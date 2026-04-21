AOC выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG326UZD2 с 4K и 240 Гц

Компания AOC представила 31,5-дюймовый игровой монитор Agon Pro AG326UZD2. Производитель называет его своим самым продвинутым монитором формата 32 дюйма с поддержкой 4K. В основе новинки используется QD-OLED-матрица четвёртого поколения.

Если предшественник, Agon Pro AG326UD, поддерживал разрешение UHD и частоту обновления 165 Гц, то новая модель AG326UZD2 предлагает частоту обновления 240 Гц. Новая матрица QD-OLED четвёртого поколения обеспечивает монитору более высокую яркость (пиковая — 1000 кд/м2) и сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 (у предшественника — True Black 400).

Для дисплея монитора заявляется 99,7-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 140,7-процентный sRGB и 96,9-процентный Adobe RGB. Дисплей поддерживает адаптивную смену частоты обновления и совместим с Nvidia G-Sync. Производитель также отмечает использование антибликового покрытия AntiReflection 3.0 у экрана.

В оснащение Agon Pro AG326UZD2 входят два разъёма HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 (UHBR 20), порт USB-C с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт, а также USB-концентратор с нисходящими USB-A и восходящим USB-B. Монитор также имеет встроенный KVM-переключатель, пару колонок мощностью по 8 Вт и поставляется с эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона. Для поддержки сторонних кронштейнов предусмотрено крепление VESA 100 × 100.

На Agon Pro AG326UZD2 предоставляется трёхлетняя гарантия производителя, в том числе от выгорания матрицы. В продаже монитор появится до конца апреля. Его рекомендованная стоимость составляет 799 британских фунтов (около $1079).

игровой монитор, qd-oled, aoc
