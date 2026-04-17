В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа

Портал Grid Status в США неумышленно выдал информацию о начале работы крупнейшей в стране ветряной электростанции с проектной мощностью 3,5 ГВт. Ни разработчик проекта, ни его оператор не стали комментировать это событие, опасаясь гнева федеральных властей, у которых возобновляемая энергетика больше не в почёте. Тем не менее, на сегодня это крупнейший подобный проект в стране, равных которому не будет ещё несколько лет. И он уже помог поставить рекорды.

Источник изображения: Vestas

Предполагается, что ветряная электростанция SunZia компании Pattern Energy работает в условно тестовом режиме и уже поставляет электроэнергию потребителям в Калифорнии. Станция насчитывает 916 турбин, расположенных в штате Нью-Мексико, а передаёт электричество по высоковольтной линии протяжённостью 885 км в Калифорнию и Аризону. Передача осуществляется постоянным током высокого напряжения (HVDC), что минимизирует потери на линии.

Проект SunZia был задуман ровно 20 лет назад. К строительству приступили в 2023 году. Потребовались годы на согласование линии электропередачи, против маршрута которой протестовали орнитологи, военные и местные племена индейцев. Требования военных и орнитологов удалось удовлетворить за счёт некоторого изменения маршрута трассы, но тяжба с индейцами продолжается до сих пор.

При выходе на максимальную мощность проект способен обеспечить электричеством около трёх миллионов жителей Калифорнии и Аризоны, что особенно важно на фоне растущего спроса со стороны дата-центров и искусственного интеллекта. Запуск проекта уже повлиял на работу энергосистемы: за последние четыре недели Калифорния восемь раз обновляла рекорд генерации ветряной энергии. В частности, рекорд ветровой генерации в Калифорнии держался почти четыре года на уровне 6429 МВт, и 25 марта 2026 года выработка ветровой энергии в штате достигла нового максимума — 6654 МВт. В минувший понедельник этот показатель вырос до 7193 МВт.

Турбины для электростанции были поставлены двумя производителями — GE Vernova (674 штуки) и Vestas (242 штуки). Большая часть энергии вырабатывается ночью, что идеально дополняет калифорнийскую сеть, снижая потребность в природном газе. Недавно оператор сети CAISO взял проект под оперативный контроль, а коммерческая эксплуатация должна начаться уже в текущем квартале. По масштабу SunZia более чем в три раза превосходит нынешнего рекордсмена — ветряной парк Great Prairie Wind в Техасе (1 ГВт) и будет лидировать до 2029 года, когда в работу вступит ветряная электростанция Chokecherry and Sierra Madre аналогичной мощности.

Аналитики обратили внимание на отсутствие каких-либо анонсов о запуске столь масштабного проекта, отметив, что это характерная черта времени, когда возобновляемая энергетика в США фактически находится в загоне.

Материалы по теме
В Нидерландах создали первую в мире «солнечную» черепицу с гибкой плёнкой из перовскита и эффективностью 12,4 %
Крупнейшая морская ветряная электростанция США начала подавать энергию в сеть, но совсем чуть-чуть
Зелёный перелом: в ЕС солнце и ветер впервые превзошли ископаемую энергетику по итогам целого года
Электролёт Vertical Aerospace первым в мире совершил ключевой манёвр двигателями под надзором регулятора
Добычу полезных ископаемых на астероидах можно доверить микробам — больше всего им понравились драгметаллы
Самая подробная 3D-карта Вселенной поможет раскрыть тайну тёмной энергии — осталось разобрать данные
Теги: возобновляемая энергия, ветроэнергетика
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.