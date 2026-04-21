Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... Lenovo выпустила почти квадратный монобл...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Lenovo выпустила почти квадратный моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition на базе Intel Panther Lake

Компания Lenovo выпустила моноблочный ПК ThinkCentre X AIO Aura Edition. Главной особенностью системы является её экран необычного формата 16:18. Дисплей имеет диагональ 27,6 дюйма и поддерживает разрешение 2560 × 2880 пикселей.

Источник изображений: Lenovo

По словам Lenovo, почти квадратный дисплей моноблока ThinkCentre X AIO Aura Edition предназначен для пользователей, которые работают с двумя страницами формата А4, электронными таблицами, кодом или длинными документами одновременно. Благодаря формату 16:18 у него больше места по вертикали, чем у обычного 27-дюймового дисплея с соотношением сторон 16:9, максимальное разрешение которого обычно составляет 2560 × 1440 пикселей.

Экран ThinkCentre X AIO Aura Edition построен на матрице IPS, обладает частотой обновления 60 Гц, яркостью 300 кд/м2, временем отклика 14 мс и 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Подставка моноблока поддерживает наклон дисплея, поворот, подъём и разворот на 90 градусов.

Что касается технических характеристик ThinkCentre X AIO Aura Edition, система предлагает процессоры вплоть до Intel Core Ultra X7 (Panther Lake) со встроенной графикой Intel Arc и NPU с производительностью до 50 TOPS, до двух M.2 SSD и до 64 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-9600.

Систем также оснащена интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, четырьмя микрофонами и динамиками Harman Kardon. Для моноблока заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Опционально предлагается инфракрасная веб-камера с разрешением до 16 Мп, поддержкой записи в 4K и шторкой безопасности.

Моноблок Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition в настоящий момент доступен в Японии, где предлагается за 792 000 иен (около $4982).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: моноблок, моноблочный пк, lenovo, panther lake
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
