AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор 25G51F — Full HD, 180 Гц и поддержка VRR всего на $77

Компания AOC выпустила в Китае игровой монитор 25G51F. Новинка примечательна низкой ценой 529 юаней, что по текущему обменному курсу составляет около $77. Монитор предлагает 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 180 Гц.

Согласно данным производителя, AOC 25G51F совместим с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync и поддерживает адаптивную синхронизацию. Кроме того, для новинки заявлена поддержка технологии MBR-Sync, сочетающей переменную частоту обновления (VRR) и функцию уменьшения размытия изображения, предназначенные для динамичных игр.

Остальные характеристики соответствуют бюджетным мониторам для киберспорта. Яркость панели составляет 300 кд/м2, углы обзора — 178 градусов, время отклика GtG — 4 мс, а MPRT — 0,5 мс. Также сообщается о поддержке HDR10, 99-процентном охвате цветового пространства sRGB, 90-процентном DCI-P3 и точности цветопередачи на уровне Delta E <2 (для sRGB).

Монитор оснащён портами DisplayPort 1.4 и HDMI, а также 3,5-мм аудиоразъёмом. Кроме того, он имеет крепление VESA 100 × 100 мм, а входящая в комплект подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея.

В Китае AOC предоставляет на монитор трёхлетнюю гарантию. При цене около $77 модель 25G51F является одной из самых недорогих на рынке игровых 24,5-дюймовых мониторов с IPS-матрицей и частотой обновления 180 Гц.