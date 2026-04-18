Plaion возродила ретро-приставку Neo Geo AES — новая версия поддерживает оригинальные картриджи и ЭЛТ-телевизоры

Легендарная игровая приставка Neo Geo AES возвращается на рынок в виде NEOGEO AES+ — современного переиздания от компании Plaion, которое сохраняет оригинальный формат игр на картриджах, но добавляет поддержку HDMI с низкой задержкой и разрешения 1080p. Консоль оснащена оригинальным AV-выходом для ЭЛТ-телевизоров, встроенными DIP-переключателями, а также предлагает поддержку как новых, так и оригинальных игр.

Для тех, кто никогда не пользовался оригинальной консолью, следует пояснить, что Neo Geo AES фактически являлась домашним консольным вариантом аркадных автоматов компании SNK. AES расшифровывается как Advanced Entertainment System. Идея заключалась в том, чтобы перенести игры с аркадных автоматов SNK домой с помощью оборудования, по возможностям гораздо более приближённого к аркадному, чем большинство консолей того времени.

Оригинальная Neo Geo AES была выпущена в Японии в 1990 году. В широкой продаже приставка появилась годом позже, но не снискала такой популярности, как игровые автоматы, из-за её высокой стоимости для конечного пользователя. В базовой комплектации (так называемая «Silver Version») её стоимость составляла $399, что превосходило по цене приставки конкурентов Sega Mega Drive и Super Nintendo вместе взятые. Однако Neo Geo AES привлекала внимание тем, что игры на ней выглядели более похожими на аркадные оригиналы, в то время как многие конкурирующие консоли получали урезанные версии игр с автоматов. За счёт этого система завоевала прочную репутацию среди поклонников файтингов и аркад. Проще говоря, оригинальная Neo Geo AES была «домашней аркадной консолью» начала 1990-х годов. Она была дорогой, нишевой и предназначалась для людей, которые хотели играть в аркадные игры в своих домах, а не в залах игровых автоматов. Новая модель NEOGEO AES+ будет реализовываться по той же схеме, только с поддержкой HDMI, современной энергоэффективностью, а также поддержкой как новых, так и оригинальных картриджей.

Разработчик новой версии консоли утверждает, что её аппаратное обеспечение основано не на эмуляции или ПЛИС, а на переработанных микросхемах ASIC, разработанных для воспроизведения поведения оригинальной системы.

Официальная цена NEOGEO AES+ составляет $249,99 в США и €199,99 в Европе за стандартную модель. Стоимость отдельных игровых картриджей в США составляет $89,99, а в Европе — €79,99.

Также доступно специальное издание приставки, приуроченное к её 35-летию. Его стоимость в Европе составляет €299,99. Издание включает консоль, проводной геймпад NEOGEO AES+ Arcade Stick и карту памяти в белом цвете, а также игровой картридж Metal Slug.

Также в продаже доступно издание Ultimate Edition стоимостью €899,99. Оно включает один проводной и два беспроводных геймпада, карту памяти и 10 игровых картриджей: Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord и Over Top. В США издание приставки, приуроченное к 35-летию, стоит $349,99, а Ultimate Edition — $999,99.

Консоль NEOGEO AES+ доступна для предзаказа. Старт официальных продаж устройства запланирован на 12 ноября.