Microsoft обошла ограничения YouTube — мобильный Edge научился воспроизводить видео в фоне

В стремлении расширить аудиторию пользователей с платной подпиской YouTube активно блокирует обходные пути для доступа к функциям Premium — в этом году платформа лишила сторонние браузеры возможности воспроизводить видео в фоновом режиме. Обходной путь неожиданно нашли разработчики Microsoft Edge.

Воспроизведение роликов на YouTube в фоновом режиме обнаружили при работе с экспериментальной сборкой мобильного браузера Edge Canary. Исследователь приложений продемонстрировал в соцсети, как браузер продолжает воспроизводить ролик, даже если открывать в нём другие вкладки или вообще перейти на главный экран смартфона.

Ещё одно полезное нововведение Edge Canary — индикаторы звука для вкладок, которые помогают быстро понять, на какой из них запущено воспроизведение. А в контекстном меню вкладки можно включить или отключить звук на сайте.

Впервые Microsoft реализовала фоновое воспроизведение роликов YouTube в браузере Edge Canary ещё в конце прошлого года — тогда для этого требовалось включить данную функцию в настройках. Вернулась функция весьма кстати — недавно подписка YouTube Premium в очередной раз подорожала.