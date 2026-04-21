Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей

Компания Honor вывела на российский рынок новый планшетный компьютер. Модель Honor Pad X8b выполнена в защищённом корпусе и доступна в двух конфигурациях с разным объёмом внутреннего накопителя. Разработчики оснастили новинку ёмким аккумулятором и ярким экраном с поддержкой технологий защиты зрения, что делает его подходящим для выполнения повседневных задач.

Honor X8b оснащён 11-дюймовым дисплеем IPS с поддержкой разрешения 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В конструкции предусмотрена 5-мегапиксельная камера. Устройство выполнено в защищённом корпусе и имеет сертификат SGS по устойчивости к повреждениям при случайных падениях. По данным вендора, планшет прошёл упомянутую сертификацию первым в отрасли, ударопрочность выросла на 60 %, защита от влаги — на 30 %, общая прочность — на 30 %.

Аппаратной основой планшета стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт или 128 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 10 100 мА·ч. По данным вендора, планшет может обходиться без подзарядки до 97 дней в режиме ожидания, до 22 часов при воспроизведении видео и до 123 часов при проигрывании аудио. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Планшет уже доступен в сетях российских ретейлеров в версии с корпусом серого цвета. Приобрести Honor Pad X8b с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ можно за 17 990 рублей, а модель с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ОЗУ оценена в 19 990 рублей.

Теги: honor pad x8b, honor pad, планшет
