3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с...
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699

Oppo официально представила на мировом рынке флагманский смартфон Find X9 Ultra, камеры которого разрабатывались совместно с компанией Hasselblad в рамках многолетнего сотрудничества. Устройство может похвастаться производительной электроникой и ёмким аккумулятором.

Источник изображений: Oppo

Источник изображений: Oppo

Наиболее примечательным нововведением комплекта Hasselblad Master Camera System из пяти камер является одна с 50-мегапиксельными сенсором и 10-кратным оптическим зумом — в компактный корпус её помогла встроить призматические структура с пятикратным отражением; при диафрагме f/3,5 эта камера помогает добиться качественных снимков на больших расстояниях, в том числе на концертах, спортивных мероприятиях или на природе.

Основная камера UltraSensing укомплектована 200-мегапиксельным 1/1,12-дюймовым сенсором и может похвастаться диафрагмой f/1,5. Её дополняет 200-мегапиксельная UltraSensing с телеобъективом, которых поддерживает 3-кратное увеличение; сенсор имеет размер 1/1,28 дюйма, диафрагма — f/2,2. Эта камера разработана для съёмки в условиях низкой освещённости и может использоваться для макросъёмки с минимальным расстоянием фокусировки 15 см.

Также у Oppo Find X9 Ultra в наличии 50-мегапиксельная широкоугольная камера, которая захватывает на 56 % больше света по сравнению с предшественником; а также новая камера True Color с мультиспектральным сенсором, который с высокой точностью захватывает данные для построения баланса белого и обеспечивает цветопередачу повышенной точности.

Комплект камер на смартфоне Oppo Find X9 Ultra охватывает диапазон фокусных расстояний от 14 до 460 мм. За обработку изображений повышенной точности отвечает режим Hasselblad Master Mode, который обеспечивает естественный и детализированный результат без излишков при автоматической регулировке яркости и контраста. В разрешении 50 мегапикселей поддерживаются форматы JPEG MAX и RAW MAX для фокусных расстояний 14, 23, 47, 70, 139 и 230 мм. Доступны девять стилей изображения в духе аналоговой плёнки; можно сохранять собственный настройки картинки.

Кроме того доступен Oppo Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit — модульный набор аксессуаров. Он включает футляр Explorer Case с двухступенчатой кнопкой спуска затвора и регулятором управления зумом; а также 300-мм объектив Explorer Teleconverter с 13-кратным оптическим зумом, который в сочетании с 200-мегапиксельным сенсором позволяет получать детализированные снимки даже при 30-кратном и более увеличении.

Поддерживается видеосъёмка в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду с поддержкой формата Dolby Vision HDR и зумом от 0,6- до 30-кратного. Совместная работа двух 200-мегапиксельных камер позволяет вести съёмку в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду, а также в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду. Поддерживаются профессиональный профиль O-Log2 для расширенных возможностей цветокоррекции; есть возможность загрузки профилей 3D LUT, которые можно применять в режиме реального времени. В сотрудничестве с Meta разработан механизм оптимизации для загрузки видео в Instagram.

Oppo Find X9 Ultra оснащён 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешения QHD+ с частотой обновления 144 Гц; яркость HDR составляет от 1 до 3600 кд/м2; за точность цветопередачи отвечают чип Display P3 Pro и передовые материалы дисплея. Производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 может похвастаться системой охлаждения с испарительным блоком и закрытым блоком теплоотвода — она обеспечивает процессору стабильную работу даже в ресурсоёмких задачах.

Источником питания выступает кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7050 мА·ч; чип для управления батареей PowerCore оптимизирует её для длительного использования. Система проводной зарядки SUPERVOOC поддерживает мощность до 100 Вт; беспроводная AIRVOOC поддерживает до 50 Вт. Смартфон Oppo Find X9 Ultra предлагается в вариантах Tundra Umber (тёмный хаки) и Canyon Orange (ярко-оранжевый): первый отличает минималистический дизайн, второй — прочный композитный корпус. Архитектура Oppo Armor Shield обеспечивает защиту по стандартам IP66, IP68 и IP69 — смартфону не страшны вода, пыль и сложные условия работы.

Входящий в программную платформу ColorOS 16 компонент Live Space предлагает обновлённый интерфейс уведомлений — важная информация группируется в компактном интерактивном преставлении и разворачивается в одно касание или свайп. Свайп тремя пальцами или нажатие кнопки Snap вызывают систему AI Mind Space для сохранения и сортировки важных материалов; входящая в неё функция AI Bill Manager помогает документировать цифровые платежи и физические чеки, формируя наглядный обзор расходов. Функция AI Mind Pilot с доступом к данным AI Mind Space предусматривает выбор одной из нескольких моделей искусственного интеллекта для любой поставленной пользователем задачи; ответы от ИИ можно запрашивать от любой модели напрямую. Путешественников порадует функция перевода и анализа меню.

Oppo Find X9 Ultra предлагается в расцветках Tundra Umber и Canyon Orange по рекомендованной розничной цене €1699 — в подарок покупатель получает три месяца подписки на Google AI Pro с расширенным доступом к приложению и 5 Тбайт облачного хранилища.

Теги: oppo, смартфон, камера
oppo, смартфон, камера
