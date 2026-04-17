Xiaomi представила телевизоры Redmi TV A Pro 2026 — старшая 75" модель стоит меньше $500

Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Redmi TV A Pro 2026, в которую вошли модели с экранами диагональю от 43 до 75 дюймов. Все они имеют разрешение 4K, поддерживают HDR и почти все могут похвастаться высокой частотой обновления.

Источник изображений: Xiaomi

Телевизоры Redmi TV A Pro комплектуются экранами разрешения 3840 × 2160 пикселей. Старшие модели с панелями на 55, 65 и 75 дюймов имеют частоту обновления 144 Гц, которую можно повысить до 288 Гц в игровом режиме. Вся линейка поддерживает формат HDR10 и имеет покрытие 94 % цветового пространства DCI-P3; производитель откалибровал панели до показателя △E≈2, отражающего почти профессиональную точность цветопередачи — поддерживаются 10,7 млрд цветов.

Младшие панели отличаются более скромной частотой обновления: у 43-дюймовой она равна 60 Гц, у 50-дюймовой её можно увеличивать до 165 Гц. Телевизоры линейки Redmi TV A Pro 2026 работают на базе 5-ядерного процессора с архитектурой Arm Cortex-A55 и графической подсистемой Mali-G52 MC1; объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт, размер встроенного накопителя — 64 Гбайт; в качестве программной платформы выступает Xiaomi HyperOS 3.

Старшие 55-, 65- и 75-дюймовая модели располагают двумя портами HDMI 2.1 с поддержкой видеосигнала высокой частоты, присутствуют также по одному порту HDMI 2.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, аналоговый аудиовидеовход, порт Ethernet, цифровой S/PDIF и гнездо для антенны. У младших 43- и 50-дюймовой почти тот же ассортимент интерфейсов за исключением HDMI 2.1, вместо которых установлены HDMI 2.0. Во всех случаях поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Младшие модели комплектуются 12-Вт динамиками, старшие — 24-Вт. Поддерживаются технологии VRR и MEMC, голосовой интерфейс XiaoAI и сопряжение со смартфоном через NFC.

43-дюймовая модель Redmi TV A Pro 2026 оценена в 1499 юаней ($224), 50-дюймовая — в 1599 юаней ($239), за 55-дюймовую придётся отдать 1999 юаней ($299), за 65-дюймовую — 2683 юаней ($402) и 3299 юаней ($494) — за 75-дюймовую.

Материалы по теме
Xiaomi представила бюджетные Redmi R70 и R70m с процессорами Unisoc T8300, 13-Мп камерами и ёмкими батареями
Xiaomi выпустила Redmi G Pro 32U 2026 — 31,5-дюймовый игровой двухрежимный QD-Mini-LED-монитор за $470
Xiaomi представила 300-Гц монитор за $108 — Redmi G25 300 Гц на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS
В продажу поступил 32-дюймовый монитор Gigabyte MO32U24 с 4K, QD-OLED и 240 Гц
«Яндекс» выпустила «ТВ Станцию miniLED» — «самый доступный» телевизор в премиум-сегменте
Microsoft сняла с производства большие сенсорные экраны Surface Hub
Теги: xiaomi, redmi, телевизор
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.