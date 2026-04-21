Asus представила профессиональный монитор ProArt Display OLED PA32USD — 4K с 240 Гц, 12G-SDI, Thunderbolt 4 и встроенный колориметр

Компания Asus представила профессиональный 31,5-дюймовый монитор ProArt Display OLED PA32USD. Новинка предлагает 4K QD-OLED-панель с частотой обновления 240 Гц и скоростью отклика 0,1 мс (GtG). Для дисплея заявлены 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 100-процентный охват sRGB с точностью цветопередачи Delta E < 1, а также пиковая яркость 1000 кд/м2 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 400.

Что отличает эту модель от большинства других профессиональных мониторов, так это набор разъёмов. Asus оснастила монитор двумя портами 12G-SDI (пропускная способность каждого — 12 Гбит/с), двумя портами Thunderbolt 4 (Type-C) с функцией зарядки до 96 Вт, а также разъёмами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-концентратором.

По данным Asus, порты SDI поддерживают воспроизведение несжатого видео в формате 4K с частотой 60 Гц, что делает PA32USD ближе к оборудованию для вещания и постпродакшена, чем к стандартному настольному домашнему или офисному монитору.

Asus также оснастила новинку функциями калибровки и цветокоррекции. Монитор получил встроенный моторизованный колориметр для самостоятельной и автоматической калибровки. ProArt Display OLED PA32USD хранит цветовые профили на специальном встроенном чипе, а не на хост-системе. Asus заявляет о поддержке монитором программного обеспечения Calman и ColourSpace, а также форматов HDR — Dolby Vision, HLG и HDR10.

По словам компании, ProArt Display OLED PA32USD предназначен для кинематографистов, видеоредакторов, колористов, специалистов по цифровой обработке изображений, художников, работающих в сфере 3D и визуальных эффектов, а также разработчиков игр. Панель с частотой 240 Гц — необычная характеристика для этого сегмента мониторов. В Asus утверждают, что она позволяет работать с быстро движущимися изображениями, обеспечивает более плавный предварительный просмотр и проверку игрового контента, а вход SDI делает монитор подходящим для работы с камерами и видеозахватом.

В комплект поставки монитора также входят защитный козырёк и два вида подставок. Для монитора также заявлены функции защиты OLED, снижающие риск выгорания.

Asus показала ProArt Display OLED PA32USD на выставке NAB 2026 в Лас-Вегасе. Новинка уже появилась на официальном сайте производителя, но компания не сообщила стоимость монитора. Также пока неизвестно, когда он поступит в продажу.