 % более высокую точность геолокации, позволяя с высокой точностью определять местоположение и отслеживать траекторию движения даже в самых сложных условиях, например, в туннелях и в тенистых зонах. Также есть функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.

Стоимость Huawei Watch GT Runner 2 — 31 999 руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор HUAWEI nova 15 Pro: смартфон для тех, кто любит себя
Складной смартфон Huawei Pura X Max получит стилус с ИИ-функциями
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем
OnePlus покинет ключевые рынки и сосредоточится на продажах в Китае
Meta✴ подняла цены на VR-гарнитуры Quest 3S и Quest 3 — и снова из-за дефицита памяти
Стартовали российские продажи смартфона iQOO Z11x — от 38 999 рублей
Теги: huawei, смартфон, умные часы
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.