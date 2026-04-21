Logitech, подвинься: Framework готовит беспроводную клавиатуру с тачпадом и открытой архитектурой

Компания Framework анонсировала разработку новой беспроводной клавиатуры с тачпадом, которая заменит непопулярные аналоги от Logitech, например, «диванную» модель K400. Генеральный директор Нирай Патель (Nirav Patel) заявил, что клавиатура выйдет в продажу в этом году и будет представлять из себя более качественную альтернативу существующим устройствам для ПК.

Руководство Framework, как отмечает The Verge, обосновало создание нового продукта низким качеством текущих рыночных предложений, использование которых многие пользователи считают вынужденной необходимостью, а не удобным инструментом. Новая клавиатура будет построена на базе механических компонентов, идентичных тем, что используются в ноутбуке Framework Laptop 12, несмотря на то, что ранее о них прозвучали противоречивые отзывы от тестировщиков. Компания также планирует открыть доступ к плате управления, чтобы сторонние разработчики могли создавать собственные версии беспроводных клавиатур.

Техническая основа устройства включает высокоэффективный радиомодуль Nordic nRF54 и прошивку ZMK с открытым исходным кодом. Клавиатура сможет одновременно сопрягаться с четырьмя хостами по Bluetooth, а также поддерживает подключение через проводной кабель USB-C или компактный USB-A адаптер (донгл). Для владельцев техники Framework предусмотрена специальная карта расширения, которая позволяет скрыть USB-адаптер внутри корпуса ноутбука или десктопа, чтобы он не выступал наружу.

Компания объявила о новинке заранее, чтобы дать разработчикам время на создание дополнительных аксессуаров, таких как крепления для симуляторов. Для этого Framework предоставит доступ к CAD-файлам внешних поверхностей устройства. Выпуск клавиатуры запланирован на вторую половину 2026 года.