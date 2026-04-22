Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Framework превратила модульный ноутбук L...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Framework превратила модульный ноутбук Laptop 16 в «почти десктоп», анонсировав OCuLink Dev Kit

Производитель модульных ноутбуков Framework анонсировал новые модели для модели Laptop 16, включая предварительную версию набора OCuLink Dev Kit. Этот аксессуар добавляет компьютеру интерфейс OCuLink 8i и обеспечивает двунаправленную пропускную способность до 128 Гбит/с для подключения внешних устройств PCIe. По словам Framework, Laptop 16 стал первым ноутбуком с открытым 8-полосным интерфейсом OCuLink.

Набор OCuLink Dev Kit состоит из трёх компонентов. В него входят плата адаптера OCuLink, которая вставляется в отсек расширения ноутбука Laptop 16, док-станция OCuLink для графических модулей Framework Laptop 16, позволяющая использовать их вне системы, а также док-станция OCuLink для стандартных настольных видеокарт и плат расширения вроде карт видеозахвата и сетевых адаптеров с пропускной способностью 100 Гбит/с.

Framework поясняет, что к набору пользователю придётся самостоятельно добавить блок питания, корпус и другие необходимые компоненты. Компания планирует выпустить его в продажу в конце этого года.

«Набор OCuLink Dev Kit от Framework — это модульная система адаптеров и док-станций, которая позволяет ноутбуку Framework Laptop 16 подключаться напрямую к оборудованию, расположенному вне корпуса. С его помощью можно подключить настольную видеокарту для снижения задержки и повышения стабильности частоты кадров, а также использовать графический модуль Framework Laptop 16 вне корпуса, чтобы уменьшить вес системы, когда вы находитесь в пути. Помимо видеокарт, набор поддерживает устройства PCIe, такие как накопители, сетевые карты, платы видеозахвата и т. д., что позволяет гибко настраивать баланс между производительностью и портативностью. Набор, созданный на основе интерфейса OCuLink, обеспечивает высокоскоростное прямое подключение по шине PCIe с использованием интерфейса OCuLink 8i (PCIe x8, до 128 ГТ/с), что позволяет обойти ограничения по пропускной способности, присущие традиционным внешним решениям, таким как Thunderbolt или USB4», — Framework.

Компания также добавила возможность выбора процессора Ryzen AI 5 340 (6 ядер — по три Zen 5 и Zen 5c, частота до 4,8 ГГц, 22 Мбайт кеша, встроенная графика Radeon 840M на базе четырёх ядер с частотой 2,9 ГГц) в качестве основы для Laptop 16, чтобы снизить начальную цену ноутбука. Теперь базовая цена лэптопа составляет $1249 за версию DIY и $1599 за готовую систему.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
framework, framework 16, ноутбук, модульный, egpu
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
