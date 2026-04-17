В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа

Портал Grid Status в США неумышленно выдал информацию о начале работы крупнейшей в стране ветряной электростанции с проектной мощностью 3,5 ГВт. Ни разработчик проекта, ни его оператор не стали комментировать это событие, опасаясь гнева федеральных властей, у которых возобновляемая энергетика больше не в почёте. Тем не менее, на сегодня это крупнейший подобный проект в стране, равных которому не будет ещё несколько лет. И он уже помог поставить рекорды.

Предполагается, что ветряная электростанция SunZia компании Pattern Energy работает в условно тестовом режиме и уже поставляет электроэнергию потребителям в Калифорнии. Станция насчитывает 916 турбин, расположенных в штате Нью-Мексико, а передаёт электричество по высоковольтной линии протяжённостью 885 км в Калифорнию и Аризону. Передача осуществляется постоянным током высокого напряжения (HVDC), что минимизирует потери на линии.

Проект SunZia был задуман ровно 20 лет назад. К строительству приступили в 2023 году. Потребовались годы на согласование линии электропередачи, против маршрута которой протестовали орнитологи, военные и местные племена индейцев. Требования военных и орнитологов удалось удовлетворить за счёт некоторого изменения маршрута трассы, но тяжба с индейцами продолжается до сих пор.

При выходе на максимальную мощность проект способен обеспечить электричеством около трёх миллионов жителей Калифорнии и Аризоны, что особенно важно на фоне растущего спроса со стороны дата-центров и искусственного интеллекта. Запуск проекта уже повлиял на работу энергосистемы: за последние четыре недели Калифорния восемь раз обновляла рекорд генерации ветряной энергии. В частности, рекорд ветровой генерации в Калифорнии держался почти четыре года на уровне 6429 МВт, и 25 марта 2026 года выработка ветровой энергии в штате достигла нового максимума — 6654 МВт. В минувший понедельник этот показатель вырос до 7193 МВт.

Турбины для электростанции были поставлены двумя производителями — GE Vernova (674 штуки) и Vestas (242 штуки). Большая часть энергии вырабатывается ночью, что идеально дополняет калифорнийскую сеть, снижая потребность в природном газе. Недавно оператор сети CAISO взял проект под оперативный контроль, а коммерческая эксплуатация должна начаться уже в текущем квартале. По масштабу SunZia более чем в три раза превосходит нынешнего рекордсмена — ветряной парк Great Prairie Wind в Техасе (1 ГВт) и будет лидировать до 2029 года, когда в работу вступит ветряная электростанция Chokecherry and Sierra Madre аналогичной мощности.

Аналитики обратили внимание на отсутствие каких-либо анонсов о запуске столь масштабного проекта, отметив, что это характерная черта времени, когда возобновляемая энергетика в США фактически находится в загоне.