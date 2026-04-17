Создатель Netflix Рид Хастингс официально завершает работу в компании

Сооснователь и председатель совета директоров Netflix Рид Хейстинс (Reed Hastings) официально покидает компанию спустя почти 30 лет после её создания. Это решение было озвучено в отчёте о финансовых результатах за первый квартал 2026 года, где подтверждено, что он не будет переизбираться в совет директоров по истечении текущего срока в июне.

Хейстинс, стоявший у истоков Netflix в 1997 году и руководивший им в качестве генерального директора до 2023 года, заявил, что его главным вкладом стало создание культуры, ориентированной на «радость пользователей и долгосрочный успех». Теперь он намерен сосредоточиться на благотворительности и других личных проектах, покинув компанию, которая, по его словам, стала любимой для миллионов зрителей.

Финансовые показатели стримингового гиганта остаются сильными. В первом квартале 2026 года Netflix зафиксировал выручку в размере $12,25 млрд, что на 16,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен увеличением базы подписчиков, повышением тарифов и ростом рекламных доходов. При этом в марте Netflix вновь поднял стоимость подписки, установив цену на самый дешёвый тариф без рекламы на уровне $19,99 вместо предыдущих $17,99. Эти шаги были предприняты на фоне отказа от крупной сделки по приобретению студии Warner Bros. и сервиса HBO Max за $83 млрд.

Параллельно с финансовыми и кадровыми изменениями платформа расширила для аудитории развлекательные возможности, запустив отдельное приложение с играми для детей под названием Playground и добавив новые игры в сборник Jackbox Party, доступный подписчикам без дополнительной платы через приложение Netflix на ТВ.