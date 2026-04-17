Xiaomi представила телевизоры Redmi TV A Pro 2026 — старшая 75" модель стоит меньше $500

Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Redmi TV A Pro 2026, в которую вошли модели с экранами диагональю от 43 до 75 дюймов. Все они имеют разрешение 4K, поддерживают HDR и почти все могут похвастаться высокой частотой обновления.

Телевизоры Redmi TV A Pro комплектуются экранами разрешения 3840 × 2160 пикселей. Старшие модели с панелями на 55, 65 и 75 дюймов имеют частоту обновления 144 Гц, которую можно повысить до 288 Гц в игровом режиме. Вся линейка поддерживает формат HDR10 и имеет покрытие 94 % цветового пространства DCI-P3; производитель откалибровал панели до показателя △E≈2, отражающего почти профессиональную точность цветопередачи — поддерживаются 10,7 млрд цветов.

Младшие панели отличаются более скромной частотой обновления: у 43-дюймовой она равна 60 Гц, у 50-дюймовой её можно увеличивать до 165 Гц. Телевизоры линейки Redmi TV A Pro 2026 работают на базе 5-ядерного процессора с архитектурой Arm Cortex-A55 и графической подсистемой Mali-G52 MC1; объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт, размер встроенного накопителя — 64 Гбайт; в качестве программной платформы выступает Xiaomi HyperOS 3.

Старшие 55-, 65- и 75-дюймовая модели располагают двумя портами HDMI 2.1 с поддержкой видеосигнала высокой частоты, присутствуют также по одному порту HDMI 2.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, аналоговый аудиовидеовход, порт Ethernet, цифровой S/PDIF и гнездо для антенны. У младших 43- и 50-дюймовой почти тот же ассортимент интерфейсов за исключением HDMI 2.1, вместо которых установлены HDMI 2.0. Во всех случаях поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Младшие модели комплектуются 12-Вт динамиками, старшие — 24-Вт. Поддерживаются технологии VRR и MEMC, голосовой интерфейс XiaoAI и сопряжение со смартфоном через NFC.

43-дюймовая модель Redmi TV A Pro 2026 оценена в 1499 юаней ($224), 50-дюймовая — в 1599 юаней ($239), за 55-дюймовую придётся отдать 1999 юаней ($299), за 65-дюймовую — 2683 юаней ($402) и 3299 юаней ($494) — за 75-дюймовую.