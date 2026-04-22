Производитель модульных компьютеров Framework анонсировал своего рода «MacBook Pro для пользователей Linux» — модель Framework Laptop 13 Pro готова предложить производительный процессор, экономичную память, ёмкий аккумулятор, которого хватит на целый день автономной работы. И, конечно, почти полную обратную совместимость с предыдущими моделями бренда.

Framework Laptop 13 Pro впервые может похвастаться алюминиевым корпусом, ярким сенсорным дисплеем и тактильным тачпадом, а обновлённая материнская плата поддерживает процессоры семейства Intel Panther Lake, но имеет тот же формфактор и тот же набор портов, что и прошлые модели. Каждый из новых компонентов обладает обратной совместимостью с предыдущими версиями Framework 13 — владелец одного из таких ноутбуков может приобрести материнскую плату с передовым процессором, поддержкой памяти LPCAMM2 и накопителей поколения PCIe 5.0, установив всё самостоятельно. Или можно заменить только дисплей.

Ноутбук Framework 13 Pro отличает существенно увеличенное время автономной работы — помимо более эффективной архитектуры процессора Intel Panther Lake и экономичной памяти LPCAMM2, это обеспечивает более ёмкая батарея на 74 Вт·ч против прежних 61 Вт·ч. Обновлённый формат памяти — смелый шаг в условиях мирового дефицита чипов DRAM. Но производитель пообещал сделать доступными модули Micron ёмкостью 16, 32 и 64 Гбайт. Любителей игр порадуют обновлённые процессоры — это могут быть Intel Core Ultra 5, Core Ultra X7 и Core Ultra X9. Последние два располагают встроенной графикой Arc B390 с 12 ядрами Xe, способной сравниться по производительности с дискретными видеокартами начального уровня.

С вопросами обратной совместимости, однако, всё оказалось не так просто: более ёмкий аккумулятор стал крупнее и физически, а значит, установить его на прошлые ноутбуки Framework 13 просто так не получится — вместе с батареей придётся покупать новый алюминиевый корпус. Зато совместимый с предыдущими моделями сенсорный экран заслуживает особого внимания: он предлагает разрешение 2880 × 1920 пикселей (соотношение сторон 3:2) при контрастности 1800:1, переменной частоте обновления (VRR) от 30 до 120 Гц и максимальной яркости 700 кд/м². Наконец, Framework Laptop 13 Pro комплектуется тактильным тачпадом нового поколения — производитель приложил усилия, чтобы он не отличался от тачпадов на Apple MacBook.

Новый Framework Laptop 13 Pro предлагается в трёх вариантах: предварительно сконфигурированный с Windows обойдётся от $1699, за вариант с Ubuntu придётся отдать от $1499, а версия для самостоятельной сборки стоит от $1199. Отдельно материнская плата предлагается по цене от $449.